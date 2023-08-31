研究：日本18歲女性1/3考慮一輩子不生小孩，預估2070年總人口剩8700萬

綜合《路透社》與《衛報》報導，根據國家人口和社會保障研究所（IPSS）的一項研究，日本約三分之一的18歲女性可能永遠會選擇生小孩，預估2005年出生的女性中，有33.4%不會有小孩，而最樂觀的情況則是24.6%。除了低生育率外，日本2020年1.2615億的總人口數，預計到2070年將降至8700萬。IPSS的研究顯示，作為世界第三大經濟體的日本，將面臨人口銳減的窘況。

年輕人不再以結婚、生小孩為目標

研究顯示，由於人們對婚姻和養育子女漸漸不感興趣，加上經濟的擔憂，少子化的問題愈發嚴重。23歲的安娜・田中（Anna Tanaka）告訴《路透社》：「隨著生活成本的不斷上漲，我認為人們不會覺得自己有能力生孩子，也不會輕鬆地說自己想要孩子。」

IPSS人口動態研究主任岩澤美穗（Miho Iwasawa）表示，由於人們結婚較晚，新生兒的出生率也隨之下降。根據研究的統計數據，2020年，女性首次結婚的平均年齡為29.4歲，比1985年晚了3.9歲。岩澤說，女性三十多歲時結婚，通常只會生一個孩子。

養孩子的成本變高

第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）的經濟學家星野卓（Takuya Hoshino）表示，晚婚趨勢可能會導致少子化惡性循環，且隨著人們生得孩子數量愈來愈少，他們在每位孩子身上花的錢，比以前的家庭多，這也因此增加撫養孩子的平均成本，導致一些人不願生孩子。數據顯示，1975年至2021年間，私立大學的學費上漲了5倍，公立大學的學費上漲了19倍。

死亡率大於出生率

日本首相岸田文雄 （Fumio Kishida）6月承諾採取全新的措施解決人口危機，像是提供擁有三個或以上孩子的家庭更多補貼。然而《共同社》發布的一項民意調查顯示，約三分之二的公眾對這些政策不抱希望。2022年日本47個都道府縣的人口均出現下降趨勢，該國總人口減少了近80萬，儘管岸田文雄誓言要解決人口危機，但迄今為止所實施的政策效果不彰，未能遏制人口下降。日本內政部數據顯示，2022年日本死亡數超過156萬人，創歷史新高，但出生人數僅有77.1萬人，新生兒數量首次低於80萬。

日本的人口老化已經影響到社會各個層面。 超過一半的城市被認定為人口稀少區，許多學校因為學生人數太少而關閉，且有超過120萬家小企業的老闆年齡層在70歲左右，找不到年輕的繼任者。此外，日本的黑社會也未能逃過人口危機，大多數黑幫年齡都在50歲以上，如今70多歲的黑幫成員比20多歲的還要多。與此同時，老年色情片變成一個蓬勃發展的利基市場，60多歲、70多歲甚至80多歲的白髮演員開始加入此一行列。

日本於4月1日成立新的兒童和家庭機構，承諾將兒童保育和津貼支出翻倍至GDP的4%，雖然過去實施的兒童保育和教育補貼對出生率影響甚微，不過仍有約300個小鎮受因惠於這些政策，而顯著提高了出生率。

儘管日本總人口數於2008年達到高峰後開始下降，但該國並非唯一面臨人口危機的國家，東亞地區的生育率下降更加急劇。台灣每名女性平均生育1.24個孩子，僅次於日本，而鄰國韓國的生育率僅為0.78，位居全球最低。

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核稿編輯：翁世航