花蓮連兩日「熊出沒」：今年累計七起黑熊誤中套索陷阱，如何減少是當務之急

文：陳立炘（環境資訊中心記者）

花蓮卓溪鄉連兩日通報台灣黑熊出沒，27日下午兩名高姓少年族人爬山時，發現一隻黑熊受困套索陷阱，經林業及自然保育署（林業署）花蓮分署與野灣野生動物保育協會的醫療團隊現場急救後，送往東部野生動物中心進行後續觀察；隔（28）日晚間，又有一名田姓男子發現黑熊入侵自家雞舍。27日的案例，加上23日台東紅石部落通報的一例，今（2023）年上半年全台已累計七起黑熊誤觸套索陷阱事件。

卓溪鄉連兩日現兩隻黑熊，一隻誤中陷阱截掌、一隻侵擾雞舍

今年4月初，台東錦屏部落族人在林道發現一隻受困套索的台灣黑熊，而在4月之後，幾乎每個月皆有黑熊通報案例，綜合各家媒體報導，分別為4月台東1隻；5月花蓮、南橫向陽營地各1隻；6月初台中1隻發現時已死亡、6月中1隻出沒台東淺山、6月底台東1隻；7月花蓮1隻、南投廬山1隻；以及這個（8）月在台東、花蓮接連發現的3隻，統計上半年約有12起黑熊出沒通報。

其中，光是花蓮卓溪鄉就發生四起通報案例，三起皆為黑熊誤觸陷阱受困，兩隻傷勢較嚴重需做局部截肢，5月發現的兩歲雄性黑熊Lizuk Dumaz（力鹿克），在截除左前肢第四、五指後恢復良好，6月12日已野放。

27日通報的亞成母黑熊，則因右掌腕關節以下明顯壞死，由野灣團隊現場進行清創及截掌手術，目前收容在東部野生動物救傷中心。林業署花蓮分署表示，該亞成母黑熊體重34公斤，發現時體態瘦弱，推估右前肢受困套索陷阱至少兩天。

Photo Credit: 林業署 卓溪鄉清水部落有住家後方雞舍28日晚間遭黑熊入侵、破壞圍籬

四起通報案例中唯一起非誤觸陷阱的，發生在昨（28）日，卓溪鄉的清水部落有黑熊入侵住家後方雞舍，雞舍主人田先生立即透過前村長通報，林業署花蓮分署也馬上派專員前往現場，發現雞舍圍籬被黑熊破壞、吃掉7隻雞，於是施放大龍炮進行驅趕，並請民眾配合移除雞隻及飼料，避免再次吸引黑熊。

林業署花蓮分署也提供雞舍主人熊鈴、防熊噴霧及鞭炮，並架設三台自動照相機進行監測。林業署花蓮分署也透過此例再次宣導，卓溪鄉山區為黑熊的家，最近黑熊出沒頻繁，但只要做好防護措施，就能人熊雙贏。

通報讓誤中套索事件免淪黑數，如何減少仍是當務之急

綜合各家媒體報導，黑熊因誤中陷阱受困或死亡事件不斷，自2019年起已發生13起，最知名的黑熊711（又稱東卯山黑熊、黑熊568）最初被收容的原因也是誤中套索陷阱，今（2023）年類似案例更是層出不窮，花東地區光七天內就發生兩起，林業署花蓮分署在27日的新聞稿中也提及，此數字雖顯示民眾主動通報意願增高，讓類似事件不致於淪為黑數，但如何減少黑熊受困套索，仍是當務之急。

前農委會林務局（現林業署）去（2022）年9月新增「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，鼓勵生產者及在地居民與熊相遇，能不傷害、快通報，今年7月台東崁頂村通報黑熊誤觸陷阱，便是示範計畫開辦以來，首個參與部落通報、救援成功的案例。

除了將台灣黑熊納入生態給付計畫，近年政府也力推原住民獵人參與「狩獵自主管理計畫」，獵人除了狩獵須回報狩獵物種與數量外，也會協助架設紅外線相機監測、豬瘟檢體採樣監測等。

近日發現黑熊的卓溪鄉一帶，也已有3個部落組織參與台灣黑熊生態服務給付示範計畫，協助巡護黑熊棲地。林業署花蓮分署長黃群策表示，未來花蓮分署將會同組織族人，針對事發周邊山徑清查不明套索陷阱，並與部落討論如何進一步強化合作，宣導狩獵應使用「改良式獵具」。

Photo Credit: 林業署 2023年8月27日卓溪鄉發現台灣黑熊受困陷阱，救援團隊於當日晚現場進行緊急醫療處置

卓溪黑熊經救援，仍因傷口感染傷重不治

林業署花蓮分署30日發布新聞稿表示，日前（27）於卓溪山區獲報救援的雌性亞成黑熊，今（30）早在東部野生動物救傷中心進行清創手術時，突發生休克，野灣的醫療團隊雖持續搶救，仍於當日下午不治死亡。

林業署花蓮分署表示，近日會將遺體送交農業部獸醫研究所進行病理解剖，了解有無其他疾病，也可增加台灣黑熊基礎病理資料。對於黑熊最後仍因無法控制感染而死亡，花蓮分署深感遺憾，但仍極為感謝主動通報、協助救援到最後的兩位卓溪部落少年，將擇日表揚並發給獎金。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：花蓮連兩日熊出沒 今年累計七起黑熊誤中套索陷阱

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航