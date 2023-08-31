拜登不出席東協峰會，東南亞國家恐被迫「順從」中國
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第43屆東協高峰會與相關會議預計於今年9月5日至7日在印尼雅加達舉行，但美國僅由副總統賀錦麗出席。學者認為，目前拜登「在美國與東協關係上放假」，如果美國不能讓東南亞國家依賴，那東南亞各國可能不得不在南海問題上對中國採取順從態度。
文：林柏宏
東協將於9月5日至7日舉辦東協中國、東協美國及東亞峰會等會議，不過白宮已在稍早宣布，美國總統拜登不會出席，而是讓副總統代為出席。觀察人士表示，這顯示美國在緬甸危機上仍不願扮演主導地位，但這可能讓中國擴大對緬甸的影響力、同時在南中國海繼續進行擴張，也恐讓東協明年制定更多對北京有利的政策。
美國總統拜登將在下個月在印度舉行的二十國集團（G20）峰會之後前往越南，與越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）會晤。白宮在聲明中指出，兩國領導人將探索如何推動和以創新為驅動力的越南經濟增長，並透過教育交流和勞動力發展項目，擴大兩國人民之間的聯繫。
拜登即將啟程的印度和越南行，顯現美國正致力於加強與印太區域盟友的合作，不過白宮已在稍早表示，拜登並不會出席下個月的美國─東協峰會（US-ASEAN Summit）和東亞峰會（East Asia Summit），而是改由副總統賀錦麗參與會議。
第43屆東協高峰會與相關會議預計於今年9月5日至7日在印尼雅加達舉行，期間包含東協中國峰會、東協美國峰會，及東亞峰會等會議。
雖然部分人士批評，拜登缺席第43屆東協高峰會與相關會議，恐導緻美中在東南亞的影響力此消彼長，不過美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）對此回應表示，拜登曾線上出席首屆東亞峰會、並親自參加去年的東亞峰會，且這次將是賀錦麗三訪東南亞，「這是對東協這一機構和東協中心地位的重大投資」。
然而，觀察人士分析，雖然美國官員稱，華府對東南亞的政策持續且呈上升趨勢是事實，但在中美摩擦加劇之際，「拜登對東協相關峰會東道主印尼的不屑一顧，卻意義非凡」。
學者：美國與東協關係或受衝擊
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）於近期在自家網站「Fulcrum」發表一篇名為「拜登缺席雅加達：（不）露面的意味不言自明」（Biden Skips Jakarta: When （Not） Showing Up Speaks Volumes）的文章，共同作者ISEAS高級研究員鍾偉倫（William Choong）及佘麗蓮（Sharon Seah）在文中表示，印尼已調整第43屆東協高峰會與相關會議的時程，以確保拜登出席東亞峰會，但拜登最終仍選擇不去雅加達，這是對印尼即將卸任的佐科威（Joko Widodo）發出的一個信號，表明「印尼根本不在（美國）政府的關注範圍內」 。
文章說，像是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）於2009年簽署《東南亞友好合作條約》（Treaty of Amity and Cooperation）、並於2016年在陽光之鄉主辦美國-東協領導人特別峰會，還在兩屆任期內會見10位東協領導人6次、分別訪問該區域7次，真正體現華府向亞太區域的「傾斜」，「是任何戰略或文件都無法言喻的」。
但鍾偉倫及佘麗蓮在文中說明，相較之下，「拜登在這方面所達成的成就則較少」，雖然他在去年於華府舉辦第二屆美國與東協特別峰會、並在去年底將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），及參加過兩次東亞峰會，但幾乎未訪問該區域，「在這種情況下，拜登拒絕雅加達的決定等同顯示，華盛頓在美國與東協關係上放假」。
專注東南亞研究的澳洲國立大學學者杭特·馬斯頓（Hunter Marston）也示警，拜登「在美國與東協關係上放假」，恐讓與北京頻頻在南中國海發生衝突的東南亞部分國家更顯弱勢，難以抵抗中國的海上擴張行徑。
北京在南中國海恐有機可乘？
馬斯頓告訴美國之音：「拜登缺席東協峰會向東南亞夥伴傳遞一個信號，也就是說，如果他們不能依賴美國，他們可能不得不對中國在南中國海加大的軍事壓力採取順從態度。在該地區，如果沒有美國的積極參與，這些國家會無所依仗，至少面對中國的主張，少了一個支持他們的伙伴。」
中國依據其「九段線」主張，宣稱幾乎整個南中國海都為其領土，並在此片海域修建軍事設施，導致其與越南、菲律賓等東協國家爭端不斷。據法廣（RFI）報導，美國第七艦隊指揮官卡爾∙托馬斯（Karl Thomas）8月26日表示，中國在南中國海包含對菲律賓船隻使用水砲等「侵略行為」，必須受到挑戰和制止，並對菲律賓保證，面對該地區的「共同挑戰」，美國會提供支持。
不過，中國外長王毅本月中指稱，美國等「外部勢力在背後持續攪亂局勢」，「希望地區國家對幕後黑手保持警惕，將維護南海（南中國海）和平穩定的主導權握在自己手中」。
馬斯頓說，拜登缺席東協峰會就等同符合中國的說法，「也表明東南亞對美國可能從該區域撤軍的擔憂，也許有一天，東南亞國家就必須自己照顧好自己。」
越南胡志明市國家大學人文與社會科學大學國際關係助理研究員武氏翠安（Vo Thi Thuy An）也對美國之音表示，拜登9月無法親赴雅加達參與美國─東協峰會和東亞峰會，必然也失去和東協領導人就應對中國在南中國海的侵略行徑上，有直接表達和交換意見的機會，不過拜登選擇前往越南而不是參加東協峰會表明，美國在東南亞的外交政策上更重視雙邊關係，而非多邊關係。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
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想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com