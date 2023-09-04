陸企「打群架」搶搭電動車浪潮！泰國產業重鎮地價飆三倍，台廠的機會在哪裡？
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大廠爭相搶進泰國，也帶動土地價格飛漲，根據不少園區的公開資料顯示，作為東部經濟走廊EEC當中主要國際車廠聚落的羅勇府，短短幾年間地價已翻了3倍有餘，不少台商感嘆：「現在想去EEC設廠，根本就搶不到地。」那麼，台廠的機會又在哪裡？
在當前全球「去中化」的趨勢浪潮下，跨國公司正積極重塑供應鏈，而坐擁全球第三多人口的東協，已日漸成為「中國+1」的必修顯學。
在這盤棋局中，不同的陣地，也逐漸演變出各自特有的產業定位與利基，而泰國，儼然將是新的汽車製造區域中心。
2022年台商獲准赴泰國投資金額，年增152%！
從鴻海、群光、英業達到台達電，中大型台廠紛紛布局泰國，台灣指標印刷電路板（PCB）業者，如台虹、聯茂、滬士電、欣興、華通等，也紛紛發布公告，宣告或新增對泰國的投資。
台商的投資火力，亦反映在官方數字上，依據泰國投資促進委員會（BOI）的統計資料，2022年台商赴泰獲准投資案計有44件，核准金額約13.2億美元，相較2021年同期大幅成長152.3％。
國內大企業紛至沓來，眼前最主要鎖定的商機，多半就在於電動車大浪。統計顯示，截至2023年第一季，泰國所售電動車占整體東協比重，已達到近八成水位。
泰國電動車銷量佔東協比重，今年Q1已經近八成
去年8月，中國電動車龍頭比亞迪聯合當地合作夥伴RÊVER在曼谷召開品牌發布會，宣布正式進入泰國乘用車市場；12月，特斯拉（Tesla）在曼谷舉辦發表會，宣布在泰國開賣Model 3和Model Y兩款電動車，為該公司首次進軍泰國市場。
值得留意的是，除了哪吒之外，比亞迪、上汽、鴻海與PTT合資的Horizon Plus，乃至2020年底即宣布要在泰國生產插電式混合車的日本三菱，這些公司設廠的地點，都不約而同地集中在一條簡稱EEC的廊帶上。
EEC全稱為「東部經濟走廊」，是「泰國4.0（Thailand 4.0）發展計畫下的旗艦項目。這套期程長達20年的國家發展計畫，聚焦在十大目標產業，而排在第一波重點產業之首的，即是電動車。
泰國台灣商會聯合總會會長陳漢川則引述公開資料指出，從EEC規畫上路至今，所有電動車相關產業的大型投資額已超過6000億泰銖，「今年絕對會更大，因為中國企業一直進來！」
不少台商感嘆：「現在想去EEC設廠，根本就搶不到地」
大廠爭相搶進，也帶動土地價格飛漲，根據不少園區的公開資料顯示，作為EEC當中主要國際車廠聚落的羅勇府，短短幾年間地價已翻了3倍有餘，不少台商感嘆：「現在想去EEC設廠，根本就搶不到地。」
此外，陳漢川亦留意到，中國車廠在泰國的布局「非常團結！」他舉例，最近上汽集團登高一呼，表態想要打造電動車聚落，就有許多中國企業立刻跟進。
中企的搶進，也如實反映在銷量上。據統計，2022年泰國電動汽車銷售約2萬輛，前三名暢銷車款皆是來自中國的長城汽車及上汽集團；至於龍頭比亞迪亦未落人後，其純電SUV車款Atto 3自去年10月在泰國上市後，一舉擠下長城、上汽，成為今年第一季泰國電動車的銷量冠軍。
台廠切入泰國電動車市場，有三大方向
那麼，台廠的機會又在哪裡？對此，工研院產科國際所研究經理吳佩玲建議，台廠要切入，可先從能源廠商或電力業者著手，「因為這些是國有企業，可以做示範計畫，跟政府溝通也會比較容易。」
吳佩玲觀察，台商要切進泰國電動車市場，大致有三個進路，一是如果台商是傳統車廠的供應商，那就跟著車廠一起轉型即可，順便了解當地政策；另一個比較大的機會在充電、儲能，「這大部分會從標案開始，例如先從電動巴士、電池開始做。」第三則是系統整合，「台灣系統整合技術好，系統整合、營運服務、電力管理、售後維修都是可以切入的機會。」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。