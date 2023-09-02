三位移居者走過的挫折坎坷路，這才是媒體報導看不到的地方創生現實

種豆南山下，草盛豆苗稀。晨興理荒穢，帶月荷鋤歸。 道狹草木長，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但使願無違。 ——陶淵明《歸園田居》（其三）

搬到花東縱谷的山腳下已過去半年多，這段時間，我們獨自整理老房子，到處探索附近的鄉里和山野，嘗試和這塊土地建立連結。作為定居者，我們不僅想欣賞它的美，更想成為這片美麗風景的一部分。經過實踐後發現，所謂「在地」和觀光客、陌生人的決定性差別，在於與人之間的連結。

有些人在地方住了20年，熟悉大街小巷和每一家美食，卻仍是個陌生人，搬家對他而言只是換個窩，新環境只是另一個背景，需要去記住的只有新路名和新餐廳。

然而我希望讓自己和這塊土地的關係變得特別。於是我們走出老房子，藉由尬聊、工作、接案、擺攤去拋頭露面，認識了很多同類人，藉由參與他們的工作和生活，形成自己的交際圈。這些新朋友和過去的朋友不同，他們以特別的形態在這塊土地上生活：短居、在地、移居、返鄉、二地工作，甚至有些存活方式是我想都沒想過的，可謂人設鮮明。

在我成長過程的世界觀裡，人生選擇雖然號稱多元，但本質依然是很單一的，無非是混好學歷、學好技能，在選擇範圍內找個最體面的工作，以便成家立業，如此便是幸福。至於去偏鄉「做手工藝」、「回家種田」、「地方創生」這些路可不曾出現在視野中。更精確地說，這些路本來就不存在，直到某些人披荊斬棘地走過，他們的軌跡才被我看見，並定義為一條「路」。

一條自由之路。

但若只是匆匆幾面，能看見的只有這些移居者的自我實現，卻不會看到他們摔得四腳朝天。我們在雜誌專訪、粉專IG看到的形象總是完美，這些人彷彿早知天命一般，按部就班實現自己規劃好的理想人生。然而既然走非常規的路，自然會遇到非常規的困境，而且由於這是一條沒有前人鋪平的道路，他們犯的錯、摔的跤、做的傻事只會比常人更多，而這也是多數人不敢踏出舒適圈的原因。

這些人不是天選之人，只是多了一點勇氣。