研究：日本18歲女性1/3考慮一輩子不生小孩，預估2070年總人口剩8700萬
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儘管日本總人口數於2008年達到高峰後開始下降，但該國並非唯一面臨人口危機的國家，東亞地區的生育率下降更加急劇。台灣每名女性平均生育1.24個孩子，僅次於日本，而鄰國韓國的生育率僅為0.78，位居全球最低。
綜合《路透社》與《衛報》報導，根據國家人口和社會保障研究所（IPSS）的一項研究，日本約三分之一的18歲女性可能永遠會選擇生小孩，預估2005年出生的女性中，有33.4%不會有小孩，而最樂觀的情況則是24.6%。除了低生育率外，日本2020年1.2615億的總人口數，預計到2070年將降至8700萬。IPSS的研究顯示，作為世界第三大經濟體的日本，將面臨人口銳減的窘況。
年輕人不再以結婚、生小孩為目標
研究顯示，由於人們對婚姻和養育子女漸漸不感興趣，加上經濟的擔憂，少子化的問題愈發嚴重。23歲的安娜・田中（Anna Tanaka）告訴《路透社》：「隨著生活成本的不斷上漲，我認為人們不會覺得自己有能力生孩子，也不會輕鬆地說自己想要孩子。」
IPSS人口動態研究主任岩澤美穗（Miho Iwasawa）表示，由於人們結婚較晚，新生兒的出生率也隨之下降。根據研究的統計數據，2020年，女性首次結婚的平均年齡為29.4歲，比1985年晚了3.9歲。岩澤說，女性三十多歲時結婚，通常只會生一個孩子。
養孩子的成本變高
第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）的經濟學家星野卓（Takuya Hoshino）表示，晚婚趨勢可能會導致少子化惡性循環，且隨著人們生得孩子數量愈來愈少，他們在每位孩子身上花的錢，比以前的家庭多，這也因此增加撫養孩子的平均成本，導致一些人不願生孩子。數據顯示，1975年至2021年間，私立大學的學費上漲了5倍，公立大學的學費上漲了19倍。
死亡率大於出生率
日本首相岸田文雄 （Fumio Kishida）6月承諾採取全新的措施解決人口危機，像是提供擁有三個或以上孩子的家庭更多補貼。然而《共同社》發布的一項民意調查顯示，約三分之二的公眾對這些政策不抱希望。2022年日本47個都道府縣的人口均出現下降趨勢，該國總人口減少了近80萬，儘管岸田文雄誓言要解決人口危機，但迄今為止所實施的政策效果不彰，未能遏制人口下降。日本內政部數據顯示，2022年日本死亡數超過156萬人，創歷史新高，但出生人數僅有77.1萬人，新生兒數量首次低於80萬。
日本的人口老化已經影響到社會各個層面。 超過一半的城市被認定為人口稀少區，許多學校因為學生人數太少而關閉，且有超過120萬家小企業的老闆年齡層在70歲左右，找不到年輕的繼任者。此外，日本的黑社會也未能逃過人口危機，大多數黑幫年齡都在50歲以上，如今70多歲的黑幫成員比20多歲的還要多。與此同時，老年色情片變成一個蓬勃發展的利基市場，60多歲、70多歲甚至80多歲的白髮演員開始加入此一行列。
日本於4月1日成立新的兒童和家庭機構，承諾將兒童保育和津貼支出翻倍至GDP的4%，雖然過去實施的兒童保育和教育補貼對出生率影響甚微，不過仍有約300個小鎮受因惠於這些政策，而顯著提高了出生率。
儘管日本總人口數於2008年達到高峰後開始下降，但該國並非唯一面臨人口危機的國家，東亞地區的生育率下降更加急劇。台灣每名女性平均生育1.24個孩子，僅次於日本，而鄰國韓國的生育率僅為0.78，位居全球最低。
新聞來源
- In Japan, a third of today's 18-year-old women may not have children - study（路透社）
- Japan’s population drops by nearly 800,000 with falls in every prefecture for the first time（衛報）
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
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Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。