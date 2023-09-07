南北分裂之北逃的東晉貴族：拓跋燾利用司馬楚之分化劉宋，效果始終相當有限

文：阿前

西元420年，由司馬家所建立的晉朝，正式消失在歷史上。宛如曹操一般，以無上戰功東征西討，代晉而立的劉裕，也同樣有著「天下英雄唯你我」的宿敵，司馬休之。劉裕費盡心思，打敗了司馬休之，才走上無人可擋的最後一步。

但跟劉備一樣擅長逃跑的司馬休之，並未就此死去，而是帶著親信前往北朝。隨著劉裕的勢力增長，更多的司馬氏，在東晉滅亡前，也紛紛北遁。北魏的史書，因此做了《司馬大傳》。

早在司馬休之前，就已經有投降北朝的司馬宗室。當劉裕發起剿滅戰，後秦也是「派司馬，救司馬」。但劉裕不罷休啊，繼續攻打後秦，於是這一干東晉亡國民，只能繼續投奔北魏。

光看姓氏就精彩萬分。司馬休之跟他的姪兒文思，這是司馬家。司馬國璠跟叔璠兄弟，是更早投北的。溫楷，這是東晉初温嶠的後代，原為北方殘兵。殷約，則是桓溫之前北伐大帥殷浩之後。桓家也不落人後，桓謐、桓璲及桓溫孫道度、道子……。你就知道，當時反劉裕的江左世族，那是一個千奇百怪，過去敵對的友好的，都不管了。

司馬休之的個人魅力，基本上是劉備等級。同時也顯示出，劉裕立宋，是江南地區的一次重大階級翻轉。然而，還沒到達北魏，司馬休之就過世了。劉備創業未半，而中道崩殂，又沒有諸葛亮的情況下，那就要出大事了。

司馬文思（劉禪）跟其他的司馬氏不合，但也不敢隨便得罪人家，就請大家來喝酒。酒宴上，喝醉了的司馬國璠卻跟文思說，他已經和溫楷約了一些胡人跟大族，準備來刺殺北魏皇帝。司馬文思那是又驚又喜啊，連忙跑去告發了夥伴們，通殺。

鮮卑人表示，不錯你很懂喔，去司法部門上班吧。文思也是盡心盡力，為鮮卑帝國奠定了優秀的法治基礎，倒也沒誰把他放眼裡了。真正在北魏打響司馬家招牌的，是在這場誅殺不久前才來到的，司馬楚之。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

楚之的父親本是益州刺史，被下屬所殺，時為義熙二年九月。有的時候寫年號比較方便：義熙就是劉裕打敗桓楚成為東晉頭號人物的年號。當時司馬楚之扶靈回鄉，正好碰上了劉裕開始動手誅除司馬家旁支。

這件事，《晉書》是沒寫的。司馬楚之的叔父，哥哥，都在此時被害，楚之連忙剃了個光頭，混入沙門之中，搭乘長江渡船逃離。沒錢，沒人，沒身分，只剩爛命一條的司馬楚之，混居在荊州的蠻族之中等待。

好不容易打聽到司馬休之入主荊州，才要前往投靠，司馬休之已經被劉裕驅逐了。司馬楚之一咬牙，決定進入邊荒集，「亡於汝潁之間。」（其實是許昌附近啦）

時間來到劉裕滅秦之後，回撤彭城。當時，北魏出了一支叛軍，是為「率善王劉虎」，本在山西一帶為亂。北魏派兵平亂，劉虎就逃入黃河，南下來到了陳留附近時，窩裡反了。劉虎被殺，他的謀主司馬順宰也被殺。

這些北魏叛軍就在這裡炸開，而東晉以為，這是北魏派來南征的小型騷擾部隊。司馬楚之就跟這些殘兵搭上了線，開始與東晉的守軍作戰。當時長社縣令跟將軍劉憐分兵駐守。司馬楚之看劉憐那邊兵少，試圖襲擊，卻遭擊退。

劉憐方才退敵，又收到報告說後勤輜重將到，要前往迎接。這時當地人跑去跟「虜」軍通風報信，劉憐遭襲敗走。小範圍的據點搶奪戰不斷擴大，而當地百姓，一律支持姓司馬的。當時周遭三四支司馬旗幟豎起來，楚之這邊人數成長最快。

別人都還在3、5000，楚之軍已然破萬。劉裕坐鎮彭城，一面指揮關中應戰匈奴，一面又要處理建國大業。面對汝潁之間甚至往洛陽延燒的這個小型戰場，實是抽不出手來。索性派遣刺客，欲殺楚之。

不要看到刺客兩個字，就覺得是蒙著臉穿黑衣，飛簷走壁殺人於無形之間的高手。《史記・刺客列傳》就不是這種人了，東漢末年刺劉備的也不是這種人。直到東晉末年，刺客的標準做法一直都是「騙取目標信任，獲得近身刺殺的機會」。

怎麼騙？去當目標的門客。所以就容易發生搞笑的故事，也就是當目標對刺「客」更好，刺客就放棄刺殺任務了。司馬楚之雖然沒有左青龍右白虎的保鑣，但也感動了刺客。就這樣，關中陷落，劉裕也無能汝潁之間，以至洛陽，只能加緊篡位進度。

三個司馬氏分別占領洛陽，終於是碰上了正規的北魏南征。大家的眼光，都看向屯於柏谷塢的司馬楚之。

江淮以北，聞王師南首，無不抃舞，思奉德化。而逼於寇逆，無由自致。臣因民之欲，請率慕義為國前驅。今皆白衣，無以制服人望。若蒙偏裨之號，假王威以唱義，則莫不率從。

司馬楚之率先投降北魏，其餘諸將也是聞風而降。北魏山陽公奚斤平定河南，將司馬楚之的軍民散入豫州，另命司馬楚之為征南將軍、荊州刺史。不久，北魏三代目拓跋燾即位，司馬叔璠的兒子們，司馬靈壽與道壽，也在這時加入了北魏，被任命在司馬楚之附近招收宋民。

司馬楚之隨即表示，願將家族送往鄴城。這是過去曹操時代，軍閥宣示效忠的手段，就算拓跋燾不明白，朝中自有明白人。比起狗咬狗一嘴毛，無甚大用的司馬文思，北魏更欣賞這個能於四戰之地立足，抵禦南軍的「東晉宗室」。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

司馬楚之被徵召入京，卻是跟宋文帝劉義隆的北伐詔書一起抵達。宋文帝欲收復河南，拓跋燾自是不讓，但比起南朝入侵，北方的柔然更是麻煩。索性任命司馬楚之為安南大將軍，前往潁川，作為防衛劉宋的第一線，同時更封楚之為瑯邪王。

在東晉，瑯邪王是開國君主司馬睿的原職，更被視為皇位繼承人的踏板。北魏的意思很明顯：我們是要伸張正義，讓司馬楚之打敗叛逆，收復河山。不過國師崔浩是很反對的，他認為司馬楚之只能招收一些無賴，難成大事。更何況與南軍有仇，只怕會吸引更多砲火。可當時大臣多支持此策，拓跋燾也只能從之。