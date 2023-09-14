《翱翔天際的巨人》：透過爆破將光送到宇宙，走遍世界各地的蔡國強回到「原點」畫下的，竟是櫻花

文：川內有緒

第十四章 夜櫻

磐城・二〇一五年

兩個故鄉

之後的磐城迴廊美術館彷彿一個生命體，不斷增殖。

我第一次去美術館的二〇一五年，迴廊延長到一百六十公尺，一直到山頂。另外志賀和夥伴們也各自依照自己期望在建立內蓋起了樹屋、鞦韆、涼亭、三溫暖等等。並不因為「這是蔡先生的作品」「這裡是美術館」而有顧慮。

其中不管大人或小孩都亮起眼睛的，是吊在突出懸崖的樹枝上的鞦韆。「哇，好可怕！」很多人雖然這麼說，還是開心地坐上去。鞦韆被天空包圍著，往前飛去。

這其中也包含著志賀的訊息。

——只要鼓起勇氣跨出一步，就是冒險——

他們還在這裡隨著不同季節種原木滑菇、養蜜蜂、種油菜花。在這種狀況下，沒有人知道美術館完成的模樣。

對於希望將自己無法控制的自然能量帶進作品中的蔡國強來說，這種狀況或許可以說是一種理想形。蔡國強每次到這裡來，也都會鼓舞大家：「繼續胡鬧下去吧！這是人民的戰爭。」第一次聽到這句話時我一愣：「什麼？戰爭？」但這是生長在文革時代的蔡國強特有的渴求自由的表現。前面提過，蔡國強從毛澤東思想中學會一個重要的道理。那就是反抗權力的正當性（文革的口號之一「造反有理」）。蔡國強再三告訴我，人必須作出反抗，掙脫自己的束縛、獲得自由。

「藝術必須要自由。不能想著做『對』的事。如果想做對的事，那藝術便會死亡。有時候我們也必須掙脫權力、規則、權威，常識這些力量。」

或許是因為這樣，迴廊美術館的營運並沒有接受官方資金。志賀說，接受政府的財政支援，「他們就會到處指手畫腳，很麻煩。」我想他應該是不想放棄現在的自由，不想被強迫演出「對的復興形式」吧。假如如蔡國強所說，美術館的活動是一種「戰爭」，那麼他們在打的應該是游擊戰。

這裡畢竟是「美術館」，總共有三件蔡國強的作品。

第一件是《廻光——龍骨》。現在放在美術館內視野最好的高台上。

現在放在迴廊階梯最高處展示的《廻光——龍骨》。Photo by Kazuo Ono，石頭出版提供

另外還有用樹根表現熊熊火焰的《墨之塔》，跟以圓木搭建的《再生塔》。兩者都是由蔡國強畫下草圖，再由磐城人合力製作完工。

迴廊美術館前廣場，6公尺高的《墨之塔》。（2016年）Photo by Kazuo Ono，石頭出版提供

《再生塔》的製作始於蔡國強的一句話：「我們在那裡蓋一座塔吧。」就像代替以前的《三丈塔》一樣，這次的塔高是《三丈塔》的一倍，有十八公尺。

建造這座塔光看就覺得辛苦。高度相當於五樓高公寓，所以建設時得先將高空作業車運上山。在一旁觀看過程的我簡直驚呆了，哇！沒想到竟然會做到這個地步。但是蔡國強看了這費盡辛苦完成的塔後說：「六十分！總覺得還有沒完成的部分！對了，替巨人加上窗和門吧。」他又畫了新的草圖。

看了之後我更是震驚。蔡國強真是一點也不打算妥協。當然，作品的製作對任何人來說都不是一份工作，就算再怎麼誠心誠意地努力，也無法期待獲得名譽、金錢或者更高的社會地位。但是沒有任何一個人說：「我不幹了！」大家都充滿好奇地圍在蔡國強的草圖邊：「我看看、我看看，嗯，這樣啊，好，那就再加把勁吧。」

半年後，蔡國強看到裝上巨人門窗的塔，說道：「做得很好。不過還只有九十分！」理由是「屋頂形狀太直了」。可是身邊的紅虹說：「我覺得筆直的屋頂以前從來沒看過，是很漂亮的形狀！這是一百分。」蔡國強也很乾脆地撤回自己的話：「是嗎，好，那就一百分吧！」《再生塔》終於完成。看來超級巨星也贏不過自己的妻子。

18公尺高的《再生塔》柱子跟磐城團隊。（2016年）Photo by Kazuo Ono，石頭出版提供

繞著美術館一周，可以發現有蔡國強故鄉泉州風景濃厚的影子。這裡有中國風的長長迴廊、木造的船、高塔......。就如同蔡國強父親在小火柴盒上描繪著過往的故鄉，蔡國強也在這裡重現了自己的故鄉。

同時，對身為日本人的我們來說，這也是很令人懷念的風景。一到午餐或下午喝茶時間，這一天的志工就會一起圍坐在野外的地爐邊。用炭火烤魚或肉、煮關東煮、燒茶、吃自己家做的烤地瓜或柿子乾。這並不是出於清貧思想或懷古興趣。而是運用自然恩惠後，自然產生的結果。

現在，萬櫻計畫和迴廊美術館就像飛機的雙翼，互相扶持，緩慢持續飛行。起初對於所謂「美術館」提不起興致的志賀，現在也很感謝它的存在。

「藝術的力量真的很強大。每天光是割草，大家容易厭倦，但是當蔡先生說：『下次來做這個吧！』大家可以一起製作，就覺得很開心。而且一想到這裡是美術館，就希望讓它更有吸引力。藝術可以替萬櫻補滿不足的部分。」

除了夏天以外，八個月的期間每月都會舉辦植樹會。參加費為苗木費用八千圓（二〇一八年）。基本規則是必須自己帶鏟子來挖洞、種樹。假如真的無法前往，也可以「委託植樹」。植樹會最後，大家會一起吃妻子悠子和志工準備的咖哩。一開始「不了解為什麼要種櫻花」的悠子和織惠，現在也穿上圍裙開心地來到山裡。

不過他們還訂下了一人只能種一棵樹的規定。

「我不希望有一個人說要種十棵、一百棵。因為我們只能種九萬九千棵呢，跟世界人口比起來很少啊。一人一棵就夠了。」

每個人寄託在櫻花樹上的心願都不一樣。

地震後有很多人都寫著「希望快點見到朋友」、「想回故鄉」，不過這些內容現在也漸漸改變，例如「希望成績可以愈來愈好」、「想變得有錢、想結婚」等等。不過也有人單純地寫上「要開花啊」。提供計畫土地的地主總共有六十位，其中也有提供了多達三千坪廣大土地的人。

某一天，一位高個子外國女性意外來訪，問志賀：「請問我的櫻花樹在哪裡？」這時是二〇一五年的春天。一問之下才知道，她就是二〇一二年在哥本哈根展覽時申請委託植樹的丹麥人。志賀帶她來到種下櫻花的地方，只見她眼淚撲簌簌地往下掉。她的心願是「希望病好了之後可以到日本去。」原來她一直在與病魔博鬥。