澳洲10月舉行「原住民之聲」公投，賦予原住民憲法地位，在野陣營為何反對？
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澳洲將於10月14日舉行「原住民之聲」公投，此次是澳洲史上第45次公投，也是澳洲睽違23年來的公投案。總理艾班尼斯強調，原住民諮詢委員會最主要的成立目的，是讓政府和人民聽取委員會的建議，了解原住民和托勒斯海峽島民在健康、教育、就業和居住等面向所面臨的困境。
澳洲將在今（2023）年10月14日針對原住民權利舉行公投，公投的主要目標是賦予原住民（Aboriginal）和托勒斯海峽島民（Torres Strait Islander）在澳洲憲法中的地位，並透過建立一個的原住民諮詢機構，讓澳洲原住民得以對政策提出意見。
澳洲總理艾班尼斯：為原住民之聲投下贊成
8月30日，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布，澳洲選民將於10月14日公投決定是否支持成立「原住民與托勒斯海峽島民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）委員會。委員會將就原住民和托勒斯海峽島民相關的議題，向澳洲聯邦議會和政府提出建言，而澳洲聯邦議會也能制定與原住民和托勒斯海峽島民相關的法律。
這項公投在澳洲又被稱為「原住民之聲」（The Voice），而公投的題目是：「您是否同意修改澳洲憲法，以承認澳洲的原住民，並建立一個原住民和托勒斯海峽島民的代表性機構？」
艾班尼斯表示，委員會的成員將由澳洲原住民投票，選出不同地區的原住民代表，艾班尼斯呼籲選民，「以慷慨和樂觀的精神，投下贊成票。為了承認6.5萬年的歷史，投下贊成票。懷著對未來更美好的希望，投下贊成票。」
艾班尼斯強調，委員會將獨立於日常政治，因而得以進行長期政策規劃。此外，委員會也不會具有任何立法與行政的權力，該機構最主要的成立目的，是讓政府和人民聽取委員會的建議，了解原住民和托勒斯海峽島民在健康、教育、就業和居住等面向所面臨的困境。
艾班尼斯主張，投下反對票就代表不希望有任何改變。「不要關上理解原住民和托勒斯海峽島民的大門，也不要關上新一代澳洲原住民的大門，投下贊成票！」
反對派為何不支持原住民之聲？
原住民之聲的反對派，主要有在野的自由黨（Liberal Party of Australia）、國家黨（National Party of Australia），以及保守派政治遊說團體Advance。
根據《ABC》報導，反對派主要有3個論點：族群分裂、法律的不確定性、委員會成立的未知性。
反對派認為，成立原住民諮詢機構可能導致澳洲原住民與其他澳洲人之間產生分裂，因為澳洲人將被依照族群劃分，使得不平等依舊難以被消弭。
此外，反對派指出，若憲法修正案通過，法院可能會以不可預測的方式，來解釋原住民和委員會擁有的憲法權利，從而造成法律不確定性。
其他反對派認為，原住民與托勒斯海峽島民之聲的職能不夠明確，因為該委員會只扮演諮詢、建議的角色，而沒有獨立的權力或否決權。反對派還表示，他們希望在公投之前，先看到相關立法草案，以確立原住民諮詢委員會的運作方式。
澳洲自由黨領袖杜登（Peter Dutton）批評，艾班尼斯現階段拒絕透露更多原住民之聲的細節規劃。而杜登也曾表示，他支持在憲法中承認澳洲原住民的地位，但不支持在憲法中賦予成立原住民諮詢機構的權利。
為什麼需要舉辦公投賦予原住民地位？
在1788年英國在澳洲建立殖民地以前，澳洲原住民已在該地生活了至少6萬年。在受英國殖民之後，澳洲原住民遭遇殺害、土地剝奪和飽受外來疾病折磨的困境。
1910年至1970年代，澳洲政府實施同化政策，強行將10萬名的原住民兒童從原生家庭中分離，並安置於白人家庭中。2008年，澳洲政府正式向所謂「被偷走的一代」（Stolen Generation）道歉，並於2021年給予受害者國賠。
澳洲全國人口將近2600萬人，其中原住民約有80萬人，約占總人口的3.2%，而澳洲原住民的社經地位也普遍低於全國平均。據統計，澳洲原住民的預期壽命比非原住民少約8年。此外，澳洲原住民也有較高比例的自殺、家暴和監禁率。
澳洲憲法具有122年歷史的，但全文卻隻字未提原住民。因此，原住民之聲的支持者認為，公投的通過將賦予原住民更多話語權。此外，將原住民和托勒斯海峽島民寫入憲法，也意味著未來的政府無法解散該委員會，除非再推動一次公投。
在其他英國的前殖民地，雖然原住民仍舊面臨著邊緣處境，但已有國家透過法律地位，來承認、賦予原住民權利。舉例而言，加拿大在1982年《憲法法案》（Constitution Act, 1982）中承認了其原住民的權利。而紐西蘭則於1975年通過《懷唐伊條約法》（Treaty of Waitangi Act 1975），讓毛利人與紐西蘭政府進行和解與歷史調查。
公投有可能通過嗎？
在澳洲，要成功通過修憲公投並非易事。根據澳洲法律規定，除了公投的全國贊成票必須大於反對票之外，還須獲得多數州的贊成，即6個州中至少要有4州的贊成票都大於反對票，公投才能過關，而這也增加了原住民之聲公投案的難度。
自憲法於1901年生效以來，澳洲過去共舉行了44次公投，但只有8個公投案獲得通過，且自1977年以來沒有通過過公投。此次原住民之聲公投是澳洲史上第45次公投，也是睽違23年來的公投案。
新聞來源
- Voice to parliament referendum date revealed（9 News）
- Australia’s Indigenous ‘Voice’ referendum: What you need to know（Al Jazeera）
- The cases for and against an Aboriginal and Torres Strait Islander Voice（ABC）
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
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