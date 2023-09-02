三位移居者走過的挫折坎坷路，這才是媒體報導看不到的地方創生現實
我們想讓你知道的是
我們在雜誌專訪、粉專IG看到的「移居者」形象總是完美，這些人彷彿早知天命一般，按部就班實現自己規劃好的理想人生，卻不會看到他們摔得四腳朝天。我有三個好鄰居，都是我景仰的移居前輩，假如做一期雜誌專訪，他們都能呈現出令人欣羨的形象，然而三人近期不約而同遭遇了重大打擊，他們如何受創？又是如何掙扎起身？
種豆南山下，草盛豆苗稀。晨興理荒穢，帶月荷鋤歸。
道狹草木長，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但使願無違。
——陶淵明《歸園田居》（其三）
搬到花東縱谷的山腳下已過去半年多，這段時間，我們獨自整理老房子，到處探索附近的鄉里和山野，嘗試和這塊土地建立連結。作為定居者，我們不僅想欣賞它的美，更想成為這片美麗風景的一部分。經過實踐後發現，所謂「在地」和觀光客、陌生人的決定性差別，在於與人之間的連結。
有些人在地方住了20年，熟悉大街小巷和每一家美食，卻仍是個陌生人，搬家對他而言只是換個窩，新環境只是另一個背景，需要去記住的只有新路名和新餐廳。
然而我希望讓自己和這塊土地的關係變得特別。於是我們走出老房子，藉由尬聊、工作、接案、擺攤去拋頭露面，認識了很多同類人，藉由參與他們的工作和生活，形成自己的交際圈。這些新朋友和過去的朋友不同，他們以特別的形態在這塊土地上生活：短居、在地、移居、返鄉、二地工作，甚至有些存活方式是我想都沒想過的，可謂人設鮮明。
在我成長過程的世界觀裡，人生選擇雖然號稱多元，但本質依然是很單一的，無非是混好學歷、學好技能，在選擇範圍內找個最體面的工作，以便成家立業，如此便是幸福。至於去偏鄉「做手工藝」、「回家種田」、「地方創生」這些路可不曾出現在視野中。更精確地說，這些路本來就不存在，直到某些人披荊斬棘地走過，他們的軌跡才被我看見，並定義為一條「路」。
一條自由之路。
但若只是匆匆幾面，能看見的只有這些移居者的自我實現，卻不會看到他們摔得四腳朝天。我們在雜誌專訪、粉專IG看到的形象總是完美，這些人彷彿早知天命一般，按部就班實現自己規劃好的理想人生。然而既然走非常規的路，自然會遇到非常規的困境，而且由於這是一條沒有前人鋪平的道路，他們犯的錯、摔的跤、做的傻事只會比常人更多，而這也是多數人不敢踏出舒適圈的原因。
這些人不是天選之人，只是多了一點勇氣。
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
數位優先時代必備 選用業界最乾淨的雲端環境實踐雙軸轉型
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之路看似艱辛無比，但透過瞭解四個不同的關鍵領域，包括資料雲端(Data Cloud)、現代基礎架構(Modern Infrastructure Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)和安全的雲端(Security Cloud)並視個別需求而調整，許多人會發現，其實一切比想像中更容易且順利。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台。為協助IT人員打下最佳轉型基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作；隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難，同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰；Google Cloud亦建構開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性資安挑戰。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，且於業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
本文章內容由 「Google Cloud」 提供。