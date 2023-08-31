2023/08/31,
政治

行政院通過公部門生成式AI參考指引，禁用於高機密文件，國科會：先訂指引再立法

行政院通過公部門生成式AI參考指引，禁用於高機密文件，國科會：先訂指引再立法
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行政院發言人轉述院長陳建仁談話，表示人工智慧（AI）正在改變全世界，生成式AI可取代部分腦力，相關應用的確非常重要，但其潛在的風險與衝擊，需由科技、產業發展、人才及治理等各方面積極布局，以回應國內、外社會挑戰及維持國家安全。

（中央社）行政院會今（31）日通過公部門使用生成式AI的參考指引，國科會表示，生成式AI發展快速，台灣做法將採先指引、後立法，指引可讓公部門思考AI風險、累積實務經驗，有助於未來AI基本法的立法。

行政院行政院會今天通過「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引（草案）」，開放公務部門使用生成式AI，但不得用於高機密文件，也不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題，且須由業務承辦人做最終判斷。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁在院會表示，人工智慧（AI）正在改變全世界，生成式AI可取代部分腦力，相關應用的確非常重要，但帶來對國人、社會、個人及國家安全的潛在風險與衝擊，更需由科技、產業發展、人才及治理等各方面積極布局並正面因應挑戰，以回應國內、外社會挑戰及維持國家安全。

陳建仁說，指引是現階段各行政機關使用生成式AI的基本原則，有助於促進各機關對生成式AI有一致認知，以及正確使用，值得肯定，但面對瞬息萬變的AI發展，AI法制規範仍需與時俱進，國科會應持續觀察全球AI發展趨勢與因應作為，隨時修正指引。

國科會過去也在研議AI基本法的立法可能，國科會副主委林敏聰出席政院會後記者會時解釋，AI科技技術變化非常快，對產業的影響也還在發展，因此國科會未來將針對國內外技術、國際法規綜合發展、產業影響等等持續評估，會在比較適當資訊之下再提出AI基本法。

林敏聰說，指引可讓公部門思考AI風險、累積實務經驗，有助於未來AI基本法的立法，目前做法就是「先指引、後立法」。

公部門開放使用生成式AI，「高機密文件」除外

行政院會今天通過「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引（草案）」，開放公務部門使用生成式AI，但不得用於高機密文件，且須由業務承辦人做最終判斷，藉以增進效率也保有機密性、專業性。

國家科學及技術委員會今天在行政院會報告「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引（草案）」，指引共10點，揭示各機關（構）使用生成式AI時，應秉持負責任及可信賴的態度，以及安全性、隱私性與資料治理、問責等原則，並掌握自主權與控制權。

指引獲行政院會通過後，國科會今天便會依程序簽核，通知各機關參考使用指引。

根據指引，生成式AI產出的資訊，須由業務承辦人就其風險進行客觀且專業之最終判斷，不得取代業務承辦人的自主思維、創造力及人際互動；且各機關不可完全信任生成式AI產出的資訊，亦不得以未經確認的產出內容，直接作成行政行為或作為公務決策的唯一依據。

指引也要求，各機關使用生成式AI作為執行業務或提供服務輔助工具時，應適當揭露，且使用生成式AI應遵守資通安全、個人資料保護、著作權與相關資訊使用規定，並注意其侵害智慧財產權與人格權的可能性。

指引明定，製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式AI。而所謂的機密文書，是指行政院「文書處理手冊」所定的國家機密文書及一般公務機密文書。

另外，指引也要求業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開的資訊，也不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題；不過封閉式地端部署的生成式AI模型，在確認系統環境安全性後，得依機密等級分級使用。

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責任編輯：王昱晴
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