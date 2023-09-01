花蓮連兩日「熊出沒」：今年累計七起黑熊誤中套索陷阱，如何減少是當務之急
我們想讓你知道的是
28日卓溪鄉的清水部落有黑熊入侵住家後方雞舍，雞舍圍籬被黑熊破壞、吃掉7隻雞，於是施放大龍炮進行驅趕，並請民眾配合移除雞隻及飼料，避免再次吸引黑熊。而近來花東地區7天內就發生2起黑熊的通報，此數字雖顯示民眾主動通報意願增高，但如何減少黑熊受困套索，仍是當務之急。
文：陳立炘（環境資訊中心記者）
花蓮卓溪鄉連兩日通報台灣黑熊出沒，27日下午兩名高姓少年族人爬山時，發現一隻黑熊受困套索陷阱，經林業及自然保育署（林業署）花蓮分署與野灣野生動物保育協會的醫療團隊現場急救後，送往東部野生動物中心進行後續觀察；隔（28）日晚間，又有一名田姓男子發現黑熊入侵自家雞舍。27日的案例，加上23日台東紅石部落通報的一例，今（2023）年上半年全台已累計七起黑熊誤觸套索陷阱事件。
卓溪鄉連兩日現兩隻黑熊，一隻誤中陷阱截掌、一隻侵擾雞舍
今年4月初，台東錦屏部落族人在林道發現一隻受困套索的台灣黑熊，而在4月之後，幾乎每個月皆有黑熊通報案例，綜合各家媒體報導，分別為4月台東1隻；5月花蓮、南橫向陽營地各1隻；6月初台中1隻發現時已死亡、6月中1隻出沒台東淺山、6月底台東1隻；7月花蓮1隻、南投廬山1隻；以及這個（8）月在台東、花蓮接連發現的3隻，統計上半年約有12起黑熊出沒通報。
其中，光是花蓮卓溪鄉就發生四起通報案例，三起皆為黑熊誤觸陷阱受困，兩隻傷勢較嚴重需做局部截肢，5月發現的兩歲雄性黑熊Lizuk Dumaz（力鹿克），在截除左前肢第四、五指後恢復良好，6月12日已野放。
27日通報的亞成母黑熊，則因右掌腕關節以下明顯壞死，由野灣團隊現場進行清創及截掌手術，目前收容在東部野生動物救傷中心。林業署花蓮分署表示，該亞成母黑熊體重34公斤，發現時體態瘦弱，推估右前肢受困套索陷阱至少兩天。
四起通報案例中唯一起非誤觸陷阱的，發生在昨（28）日，卓溪鄉的清水部落有黑熊入侵住家後方雞舍，雞舍主人田先生立即透過前村長通報，林業署花蓮分署也馬上派專員前往現場，發現雞舍圍籬被黑熊破壞、吃掉7隻雞，於是施放大龍炮進行驅趕，並請民眾配合移除雞隻及飼料，避免再次吸引黑熊。
林業署花蓮分署也提供雞舍主人熊鈴、防熊噴霧及鞭炮，並架設三台自動照相機進行監測。林業署花蓮分署也透過此例再次宣導，卓溪鄉山區為黑熊的家，最近黑熊出沒頻繁，但只要做好防護措施，就能人熊雙贏。
通報讓誤中套索事件免淪黑數，如何減少仍是當務之急
綜合各家媒體報導，黑熊因誤中陷阱受困或死亡事件不斷，自2019年起已發生13起，最知名的黑熊711（又稱東卯山黑熊、黑熊568）最初被收容的原因也是誤中套索陷阱，今（2023）年類似案例更是層出不窮，花東地區光七天內就發生兩起，林業署花蓮分署在27日的新聞稿中也提及，此數字雖顯示民眾主動通報意願增高，讓類似事件不致於淪為黑數，但如何減少黑熊受困套索，仍是當務之急。
前農委會林務局（現林業署）去（2022）年9月新增「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，鼓勵生產者及在地居民與熊相遇，能不傷害、快通報，今年7月台東崁頂村通報黑熊誤觸陷阱，便是示範計畫開辦以來，首個參與部落通報、救援成功的案例。
除了將台灣黑熊納入生態給付計畫，近年政府也力推原住民獵人參與「狩獵自主管理計畫」，獵人除了狩獵須回報狩獵物種與數量外，也會協助架設紅外線相機監測、豬瘟檢體採樣監測等。
近日發現黑熊的卓溪鄉一帶，也已有3個部落組織參與台灣黑熊生態服務給付示範計畫，協助巡護黑熊棲地。林業署花蓮分署長黃群策表示，未來花蓮分署將會同組織族人，針對事發周邊山徑清查不明套索陷阱，並與部落討論如何進一步強化合作，宣導狩獵應使用「改良式獵具」。
卓溪黑熊經救援，仍因傷口感染傷重不治
林業署花蓮分署30日發布新聞稿表示，日前（27）於卓溪山區獲報救援的雌性亞成黑熊，今（30）早在東部野生動物救傷中心進行清創手術時，突發生休克，野灣的醫療團隊雖持續搶救，仍於當日下午不治死亡。
林業署花蓮分署表示，近日會將遺體送交農業部獸醫研究所進行病理解剖，了解有無其他疾病，也可增加台灣黑熊基礎病理資料。對於黑熊最後仍因無法控制感染而死亡，花蓮分署深感遺憾，但仍極為感謝主動通報、協助救援到最後的兩位卓溪部落少年，將擇日表揚並發給獎金。
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：花蓮連兩日熊出沒 今年累計七起黑熊誤中套索陷阱
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3r0r88u
- Spotify ｜ https://spoti.fi/484HQVc
- KKBOX｜https://kkbox.fm/Qy04bN
- firstory｜ https://open.firstory.me/story/cllx133e1006d01wg1axw823b
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。