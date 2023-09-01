Google推出Duet AI劍指微軟Copilot，Sam Altman不相信Gemini模型強得過GPT-4
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Google宣布在Workspace的應用程式推出AI助手 Duet AI，並宣布Google Cloud擴大支援Duet AI協作工具。面對好像已經甦醒的沉睡巨人，OpenAI創辦人Sam Altman則表示實在不怎麼相信Google今年稍晚推出的AI模型Gemini，會有辦法擊敗OpenAI的GPT-4。
文：Sisley
追擊微軟！Google 的 Duet AI 來了，企業用戶、開發者都受益
Google在今天宣布在Workspace的應用程式（包括Gmail、Google文件、Google試算表、Google簡報等）推出AI助手Duet AI，任何有付費購買GoogleWorkspace的使用者皆可使用。另外，Google也宣布了Google Cloud擴大支援Duet AI協作工具。
Duet AI for Google Workspace現已全面推出
Duet AI是Google在今年稍早舉辦的I/O大會展示過的AI助手，可以將所有Google Workspace工具變得更智慧、更有創造力，現在可以免費試用。
應用情境上，使用者可以要求Duet將手上的Google文件轉換為Google簡報，或者讓它幫你整理表格中的數據並製成圖表；或者用Duet來回覆電子郵件、生成圖片或者檢查語法是否出錯等，而在Google Drive中，使用者還可以利用它來搜尋一些內容、總結文檔等，在Google Meet也帶來了多項AI新功能，如會議紀錄、自動會議摘要、自動燈光調整等，Duet AI可視為是Google對微軟（Microsoft）365 Copilot的回擊。
在價格方面，Google將向每位用戶（大型企業）收取30美元的價格，這與微軟的365 Copilot的定價相同，至於小型企業的定價尚未確定。
Google Cloud擴大支援Duet AI協作工具！有什麼強大的開發人員功能？
此外，在5月的I/O大會上展出的Duet AI for Google Cloud曾展示示程式碼編寫輔助（code assistance）和聊天輔助（chat assistance）等開發人員功能。
隨著Google Cloud擴大支援Duet AI，現在開發者也可以利用它來加速程式開發作業，協助資料庫管理和遷移、資料分析和視覺化及加強網路資訊安全。Google Cloud中的Duet AI現已推出預覽版。
據Google Cloud指出，在Google Cloud中使用Duet AI，能讓整個軟體開發生命週期都獲得專家協助，包括自動產生程式碼、引述來源、測試覆蓋率、設計和發布API、遷移和應用程式現代化等等。
在Duet AI的協助下，開發人員可以使用自然語言快速理解複雜的程式碼和API、遵循程式碼編寫的最佳作法、快速生成單元測試等。Duet AI針對開發人員提供的AI程式碼輔助功能包括：
- 應用程式現代化
Duet AI可協助開發者以更快速、簡單的方式進行程式碼重構，例如可以直接在開發環境中打開Duet AI聊天輔助功能，編寫像是「將此函式轉換為Go並使用Cloud SQL」的簡單自然語言提示。函式就會用Go語言重新編寫，並自動將資料庫連線設定轉換為Cloud SQL（Google Cloud代管的關聯資料庫）。
- 產生符合情境脈絡的程式碼
Google Cloud目前已與特定企業合作，依據公司資料庫和程式碼庫中特定的知識來自訂Duet AI，藉此產生符合情境脈絡的程式碼建議。例如，開發者可以要求Duet AI生成一道函式的程式碼，並在產品目錄中尋找所有價格在10美元以下的產品，而Duet AI將根據與產品目錄互動所採用的分類和使用方法，生成出一道函式。
- 應用程式整合
開發人員現在可以在Google的整合服務像是Apigee API管理和應用程式整合中使用Duet AI，並使用簡單的自然語言提示輕鬆設計、建立和發表API。
其他方面當然還包括幫助開發者進行自動化部署、確保應用程式的配置正確，以及快速瞭解問題和排除錯誤，協助開發者打造更安全可靠的應用程式。
至於程式碼版權問題，Google的做法是程式碼引述來源，向Duet AI輸入的程式碼資料以及Duet AI生成的程式碼建議均不會被儲存來訓練為Duet AI提供動力的模型（如PaLM2），也不會用於開發任何產品。
而針對資料和商業分析師，也能利用Duet AI快速進行資料分析，BigQuery中的Duet AI提供了符合情境的輔助功能，讓資料團隊在編寫SQL和Python以存取和分析資料上可以更加順暢，同時，Duet AI還可以生成完整的函式和程式碼區塊、自動建議補全程式碼並解釋程式碼及SQL查詢。
Google Cloud指出，Google也將VertexAI的功能整合至使用者在BigQuery中的資料，只需一條SQL陳述式，就可以連結BigQuery資料表與Vertex AI的基礎模型，根據存放在BigQuery Studio中的資料調整提示，執行文本分析或生成新屬性，來豐富BigQuery資料模型。
Google Cloud指出，現已將Duet AI融入安全性產品中，包括Chronicle Security Operations、Mandiant Threat Intelligence和Security Command Center，以協助資安專家防範威脅、減少安全工作流程中的繁瑣工作並提升資安人才能力。
Google Gemini模型將打敗OpenAI的GPT-4？
Sam Altman狠酸：不敢相信！
作為一個CEO，聽到有人說自家產品即將被競品給打敗，心裡可能不是滋味。OpenAI CEO阿特曼（Sam Altman）周末就在X上對一篇名為「Google Gemini Eats The World – Gemini Smashes GPT-4」的文章不大認同，嘲諷道：不敢相信！諷刺研究公司SemiAnalysis是在幫Google做行銷。
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餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題
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疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。
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思想科技發揮神隊友價值，助餐旅業善用Google工具成功轉型
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Google Maps Platform：超乎想像的地圖功能
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Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱
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產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局
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