永久保存人類歷史文化，永遠有多遠？

試想像，一群狂蜂浪蝶向你展開熱烈追求，你讓他們想辦法表達其永恆的愛意，於是Alex把「I love you」刻在石頭上，Bob把「我愛你」寫在區塊鏈，Carlos則說「永遠」只是騙人的把戲，沒可能做到，你會選誰？

Alex的石頭

2015年，劉慈欣憑《三體》英譯本獲科幻小說的最高榮譽「雨果獎」，其第三部曲有這樣的一幕（劇透出沒注意）：眼見人類行將滅絕，聯邦政府成立地球文明博物館，保存人類的文化遺產和訊息，目標十億年後宇宙間的文明路經此地，至少能知道人類這個物種曾經存在。

全球多個科學家參與研究，發現特殊訂製的光碟能保存訊息十萬年，特殊紙張和油墨的印刷品反而好一點，能保存二十萬年，但依然跟目標相距非常遠。後來，研究終於找到一個能保存訊息一億年的方法，科學家幾乎不好意思說出口，就是把字刻在石頭上。於是，存有《星夜》、《蒙羅麗莎》等名作，牆上刻有人類歷史文化的地球文明博物館就在冥王星的地底成立。最後，冥王星躲不過外星攻擊，博物館遭到毀滅，倒是僥倖在外太空存活下來的少數人類同樣利用石刻，成功傳達訊息予近二千萬年後到達現場的主角。

當然，《三體》再精彩都只是小說而並非嚴謹科學；儘管如此，我相信在眾多儲存媒介中，石頭的確最為持久。從某種意義上，近代人類也透過類似的方法接收到來自一億多年前的訊息：恐龍的化石。

把訊息刻在石頭流傳千古看似落伍又不切實際（刻在鑽石另當別論），事實上卻隱含大智慧，「low tech撈嘢」。

Photo Credit: Hans Hillewaert，CC-BY-SA 4.0 古代的「區塊鏈節點」：羅塞塔石碑（Rosetta Stone）

Bob的區塊鏈

不過，石頭要怎麼保存，才不會像《鐵達尼號》的海洋之心，被扔到海裡再也找不回來？為免丟失而製作備份，額外的石頭還算不算同一份愛意？若有其他人找來相似的石頭，刻上相同的字樣，要怎麼分辨？真偽由誰說了算？一連串問號，正是區塊鏈試圖解決的難題。

有趣的是，我曾多次以石頭為比喻，向沒有技術背景的受眾解釋區塊鏈的特性。假設原始人的部落有一面大石牆，每個人都看到，每個人都可以自由在上面寫字句，一旦寫上永不磨滅，因此其他人沒法刪除已有的紀錄，只能刻上更多的訊息接龍，所有訊息一直流傳下去；這就是原始人的「區塊鏈」。

引喻失義，區塊鏈這塊「數碼大石」當然不可能在所有層面跟物理石頭一模一樣，除了不可竄改，區塊鏈最常被提及的特性是一般石頭不可能具備的去中心化。事實上，「不可竄改」和「去中心化」這兩大特性必須相提並論才有意義，「不可竄改」指的並非是內容上了鎖無法修改，正好相反，任何人不但可以自由讀取數據，也可以複製並修改；問題是一旦未經社群共識而私下刪改數據，會與分散地由多個節點儲存的數據不吻合，繼而被群眾發現。

去中心化和不可竄改唇齒相依，前者帶來後者，後者讓前者變得有共識、有意義，任何群體都可以去中心化，但如果連共識都被「去中心化」，那不過一盤散沙，並無意義。

Carlos的永遠

區塊鏈相當脆弱，只要全球斷電就沒法讀取，刻在石頭可望延續一億年，但一旦地球毀滅也將付諸一炬，即使是刻在冥王星，同樣會有消失的一天。Carlos說對了。

犬儒主義者都很清楚一點，徒勞無功論能讓自己立於不敗之地。不敗，卻不代表勝，甚至不代表活得有意義。不可能達到永遠所以不去嘗試，這個說法不但不解溫柔、毫不浪漫，最大問題是忽略了人與人之間交往的語境。

情侶說的永恆，意義得放回一段關係去理解，去感受，去付出，這並非數學，一下子拉到絕對的度量衡去討論，唯一的效果是顯得貌似見多識廣。這種人，問他今天幾度，他會說三百多度，相對的是絕對零度；問他吃午飯了沒有，他總說吃過了，相對的是出生以來。

再說，即便是數學，物理世界中沒法達到的概念往往非常有用，比如虛數單位i，即√-1，就是不存在於物理世界但有助解決很多難題的數學概念。無限，♾️，跟永遠就更加可比。假設無限是x，任你說出一個數字y，x都會比y大；問題來了，如果我說x+1呢？無論你說的數字有多大，我總能找到一個更大的數字，可見無限也是不存在的。永遠也一樣，無論說的是一百年、一萬年還是宇宙大爆炸之初至今的一百多億年，總能找到一個更長的時間，因此永遠也是不存在的，尤其是相對於小小的地球、渺小的人類而言。

然而，「永遠」這個概念卻確實存在。作為一個概念，「永遠」可以用於表達想像中的遙遠未來，促進人與人之間的溝通，更可以用作「永遠」都在追求的目標。比如，永久保存人類藝術、文化與歷史。

丟失、竄改與磨損

現在，讓我們試著想像，假設有一位記者拍下了1989年柏林圍牆倒下的照片和寫下了詳盡報導，並把兩者都數碼化發表，我們要如何確保2089、2189年甚至更遠的後世讀到這筆資料。

讓資料流傳後世，要面對丟失、竄改及磨損三種挑戰。丟失可再分自然流失和歷史清洗，前者大概不會發生在柏林圍牆倒下這種國際大事，但每天的事件和資料恆河沙數，就說你居住的小村莊被滅好了，殘酷的是即使那對你來說是一切，也不見得就會引起國際關注。在注意力極度稀缺的分眾年代，每個個體都需要抱有「自己歷史自己救」的覺悟。

雖然現在看來柏林圍牆的歷史保存得很好，但沒人說得準再一百年後的德國由誰執政，如果這段歷史令屆時的政權難堪，銷毀歷史文獻和屏蔽民間報導屢見不鮮，不論是獨裁政權還是民主政體。