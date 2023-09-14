《裝甲先鋒》：古斯塔夫真想擁抱他的祖母，若不是她，死在火車頭的也許就是自己了

文：亞當．馬科斯（Adam Makos）

第十四章 西線救火隊

兩天後，一九四五年三月初

大約距離德國上奧塞姆南邊一百三十英里

當一列德國軍用列車與奧登瓦爾德山脈（Odenwald Mountains）平行地向北急駛時，夜幕已如毯子般遮蓋在大地之上。

「戰爭型蒸汽機車」賣力地運作，驅動連桿復進不斷、車輪轉動不止；它打出了規律的四拍節奏，拉著車廂以每小時三十英里的速度前進。

儘管列車已熄滅所有的燈火，但仍難以掩蔽自身的存在。在機車頭上方，火花宛如溪流，持續從煙囪內飄向夜空，在後方拖曳成一條炙熱、暗紅的餘燼長河，照亮了後方一輛輛板車上的戰車。在第三輛板車的四號戰車上，眼戴風鏡的古斯塔夫正坐在無線電的位置。

強風吹拂著他的金髮；探出頂門的頭隨著火車行駛的節奏搖晃，撲鼻而來的煤炭味異常的好聞，讓他回想起在家鄉過冬的時光。

海德堡北邊的鄉野景色飛快地經過他周遭時，古斯塔夫的笑容久久散不去。

他現在就身處在他夢想中的地方。

所有人都乖乖嚴守規定坐在貨車箱內，但古斯塔夫可不想錯過這個可以假扮列車調度員的機會。只有他偷偷鑽進了戰車，雖然只能享受短短幾小時。假如他奶奶願意讓他實現自己的夢想成為一名列車調度員的話，他基本上每天都可以這麼做了。

破曉之時，天光從群山後伸展開來，雲朵漸漸被染成粉紅色。原野仍然一片漆黑，鄰近的小村莊仍在沉睡之中。

追逐著黑夜的列車，當車輪通過鐵軌的連接處時所發出的規律節拍，譜出了一首催眠曲，引誘十分需要大睡一場的古斯塔夫進入夢鄉。

戰鬥，從他生日當天之後，就變得益加殘暴。

德軍第一○六戰車旅被派往尚由德軍堅守，但仍與盟軍劇烈爭奪控制權的阿爾薩斯省（Alsace）西南邊。阿爾薩斯在戰前是法國的領土。德軍奪下之後，先是美軍，然後是法國第一軍團極力奮戰要奪回此地。

為了保存戰力，德軍並未將第一○六戰車旅投入突出部之役，而是不斷地在戰線上遊走，投入各個在防線上如破洞般、需要他們的地方。這樣的作戰方式也讓他們贏得了「西線救火隊」的稱號。

但此稱號背後，卻是有著極大的代價。

從前線退下來後，該旅最近被分割成多個小部隊，且重新部署至北方區域。一個飽受摧殘的連級單位被派去固守波恩的橋頭堡，兩個派往萊茵蘭。第一○六戰車旅最後的有生力量，現在正搭乘火車去面對它該面對的命運。

在古斯塔夫後方的幾輛板車上，還有二連的七輛戰車正被鐵鍊拴著。這個最後的力量是由大約三輛豹式、三輛四號戰車與最後一或二輛的四號驅逐戰車所組成。

古斯塔夫已經好一段時日未操作豹式戰車。自從他的部隊在阿爾薩斯承受重損後，他被分配到了一輛H型的四號戰車。這輛塗有深綠與棕色交錯迷彩的戰車，是徵用自一個已被解編的部隊，該車跟原生單位一樣披掛著各種戰傷：兩側的側裙裝甲已被扯下，只剩下砲塔外一圈的外掛裝甲還保留著。

天色漸亮，同時也象徵著麻煩即將到來。

當德國西邊的空域有五千架盟軍的戰機在巡弋時，在鐵路上行走是一件極度危險的事情。列車駕駛員必須盡速將列車停下。

古斯塔夫在座椅上往右傾斜著身體，歪著頭看向火車頭的前方。現在這個時局，坑道是火車唯一安全的躲藏處。他心想，他們應該快要開進其中一個了吧？

在這趟的鐵道行程一開始，古斯塔夫是坐在列車尾端的兩輛貨車中的其中一車。每一車內坐有三十人，他們在稻草堆鋪成的床上恣意地玩著撲克牌，聽著火車駛過鐵軌時發出的規律節拍。他們頭頂與四周的木製車廂，無法為越來越可能發生的空襲提供任何的保護。因此，古斯塔夫偷偷溜出車廂，躲到了他的戰車內，他也只有在每次停車集合時才會出現。在車上所有弟兄中，也只有古斯塔夫想到這個妙招。

中途停靠期間，火車的煞車手私下告訴古斯塔夫，當列車通過他的家鄉時，他打算做出很重大但後果嚴重的決定——跳出尾車逃離這一切。煞車手知道這班列車要前往「那個」地方，他一點都不想參與未來將要發生的事情。

這班列車，將要前往德國的「要塞城市」——科隆。

為避免美軍蹂躪此城，國防軍送了不少八八砲前往來強化它的防空砲防線。面對臨戰狀況，人量不足，且大部分由未正式徵召的年長者所組成的國民衝鋒隊（Volkssturm），正搭乘有軌電車通往城市的各處部署，急忙在公園內挖掘防禦工事。上級給古斯塔夫所屬的連的命令很明確。

他們負責提供戰車支援。

然而，煞車手並沒有拋棄車上其他人，他站在尾車輕拉了一下煞車，向駕駛手打信號。駕駛手這時探出車窗回頭一撇，卻突然歇斯底里地朝火車司爐大吼後再躲回了駕駛艙內。夜空之中，有東西嚇著了他。

蒸汽機車的汽笛發出了令人毛骨悚然的嚎叫聲。

司爐將一鏟煤碳撒入煤爐，橘色火光如閃光燈般從火車頭閃出，照亮著周遭與火車頭那燒得通紅的底盤。

駕駛員推大節流閥後，瞬間接收到了巨大動力的動輪會打滑，再令列車逐漸加速到每小時三十五英里，甚至是四十英里的速度。伴隨著震耳欲聾的吼聲，火花如湧泉般噴出煙囪。古斯塔夫知道列車正在逃跑，但不知道是要逃離什麼。當他轉頭也想一探究竟時，映入眼簾的就只有碩大的砲塔。

古斯塔夫降回了頂門之內，隨著板車上下左右搖晃著的戰車，宛如一頭被鐵鍊禁錮著卻仍奮力起身的野獸。超過六百噸重的列車疾駛在修復過但勉強堪用的鐵道上，古斯塔夫唯有緊抓周遭才能避免自己被拋起。