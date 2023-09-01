永久保存人類歷史文化，永遠有多遠？
我們想讓你知道的是
如果你認為歷史清洗是邪惡的極致，那麼你還是天真了；相對於刪，更具破壞性的是改。紀錄被刪除，至少你知道自己不知道；但當紀錄被竄改，受眾將連自己不知道都懵然不知，被誤導了還以為自己清楚實況。
試想像，一群狂蜂浪蝶向你展開熱烈追求，你讓他們想辦法表達其永恆的愛意，於是Alex把「I love you」刻在石頭上，Bob把「我愛你」寫在區塊鏈，Carlos則說「永遠」只是騙人的把戲，沒可能做到，你會選誰？
Alex的石頭
2015年，劉慈欣憑《三體》英譯本獲科幻小說的最高榮譽「雨果獎」，其第三部曲有這樣的一幕（劇透出沒注意）：眼見人類行將滅絕，聯邦政府成立地球文明博物館，保存人類的文化遺產和訊息，目標十億年後宇宙間的文明路經此地，至少能知道人類這個物種曾經存在。
全球多個科學家參與研究，發現特殊訂製的光碟能保存訊息十萬年，特殊紙張和油墨的印刷品反而好一點，能保存二十萬年，但依然跟目標相距非常遠。後來，研究終於找到一個能保存訊息一億年的方法，科學家幾乎不好意思說出口，就是把字刻在石頭上。於是，存有《星夜》、《蒙羅麗莎》等名作，牆上刻有人類歷史文化的地球文明博物館就在冥王星的地底成立。最後，冥王星躲不過外星攻擊，博物館遭到毀滅，倒是僥倖在外太空存活下來的少數人類同樣利用石刻，成功傳達訊息予近二千萬年後到達現場的主角。
當然，《三體》再精彩都只是小說而並非嚴謹科學；儘管如此，我相信在眾多儲存媒介中，石頭的確最為持久。從某種意義上，近代人類也透過類似的方法接收到來自一億多年前的訊息：恐龍的化石。
把訊息刻在石頭流傳千古看似落伍又不切實際（刻在鑽石另當別論），事實上卻隱含大智慧，「low tech撈嘢」。
Bob的區塊鏈
不過，石頭要怎麼保存，才不會像《鐵達尼號》的海洋之心，被扔到海裡再也找不回來？為免丟失而製作備份，額外的石頭還算不算同一份愛意？若有其他人找來相似的石頭，刻上相同的字樣，要怎麼分辨？真偽由誰說了算？一連串問號，正是區塊鏈試圖解決的難題。
有趣的是，我曾多次以石頭為比喻，向沒有技術背景的受眾解釋區塊鏈的特性。假設原始人的部落有一面大石牆，每個人都看到，每個人都可以自由在上面寫字句，一旦寫上永不磨滅，因此其他人沒法刪除已有的紀錄，只能刻上更多的訊息接龍，所有訊息一直流傳下去；這就是原始人的「區塊鏈」。
引喻失義，區塊鏈這塊「數碼大石」當然不可能在所有層面跟物理石頭一模一樣，除了不可竄改，區塊鏈最常被提及的特性是一般石頭不可能具備的去中心化。事實上，「不可竄改」和「去中心化」這兩大特性必須相提並論才有意義，「不可竄改」指的並非是內容上了鎖無法修改，正好相反，任何人不但可以自由讀取數據，也可以複製並修改；問題是一旦未經社群共識而私下刪改數據，會與分散地由多個節點儲存的數據不吻合，繼而被群眾發現。
去中心化和不可竄改唇齒相依，前者帶來後者，後者讓前者變得有共識、有意義，任何群體都可以去中心化，但如果連共識都被「去中心化」，那不過一盤散沙，並無意義。
Carlos的永遠
區塊鏈相當脆弱，只要全球斷電就沒法讀取，刻在石頭可望延續一億年，但一旦地球毀滅也將付諸一炬，即使是刻在冥王星，同樣會有消失的一天。Carlos說對了。
犬儒主義者都很清楚一點，徒勞無功論能讓自己立於不敗之地。不敗，卻不代表勝，甚至不代表活得有意義。不可能達到永遠所以不去嘗試，這個說法不但不解溫柔、毫不浪漫，最大問題是忽略了人與人之間交往的語境。
情侶說的永恆，意義得放回一段關係去理解，去感受，去付出，這並非數學，一下子拉到絕對的度量衡去討論，唯一的效果是顯得貌似見多識廣。這種人，問他今天幾度，他會說三百多度，相對的是絕對零度；問他吃午飯了沒有，他總說吃過了，相對的是出生以來。
再說，即便是數學，物理世界中沒法達到的概念往往非常有用，比如虛數單位i，即√-1，就是不存在於物理世界但有助解決很多難題的數學概念。無限，♾️，跟永遠就更加可比。假設無限是x，任你說出一個數字y，x都會比y大；問題來了，如果我說x+1呢？無論你說的數字有多大，我總能找到一個更大的數字，可見無限也是不存在的。永遠也一樣，無論說的是一百年、一萬年還是宇宙大爆炸之初至今的一百多億年，總能找到一個更長的時間，因此永遠也是不存在的，尤其是相對於小小的地球、渺小的人類而言。
然而，「永遠」這個概念卻確實存在。作為一個概念，「永遠」可以用於表達想像中的遙遠未來，促進人與人之間的溝通，更可以用作「永遠」都在追求的目標。比如，永久保存人類藝術、文化與歷史。
丟失、竄改與磨損
現在，讓我們試著想像，假設有一位記者拍下了1989年柏林圍牆倒下的照片和寫下了詳盡報導，並把兩者都數碼化發表，我們要如何確保2089、2189年甚至更遠的後世讀到這筆資料。
讓資料流傳後世，要面對丟失、竄改及磨損三種挑戰。丟失可再分自然流失和歷史清洗，前者大概不會發生在柏林圍牆倒下這種國際大事，但每天的事件和資料恆河沙數，就說你居住的小村莊被滅好了，殘酷的是即使那對你來說是一切，也不見得就會引起國際關注。在注意力極度稀缺的分眾年代，每個個體都需要抱有「自己歷史自己救」的覺悟。
雖然現在看來柏林圍牆的歷史保存得很好，但沒人說得準再一百年後的德國由誰執政，如果這段歷史令屆時的政權難堪，銷毀歷史文獻和屏蔽民間報導屢見不鮮，不論是獨裁政權還是民主政體。
Tags：
提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。