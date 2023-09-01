TNL+ 2023/09/01,
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紅黃衫軍從衝突到大和解，為泰黨的組閣讓泰國回到「分贓政治」的年代

紅黃衫軍從衝突到大和解，為泰黨的組閣讓泰國回到「分贓政治」的年代
泰國第30任總理賽塔。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

目前的泰國政府，是由第二大黨為泰黨，與親軍方的政黨組成聯盟執政的，民意上不被多數支持第一大黨前進黨的選民所接受。過去為泰黨的支持者是走上街頭的紅衫軍，而親軍方陣營的支持者就是黃衫軍，因此如今的「紅黃大和解」，並共同組織內閣，被許多民主陣營者認為泰國政治已走向「分贓政治」的路線。

8月22日泰國國會順利選出為泰黨總理候選人謝塔（Settha，又譯賽塔）成為第30任總理，為泰黨、泰自豪黨以及其它9個親軍方政黨組成執政聯盟，而這也違背為泰黨在大選期間強調的「有阿北就沒有我們」的承諾（阿北是指軍人背景的前總理帕拉育），對此為泰黨黨主席春楠席鋯（ชลน่าน ศรีแก้ว）於8月30日決定請辭黨魁一職，以表示對選民的負責。

針對為泰黨找親軍方政黨共組執政聯盟，他信（Thaksin，又譯戴克辛）之女佩通坦（Phaethongthan，又譯貝東丹）在8月20日也公開對選民致歉，但也坦言基於為泰黨無法單獨過半，所以不得已需要採取這樣的方法執政，以解決當前泰國的政治危機。

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Photo Credit:洪銘謙製圖

分贓政治下的為泰黨政府內閣名單

由於為泰黨無法單獨過半，需與軍方勢力的政黨共組執政聯盟，該聯盟在500席眾議院議席中掌握了314席，因此在20個內閣部長位置上就需要協商討論。在正式名單出來之前就有泰國媒體外傳將以9位眾議員換1位部長或次長，而這也剛好與最終名單的配置差不多，由此可知媒體外傳的訊息有一定程度正確。

為泰黨身為執政聯盟最大政黨，共獲得財政部長、國防部長、外交部長、公衛部長、商務部長、交通部長、經濟與社會部長、旅遊與體育部長以及文化部長在內的9個部長，這些部門的特色都是同時需要應對國內與國外，而這也與為泰黨過去執政期間的長項有關。

從為泰黨的前身人民力量黨與泰愛泰黨等親他信政黨團隊來看，整個團隊相當懂得發展經濟與對外關係，目前泰國主要經濟命脈觀光業的成長有限，受到烏俄戰爭與中國經濟下滑的影響，原本預期的中國觀光客與中國投資已經明顯減少，目前泰國急須與美國或亞洲其他國家爭取更多觀光客與投資，因此為泰黨推動經濟成長的經驗相當重要。

另一方面，雖然中國經濟下滑，但對泰國而言，中泰高鐵仍然是重要的工程建設，因此仍須透過與中國關係密切的為泰黨持續推進，以確保泰國境內的高鐵能順利完成，畢竟中泰高鐵最早就是由為泰黨去牽線完成，因此攸關中泰高鐵事務的交通部長也是由為泰黨負責。而目前泰國國內的高鐵建設分成兩段，曼谷到柯叻路段由泰國正大集團（CP）負責建設，柯叻往寮國路線由中國負責，若後續中國經濟持續低迷，對外資金短缺嚴重，或許為泰黨能藉此機會與中國洽談由泰國方全權接管建設，這或許也是為何要由為泰黨來負責接管交通部的另一個因素。

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Photo Credit:洪銘謙製圖

為泰黨本次大選的重要競選政策之一是16歲以上的國民可以獲得1萬泰銖的數位錢包，用於刺激各地區的經濟發展，這是由數位經濟與社會部負責（簡稱：經濟與社會部）。因此為了兌現為泰黨選舉承諾，便由為泰黨負責擔任該部部長。

當然目前外界對這樣龐大的資金從何而來都有普遍質疑聲浪，但多數人仍然對此政策能帶來刺激經濟效應持正面態度。畢竟當年前總理他信在帶領泰國走出1997年金融風暴時，就是以政府帶動刺激經濟的策略進行，因此目前為泰黨政府也打算用最熟悉的方法擺脫疫情後與經濟低迷狀況。

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Photo Credit:洪銘謙製圖
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