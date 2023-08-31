2023/08/31,
印太

美菲考慮在巴丹群島建港，距台灣不到200公里引區域關切

美菲考慮在巴丹群島建港，距台灣不到200公里引區域關切
巴丹群島景象Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

菲律賓巴丹群島省省長和另外兩名官員告訴路透社，美國軍方正就在偏遠的巴丹群島開發一個民用港口與菲國進行商討，此舉將可增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。

（中央社）菲律賓巴丹群島省省長和另外兩名官員告訴路透社，美國軍方正就在偏遠的巴丹群島開發一個民用港口與菲國進行商討，此舉將可增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。

路透社報導，巴丹群島（Batanes Islands）距離台灣不到200公里，在華府與北京的摩擦與日俱增，而且美方決心強化美菲共同防禦條約的長期合作之際，美國軍方參與這項擬議港口計畫恐升高緊張關係。

位在巴丹群島和台灣之間的巴士海峽被認為是航行西太平洋和南海之間船舶的咽喉點（choke point），也是中國一旦侵略台灣時的重要水道。台灣國防部表示，中國軍方經常派遣船艦和飛機通過這個海峽。

巴丹群島省政府建築與戶外雕像
Photo Credit: 中央社
隨著台海情勢緊張升級，巴丹群島（Batanes）因地理位置鄰近台灣，戰略重要性受關注。圖為巴丹群島省政府建築與戶外雕像。

巴丹群島省（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco）在訊息中告訴路透社，她已經向美國尋求在當地興建「一個替代港口」的資金，以利於雨季期間海象不佳時幫助卸下來自首都馬尼拉的貨物。

她表示，相關計畫內容是要在巴斯柯島（Basco island）興建一座港口。當地官員表示，現有的港口常因風浪大而無法運作，興建新港計畫可能10月會作出決定。

過去一年以來，菲律賓已將美軍可以進入的軍事基地數量提升幾乎一倍，表面上是為了進行人道援助。同時，任何時候都有數以千計美軍駐菲，他們透過輪調參加演訓。中方表示，美方此舉是在對區域緊張情勢「煽風點火」。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即針對擬議在巴斯柯島建港一事的置評請求作出回應。

要求不具名的另外兩名菲律賓官員表示，美軍最近已經前往巴丹群島商討建港事宜。

其中一名高階軍事官員表示，菲律賓武裝部隊對雷達以及改善這個區域監控能力方面感興趣。

凱柯證實美軍到訪，表示他們「來過一次」，就擬議的替代港口計畫「進行評估」。

華府尋求與馬尼拉在內的亞洲國家開展更緊密關係，以在亞太地區抗衡中國。菲律賓是美國前殖民地和條約盟友。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美國使館和美國太平洋陸軍司令部（USARPAC）專家已經「在對方要求下」，與省長和地方政府接觸，「商討美國太平洋陸軍司令部可以對該省工程、醫療和農業發展計畫提供支持的方法」。

但是他沒有提到這個擬議港口的具體細節。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。