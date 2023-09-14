《裝甲先鋒》：古斯塔夫真想擁抱他的祖母，若不是她，死在火車頭的也許就是自己了
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馬科斯帶你重回歐洲戰場，讓你體會弱勢戰車兵面對強勢德國優勢裝甲的際遇。本書主角克拉倫斯．史墨爾以及他的同車組組員，在二戰期間歐戰尾聲的科隆大教堂前廣場與林蔭大道之間，與德軍戰車交火時，發生了史稱「戰車對決」的史詩對決，從冒險在現場拍攝紀錄的攝影師的鏡頭下，這段短短不到一分鐘的畫面，讓史墨爾以及他的組員，在二戰戰史上留下了永垂的故事。
文：亞當．馬科斯（Adam Makos）
第十四章 西線救火隊
兩天後，一九四五年三月初
大約距離德國上奧塞姆南邊一百三十英里
當一列德國軍用列車與奧登瓦爾德山脈（Odenwald Mountains）平行地向北急駛時，夜幕已如毯子般遮蓋在大地之上。
「戰爭型蒸汽機車」賣力地運作，驅動連桿復進不斷、車輪轉動不止；它打出了規律的四拍節奏，拉著車廂以每小時三十英里的速度前進。
儘管列車已熄滅所有的燈火，但仍難以掩蔽自身的存在。在機車頭上方，火花宛如溪流，持續從煙囪內飄向夜空，在後方拖曳成一條炙熱、暗紅的餘燼長河，照亮了後方一輛輛板車上的戰車。在第三輛板車的四號戰車上，眼戴風鏡的古斯塔夫正坐在無線電的位置。
強風吹拂著他的金髮；探出頂門的頭隨著火車行駛的節奏搖晃，撲鼻而來的煤炭味異常的好聞，讓他回想起在家鄉過冬的時光。
海德堡北邊的鄉野景色飛快地經過他周遭時，古斯塔夫的笑容久久散不去。
他現在就身處在他夢想中的地方。
所有人都乖乖嚴守規定坐在貨車箱內，但古斯塔夫可不想錯過這個可以假扮列車調度員的機會。只有他偷偷鑽進了戰車，雖然只能享受短短幾小時。假如他奶奶願意讓他實現自己的夢想成為一名列車調度員的話，他基本上每天都可以這麼做了。
破曉之時，天光從群山後伸展開來，雲朵漸漸被染成粉紅色。原野仍然一片漆黑，鄰近的小村莊仍在沉睡之中。
追逐著黑夜的列車，當車輪通過鐵軌的連接處時所發出的規律節拍，譜出了一首催眠曲，引誘十分需要大睡一場的古斯塔夫進入夢鄉。
戰鬥，從他生日當天之後，就變得益加殘暴。
德軍第一○六戰車旅被派往尚由德軍堅守，但仍與盟軍劇烈爭奪控制權的阿爾薩斯省（Alsace）西南邊。阿爾薩斯在戰前是法國的領土。德軍奪下之後，先是美軍，然後是法國第一軍團極力奮戰要奪回此地。
為了保存戰力，德軍並未將第一○六戰車旅投入突出部之役，而是不斷地在戰線上遊走，投入各個在防線上如破洞般、需要他們的地方。這樣的作戰方式也讓他們贏得了「西線救火隊」的稱號。
但此稱號背後，卻是有著極大的代價。
從前線退下來後，該旅最近被分割成多個小部隊，且重新部署至北方區域。一個飽受摧殘的連級單位被派去固守波恩的橋頭堡，兩個派往萊茵蘭。第一○六戰車旅最後的有生力量，現在正搭乘火車去面對它該面對的命運。
在古斯塔夫後方的幾輛板車上，還有二連的七輛戰車正被鐵鍊拴著。這個最後的力量是由大約三輛豹式、三輛四號戰車與最後一或二輛的四號驅逐戰車所組成。
古斯塔夫已經好一段時日未操作豹式戰車。自從他的部隊在阿爾薩斯承受重損後，他被分配到了一輛H型的四號戰車。這輛塗有深綠與棕色交錯迷彩的戰車，是徵用自一個已被解編的部隊，該車跟原生單位一樣披掛著各種戰傷：兩側的側裙裝甲已被扯下，只剩下砲塔外一圈的外掛裝甲還保留著。
天色漸亮，同時也象徵著麻煩即將到來。
當德國西邊的空域有五千架盟軍的戰機在巡弋時，在鐵路上行走是一件極度危險的事情。列車駕駛員必須盡速將列車停下。
古斯塔夫在座椅上往右傾斜著身體，歪著頭看向火車頭的前方。現在這個時局，坑道是火車唯一安全的躲藏處。他心想，他們應該快要開進其中一個了吧？
在這趟的鐵道行程一開始，古斯塔夫是坐在列車尾端的兩輛貨車中的其中一車。每一車內坐有三十人，他們在稻草堆鋪成的床上恣意地玩著撲克牌，聽著火車駛過鐵軌時發出的規律節拍。他們頭頂與四周的木製車廂，無法為越來越可能發生的空襲提供任何的保護。因此，古斯塔夫偷偷溜出車廂，躲到了他的戰車內，他也只有在每次停車集合時才會出現。在車上所有弟兄中，也只有古斯塔夫想到這個妙招。
中途停靠期間，火車的煞車手私下告訴古斯塔夫，當列車通過他的家鄉時，他打算做出很重大但後果嚴重的決定——跳出尾車逃離這一切。煞車手知道這班列車要前往「那個」地方，他一點都不想參與未來將要發生的事情。
這班列車，將要前往德國的「要塞城市」——科隆。
為避免美軍蹂躪此城，國防軍送了不少八八砲前往來強化它的防空砲防線。面對臨戰狀況，人量不足，且大部分由未正式徵召的年長者所組成的國民衝鋒隊（Volkssturm），正搭乘有軌電車通往城市的各處部署，急忙在公園內挖掘防禦工事。上級給古斯塔夫所屬的連的命令很明確。
他們負責提供戰車支援。
然而，煞車手並沒有拋棄車上其他人，他站在尾車輕拉了一下煞車，向駕駛手打信號。駕駛手這時探出車窗回頭一撇，卻突然歇斯底里地朝火車司爐大吼後再躲回了駕駛艙內。夜空之中，有東西嚇著了他。
蒸汽機車的汽笛發出了令人毛骨悚然的嚎叫聲。
司爐將一鏟煤碳撒入煤爐，橘色火光如閃光燈般從火車頭閃出，照亮著周遭與火車頭那燒得通紅的底盤。
駕駛員推大節流閥後，瞬間接收到了巨大動力的動輪會打滑，再令列車逐漸加速到每小時三十五英里，甚至是四十英里的速度。伴隨著震耳欲聾的吼聲，火花如湧泉般噴出煙囪。古斯塔夫知道列車正在逃跑，但不知道是要逃離什麼。當他轉頭也想一探究竟時，映入眼簾的就只有碩大的砲塔。
古斯塔夫降回了頂門之內，隨著板車上下左右搖晃著的戰車，宛如一頭被鐵鍊禁錮著卻仍奮力起身的野獸。超過六百噸重的列車疾駛在修復過但勉強堪用的鐵道上，古斯塔夫唯有緊抓周遭才能避免自己被拋起。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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