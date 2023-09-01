謝金河：《經濟學人》公然唱衰習近平，中國對台灣的壓力正降載中

文：謝金河

8月26日出刊的英國《經濟學人》週刊以中國領導人習近平為封面，標題是「XiˊS FAILING MODEL」，封面上的圖片是習近平滿面愁容地駕馭一條龍，這個「習近平的失敗模式」引來全球熱烈討論。

從1990年起，中國搖身變成世界工廠，投資中國已是世界的顯學，中國也開啟30年的大爆發，經濟總值從1985年大約只有3000億美元狂奔到18兆美元。中國成為世界第2大經濟體，也成了跟美國叫板的主要對手，這是美中角力的由來。

而美國華爾街也附身在中國快速成長中，唱旺中國已是共識。華爾街投資銀行參與中國國有銀行上市IPO（首次公開募股）；接著在阿里、京東、拼多多，甚至滴滴、嗶哩嗶哩等到美國IPO的上市路上，華爾街投行都是最大贏家。

唱旺中國經濟的投資家像吉姆．羅傑斯、橋水的Ray Dalio，或是曾任摩根士丹利首席經濟學家和亞洲區主席的羅奇（Stephen Roach）都是標準的中國好朋友。這次《經濟學人》用了一個大不敬的標題，公然唱衰中國經濟，很快引起全世界高度重視。

中國經濟陷困境，關鍵就在習近平

在《經濟學人》的封面故事報導中，文章指出中國已陷入惡性循環，華爾街的「中國夢」也逐漸破滅。北京在2022年底放棄清零政策，世界寄望中國成為帶動全球經濟最強大的引擎，結果中國經濟並未如預期復甦，反而是「步履蹣跚地從一個水溝跌入另一個水溝，隨著笨手笨腳的政策制定者（policy maker），面臨日益嚴峻的經濟挑戰，獨裁的中國政府正做出錯誤的決定。」

《經濟學人》細數從1978年鄧小平改革開放以來中國經濟的躍升，但總結「這一切即將成為過往雲煙」。把中國經濟引入死胡同最重要的關鍵，《經濟學人》直指是習近平獨裁集權。習近平認為中國必須持續與美國對抗，為潛在的軍事衝突做準備。習近平強調，中國必須追求中華民族偉大復興、安全和供應鏈韌性，為了實現這些目標，經濟成長的代價可以犧牲。

《經濟學人》在總結報告中提到，中國問題始於領導高層，決策受到意識形態支配。這種意識形態融合了左翼對富豪企業家的懷疑，和右翼不願將錢交給無所事事窮人的觀點。中國經濟會面臨更嚴峻的挑戰，情況會變得更糟糕，未來的問題還包括人口老化、美國科技制裁及中國經過40年的快速增長後，陷入一個令人大失所望的階段。

過去有很長時間，全世界在行動短影音平台TikTok帶領下，頻頻高唱東升西降，唱旺中國、唱衰美國是共識。但這1年來，中國經濟的急轉直下讓世人驚呆，尤其是近兩個月來，從恆大到碧桂園的大債危機，華爾街投行就嘗到苦頭。像一直以來風生水起的貝萊德，恆大的美元債權有3.85億美元，碧桂園有3.58億美元，在這兩大房企，貝萊德都是踩雷的常客，國際大行像匯豐、瑞士銀行、安聯、摩根大通都是苦主。

最近《紐約時報》用了很大篇幅探討「為什麼中國的房地產危機會如此難以解決？」《紐約時報》點出2016年周小川在人行行長任內為了刺激拉抬經濟，鼓勵借貸、擴大槓桿，讓房企大規模到銀行搬錢，結果養出像恆大、碧桂園、融創這種上兆元人民幣債務的巨獸，而中國的鬼城現象也遍布到二、三線城市。《紐約時報》的專題報導最後對中國下了一個很狠的結論：「對未來沒有什麼期待，在經濟困境中掙扎的中國人！」

一堆房企蓋出鬼城，大債全面襲來

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也在《紐約時報》撰文探討「中國經濟危機有多可怕？」他提到中國這次經濟泡沫會比日本大，災情也會比日本更慘重，同時他認為中國經濟如果崩潰，對美國影響不大。這個觀點也跟大多數人看法不一樣。

過去30年，中國是世界工廠，全球最廉價的生產基地之一，人口逾14億，中國的需求影響全世界非常巨大，尤其是內需的原物料。因此，在通膨升溫，美國大力升息後，大家都認為在疫情解封後，中國會是全球經濟的救世主，現在這個看法破滅，而克魯曼認為美國經濟仍十分強韌，完全沒有受到中國的影響。

擺在眼前的是美國公布上半年前三大進口國，墨西哥躍升第一，加拿大第二，中國退居第三。中國出口到美國占比從2017年的21.6%到今年上半年降到13.3%。去年中國全年貿易順差6866億美元，這當中對美國順差3851億美元，如果今年中國對美國順差減半，中國的經常帳勢必出現非常巨大的變化。現在從貿易戰到科技戰，中國經濟過去40年的奔馳景象正一片片被剝落，這次《經濟學人》像剝洋蔥般，公開完整答案讓世人了解。

單是這兩個月，中國經濟急轉直下，從人民幣貶值一度跌破7.3兌1美元，到中國的股債雙殺，中國深滬港股市跌跌不休，A股已宣布調降印花稅救市。台灣投資人對香港股市的跌勢更加敏感，2018年台股加權指數和香港恆生指數差距最大22265點，如今縮小到1241點。這是台港股市最近的距離，這個形勢也許很快又有新變化，台股加權指數可能很快超越恆生指數。

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選總統像挑女婿，台灣人自有選擇

中國經濟逐漸顯現頹勢，最近也在台灣出現顯著的新效應。首先正在進行中的總統大選，過去民調支持度一直膠著在3成到3成5的副總統賴清德，在美麗島的滾動式民調中首度突破四成，而且領先對手侯友宜與柯文哲的總和，即使加入郭台銘參戰，賴清德的民調仍以39.1%遙遙領先。