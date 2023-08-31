「小民參政歐巴桑聯盟」推出10位區域立委、3位不分區，目標女性政黨進軍立法院

小民參政歐巴桑聯盟今（31）日宣布，將推出10位區域立委、3位不分區立委來參選2024年大選。小民參政歐巴桑聯盟以「10位芭比」為議題象徵，並期待以「台灣第一個女性政黨」之姿，奮力達成2024年進軍立法院的目標。

小民參政歐巴桑聯盟今日召開記者會，宣布推出13位自家候選人投入2024年立委選舉，而人選將於9月開始陸續公布。同時，他們也對執政黨與在野黨提出三項要求：增加女性內閣比例、落實性平政策、制定與推動反歧視法。

小民參政歐巴桑聯盟指出，在選制不公及政黨補助辧法皆不利小黨的情境下，再加上台灣未來4年必由男性總統來領導台灣，因此更需要一個致力於創造多元的環境、能合作也能獨當一面的政黨。小民參政歐巴桑聯盟從政治素人、小民出發，期許能成為對台灣更加重要的政黨。

小民參政歐巴桑聯盟2017年由一群台灣媽媽成立，並於2019年正式登記成為政黨，2018年和2020曾推出候選人參與議員選舉，雖分別拿下8萬多和4萬多張選票，但都無人當選。小民參政歐巴桑聯盟表示，從過去2次選舉的經驗，他們看見金權是如何影響地方政治勢力，而這也是小民參政歐巴桑聯盟這次為何選擇跨出「慎重且堅定的一步」的原因。

小民參政歐巴桑聯盟表示，他們在倡議的過程中，看見了每條法律、每項政策是如何影響小民的生活。而他們所關注的少子化、兒童虐待等議題，都需要進入中央才得以有效進行改善。

小民參政歐巴桑聯盟預告，將會推出與「10位芭比」相應的政見來積極回應選民，而10位芭比的型態也映照著不同小民的各種樣貌。例如，孕婦芭比背後映照的是懷孕者求職不易、容易被解僱，或是求職時被要求維持單身或未懷孕狀態等困境。

小民參政歐巴桑聯盟認為，只有當每個小民都能實踐自己的政治權利，為自己想要的生活和社會環境發聲，台灣的政治才會是屬於人民的政治。

小民參政歐巴桑聯盟新任代理黨召林詩涵表示，台灣的政治資源集中在少數人手上，卻高喊小民也可以參政根本是空談，而小黨要能參與立法院決議更是困難重重。台灣的民主政制度對小黨不利，而小民參政歐巴桑聯盟無法等待大黨與權力者的解救，也因此，他們這次將首度衝刺立法院。

林詩涵過去曾經參與2014年嘉義市長選舉，並從事性別、移工、新住民等社會運動多年。他表示，他希望透過參選來位孩童、年輕人、行動不便者等在傳統選戰中不被重視的群體發聲。此外，他也在從事新住民社會工作中，發現到台灣的法律對跨國婚姻存有偏見，因此，需要和新住民的姐妹共同推動修法。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航