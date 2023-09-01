謝金河：《經濟學人》公然唱衰習近平，中國對台灣的壓力正降載中
我們想讓你知道的是
過往很多人擁中國壓迫台灣，過去一年，很多人把台積電比成日本東芝，也把台積電改成美積電，又說台積電掏空台灣。但這些情況都沒有發生，反而是民眾看到中國經濟的頹勢，台灣民眾逐漸見到台灣的韌性與經濟實力，現在很多人正想盡辦法把過去在中國經營的成果帶出來。
文：謝金河
8月26日出刊的英國《經濟學人》週刊以中國領導人習近平為封面，標題是「XiˊS FAILING MODEL」，封面上的圖片是習近平滿面愁容地駕馭一條龍，這個「習近平的失敗模式」引來全球熱烈討論。
從1990年起，中國搖身變成世界工廠，投資中國已是世界的顯學，中國也開啟30年的大爆發，經濟總值從1985年大約只有3000億美元狂奔到18兆美元。中國成為世界第2大經濟體，也成了跟美國叫板的主要對手，這是美中角力的由來。
而美國華爾街也附身在中國快速成長中，唱旺中國已是共識。華爾街投資銀行參與中國國有銀行上市IPO（首次公開募股）；接著在阿里、京東、拼多多，甚至滴滴、嗶哩嗶哩等到美國IPO的上市路上，華爾街投行都是最大贏家。
唱旺中國經濟的投資家像吉姆．羅傑斯、橋水的Ray Dalio，或是曾任摩根士丹利首席經濟學家和亞洲區主席的羅奇（Stephen Roach）都是標準的中國好朋友。這次《經濟學人》用了一個大不敬的標題，公然唱衰中國經濟，很快引起全世界高度重視。
中國經濟陷困境，關鍵就在習近平
在《經濟學人》的封面故事報導中，文章指出中國已陷入惡性循環，華爾街的「中國夢」也逐漸破滅。北京在2022年底放棄清零政策，世界寄望中國成為帶動全球經濟最強大的引擎，結果中國經濟並未如預期復甦，反而是「步履蹣跚地從一個水溝跌入另一個水溝，隨著笨手笨腳的政策制定者（policy maker），面臨日益嚴峻的經濟挑戰，獨裁的中國政府正做出錯誤的決定。」
《經濟學人》細數從1978年鄧小平改革開放以來中國經濟的躍升，但總結「這一切即將成為過往雲煙」。把中國經濟引入死胡同最重要的關鍵，《經濟學人》直指是習近平獨裁集權。習近平認為中國必須持續與美國對抗，為潛在的軍事衝突做準備。習近平強調，中國必須追求中華民族偉大復興、安全和供應鏈韌性，為了實現這些目標，經濟成長的代價可以犧牲。
《經濟學人》在總結報告中提到，中國問題始於領導高層，決策受到意識形態支配。這種意識形態融合了左翼對富豪企業家的懷疑，和右翼不願將錢交給無所事事窮人的觀點。中國經濟會面臨更嚴峻的挑戰，情況會變得更糟糕，未來的問題還包括人口老化、美國科技制裁及中國經過40年的快速增長後，陷入一個令人大失所望的階段。
過去有很長時間，全世界在行動短影音平台TikTok帶領下，頻頻高唱東升西降，唱旺中國、唱衰美國是共識。但這1年來，中國經濟的急轉直下讓世人驚呆，尤其是近兩個月來，從恆大到碧桂園的大債危機，華爾街投行就嘗到苦頭。像一直以來風生水起的貝萊德，恆大的美元債權有3.85億美元，碧桂園有3.58億美元，在這兩大房企，貝萊德都是踩雷的常客，國際大行像匯豐、瑞士銀行、安聯、摩根大通都是苦主。
最近《紐約時報》用了很大篇幅探討「為什麼中國的房地產危機會如此難以解決？」《紐約時報》點出2016年周小川在人行行長任內為了刺激拉抬經濟，鼓勵借貸、擴大槓桿，讓房企大規模到銀行搬錢，結果養出像恆大、碧桂園、融創這種上兆元人民幣債務的巨獸，而中國的鬼城現象也遍布到二、三線城市。《紐約時報》的專題報導最後對中國下了一個很狠的結論：「對未來沒有什麼期待，在經濟困境中掙扎的中國人！」
一堆房企蓋出鬼城，大債全面襲來
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也在《紐約時報》撰文探討「中國經濟危機有多可怕？」他提到中國這次經濟泡沫會比日本大，災情也會比日本更慘重，同時他認為中國經濟如果崩潰，對美國影響不大。這個觀點也跟大多數人看法不一樣。
過去30年，中國是世界工廠，全球最廉價的生產基地之一，人口逾14億，中國的需求影響全世界非常巨大，尤其是內需的原物料。因此，在通膨升溫，美國大力升息後，大家都認為在疫情解封後，中國會是全球經濟的救世主，現在這個看法破滅，而克魯曼認為美國經濟仍十分強韌，完全沒有受到中國的影響。
擺在眼前的是美國公布上半年前三大進口國，墨西哥躍升第一，加拿大第二，中國退居第三。中國出口到美國占比從2017年的21.6%到今年上半年降到13.3%。去年中國全年貿易順差6866億美元，這當中對美國順差3851億美元，如果今年中國對美國順差減半，中國的經常帳勢必出現非常巨大的變化。現在從貿易戰到科技戰，中國經濟過去40年的奔馳景象正一片片被剝落，這次《經濟學人》像剝洋蔥般，公開完整答案讓世人了解。
單是這兩個月，中國經濟急轉直下，從人民幣貶值一度跌破7.3兌1美元，到中國的股債雙殺，中國深滬港股市跌跌不休，A股已宣布調降印花稅救市。台灣投資人對香港股市的跌勢更加敏感，2018年台股加權指數和香港恆生指數差距最大22265點，如今縮小到1241點。這是台港股市最近的距離，這個形勢也許很快又有新變化，台股加權指數可能很快超越恆生指數。
選總統像挑女婿，台灣人自有選擇
中國經濟逐漸顯現頹勢，最近也在台灣出現顯著的新效應。首先正在進行中的總統大選，過去民調支持度一直膠著在3成到3成5的副總統賴清德，在美麗島的滾動式民調中首度突破四成，而且領先對手侯友宜與柯文哲的總和，即使加入郭台銘參戰，賴清德的民調仍以39.1%遙遙領先。
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3r0r88u
- Spotify ｜ https://spoti.fi/484HQVc
- KKBOX｜https://kkbox.fm/Qy04bN
- firstory｜ https://open.firstory.me/story/cllx133e1006d01wg1axw823b
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。