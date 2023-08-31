泰國警方破獲中國網路犯罪集團，不法10億泰銖資產遭扣押

綜合《曼谷郵報》、《The Nation Thailand》以及《Thaiger》報導，泰國警方於週三（30日）的突襲行動中破獲了涉嫌進行加密貨幣詐欺、網路詐騙以及洗錢的中國網路犯罪集團，並扣押了價值約10億泰銖（新台幣9.12億元）的資產，當中包括豪宅和汽車。

此次行動由中央調查員、中將Jirapop Phuridet下令，並由技術犯罪抑制部門（Technology Crime Suppression Division，TCSD）少將Atip Pongsiwaphai與反洗錢辦公室（AMLO）主任Siriwat Deephor所領導。

獲得14份嫌疑犯的逮捕令後，由中央調查警察局200多名執法人員與反洗錢辦公室組成的行動小組於昨日早上6點，針對曼谷、北欖府、及烏隆府的30個地點進行突擊搜查。

據報導，遭到突擊搜查的地點之一是位於曼谷Bang Kapi區Krungthep Kreetha路的一處豪華住宅區，警方在這裡扣押了12棟房屋，每棟價值5000萬泰銖（新台幣4559.85萬元），行動小組還搜查該地區另外4個住宅區，並查獲另外4棟房屋。

警方調查後發現，這些豪宅大部分是由一家由中國人所經營的律師事務所購買，因此警方也懷疑犯罪集團利用這家事務所洗錢，也對其進行突襲檢查。

同時，該律師事務所還涉嫌協助中國黑幫在泰國開設公司。

被逮捕的14人當中，包含泰國知名模特兒Chakrina Chukhaosr（藝名Kiki Maxim）。她曾於2016年參加馬克西姆性感偶像小姐桂冠（Miss Maxim Sexy Icon crown）走紅，雖然贏得了太陽克拉拉小姐（類似於人氣獎）的獎項，但她在第20名被淘汰。

據悉，Chukhaosr為此犯罪集團內的關鍵人物之一，她協助並教唆其他嫌犯的行動。

消息人士稱，警方已追蹤該中國犯罪集團長8個月，而此案首次曝光是在一名受害者向北欖府的Samrong Nua警察局報案後，陸續有多位泰國婦女向警局報案，稱她們被中國男子「愛情詐騙」。

警方稱這種做法是一種混合式騙局，先誘騙泰國受害者與中國男子墜入愛河，然後男朋友鼓勵她們投資加密貨幣交易，並從中騙取大筆金額。

警方追蹤了受害者購買的加密貨幣後，發現這些錢在轉回泰銖電子貨幣前曾多次轉手，犯罪集團則用這些錢購買高級轎車，以及曼谷及周邊地區購買華豪華住宅及公寓，並將這些房地產賣給中國買家。

財務追蹤也顯示，這些不法的現金及數位貨幣的交易金額高達數十億泰銖。

此外，據泰國網絡犯罪調查局稱，自2022年3月至2023年5月31日，共接獲29萬6243起詐騙案件，平均每天525起，總損失達400億泰銖（新台幣364.58億元），即每天7400萬泰銖（新台幣6744.75萬元）。當中最常見的詐騙是線上銷售和服務詐騙（10萬起）、欺騙性匯款（3萬6896起）和透過電腦系統邀請聯合投資（3萬3517起）。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒