美菲考慮在巴丹群島建港，距台灣不到200公里引區域關切
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菲律賓巴丹群島省省長和另外兩名官員告訴路透社，美國軍方正就在偏遠的巴丹群島開發一個民用港口與菲國進行商討，此舉將可增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。
（中央社）菲律賓巴丹群島省省長和另外兩名官員告訴路透社，美國軍方正就在偏遠的巴丹群島開發一個民用港口與菲國進行商討，此舉將可增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。
路透社報導，巴丹群島（Batanes Islands）距離台灣不到200公里，在華府與北京的摩擦與日俱增，而且美方決心強化美菲共同防禦條約的長期合作之際，美國軍方參與這項擬議港口計畫恐升高緊張關係。
位在巴丹群島和台灣之間的巴士海峽被認為是航行西太平洋和南海之間船舶的咽喉點（choke point），也是中國一旦侵略台灣時的重要水道。台灣國防部表示，中國軍方經常派遣船艦和飛機通過這個海峽。
巴丹群島省（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco）在訊息中告訴路透社，她已經向美國尋求在當地興建「一個替代港口」的資金，以利於雨季期間海象不佳時幫助卸下來自首都馬尼拉的貨物。
她表示，相關計畫內容是要在巴斯柯島（Basco island）興建一座港口。當地官員表示，現有的港口常因風浪大而無法運作，興建新港計畫可能10月會作出決定。
過去一年以來，菲律賓已將美軍可以進入的軍事基地數量提升幾乎一倍，表面上是為了進行人道援助。同時，任何時候都有數以千計美軍駐菲，他們透過輪調參加演訓。中方表示，美方此舉是在對區域緊張情勢「煽風點火」。
中國駐馬尼拉大使館沒有立即針對擬議在巴斯柯島建港一事的置評請求作出回應。
要求不具名的另外兩名菲律賓官員表示，美軍最近已經前往巴丹群島商討建港事宜。
其中一名高階軍事官員表示，菲律賓武裝部隊對雷達以及改善這個區域監控能力方面感興趣。
凱柯證實美軍到訪，表示他們「來過一次」，就擬議的替代港口計畫「進行評估」。
華府尋求與馬尼拉在內的亞洲國家開展更緊密關係，以在亞太地區抗衡中國。菲律賓是美國前殖民地和條約盟友。
美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美國使館和美國太平洋陸軍司令部（USARPAC）專家已經「在對方要求下」，與省長和地方政府接觸，「商討美國太平洋陸軍司令部可以對該省工程、醫療和農業發展計畫提供支持的方法」。
但是他沒有提到這個擬議港口的具體細節。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
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林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。