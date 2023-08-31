威尼斯影展開幕星光黯淡，評審團主席、《樂來越愛你》名導力挺好萊塢罷工行動

2023年第80屆威尼斯影展，於昨（30）日開幕並舉行主競賽評審團記者會。本屆評審團由《樂來越愛你》、《登月先鋒》美國名導達米恩查澤雷（Damien Chazelle）擔任主席。而在記者會上，最受關注的話題之一，就是目前仍在進行的好萊塢雙重罷工。

美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的罷工，導致許多宣傳場合延期甚至停辦，首當其衝的就是即將迎面而來的秋季獎季，而第一站，就是威尼斯影展。

對此，達米恩查澤雷在記者會身穿罷工的衣服，並且表示：「 每件藝術品都有自身的價值，而不僅僅是要放入 生產管線 中的內容。這個基本理念在過去幾年中已被侵蝕。」支持罷工的立場態度非常鮮明。

Photo Credit: GettyImages 達米恩查澤雷大方展示自己的「罷工衣服」，以表示支持

今年5月2日，美國編劇工會與「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）新合約的談判破裂，編劇們發起了全面性的罷工，其主要訴求包含——「迷你編劇室」（Mini Rooms）的工作人數保障、串流重播費（Streaming Residuals）的分潤機制，以及保障時程（Span Protection）的合理薪資範圍等等。

上一次編劇工會罷工，要回溯至2007年底，相隔16年之後，編劇工會的再度罷工，在歐美影壇引起不小注目。當然，其原因來自於許多內容仰賴編劇，編劇工會1.5萬名成員全面罷工，意味著如影集、電影、脫口秀，乃至於頒獎典禮等各大節目，皆無法順利運轉。

今年5月初開始的編劇罷工，在5月中的坎城影展也是熱議話題之一，當時在評審團記者會上，演員保羅迪諾（Paul Dano）就發表了相關談話，表明將與編劇們站在一起，與資方抗戰。

「我與編劇們站在一起，他們正在為串流媒體時代中，擁有更好的工資和工作條件奮戰，我的妻子柔依卡山（Zoe Kazan）正在前線抗議，我6個月大的孩子被綁在胸前，回家之後，我會和他們一起而戰。」保羅迪諾當時如此表示，而今年坎城影展主競賽評審團主席魯本奧斯倫（Ruben Östlund）也對罷工表達絕對支持。

編劇罷工開始的2個半月之後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也與「電影電視製作人聯盟」談判破裂，旗下16萬會員瞬間罷工，當時則傳出《奧本海默》演員群自罷工開始，即刻離開英國首映現場。

這次編劇工會以及演員工會的雙重罷工，是自1960年來兩大工會再度同時罷工，影響的是全世界的影視產業，甚至是未來的影視工作。

從短期來看，演員工會的罷工，影響恐怕會比編劇工會更顯而易見。

即將到來的秋季獎季，打頭陣的包涵威尼斯影展、多倫多影展、特柳瀨得影展、紐約影展等等，屆時因演員罷工啟動，其宣傳紅毯的冷清是可以預期的未來，倘若罷工更久遠，頒獎典禮的星光也會相對黯淡。

對於威尼斯影展而言，原先由名導盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導，辛蒂亞（Zendaya）主演的新片《Challengers》將擔任開幕片，但因罷工因素而撤片，影響了開幕日的星光。

此外，由美國男星知名布萊德利庫柏（Bradley Cooper）自導自演，備受矚目的作品《大師風華：真愛樂章》雖然仍在主競賽單元，但也因罷工因素，布萊德利庫柏早已宣布不會出席威尼斯影展宣傳。

這類的短期衝擊，會改變今年獎季的整體生態。當然，除了影展之外，各大電影宣傳活動也將在少了明星光環的加持之下，力道相對減弱，對於疫情後試圖振興的影視產業，會是不小的衝擊。

例如，8月11日，黃金時段艾美獎就宣布延期至明（2024）年1月中旬舉辦，這也是罷工以來，北美首度有重大頒獎典禮做出改動，而8月25日華納兄弟持續發難，將眾所矚目的《沙丘：第二部》延檔，從原先的11月3日延至明年3月15日上映。這也代表《沙丘：第二部》將不符資格，無緣角逐明年奧斯卡。

除了獎季之外，連帶影響的是現正拍攝中的影視計畫面臨停工，以及持續耗資的人力、場地等製作費用，這種停工影響，恐怕不下於疫情時代。

至於演員工會對於新合約的訴求，其實也與編劇工會類似，最大的重點，除了目前主打的AI工作勞權的議題之外，仍舊是圍繞在「串流平台」的分潤。

許多演員也提及，無論是劇本或是內容，皆讓串流平台賺進大把鈔票，但串流平台卻沒有相對應的分潤，導致輸出內容的工作者相對遭到剝削。演員工會也強調新合約該提高最低薪資等對勞方有利的訴求。

而對於Netflix、蘋果、亞馬遜以及五大片廠發展出的串流遊戲規則而言，這會是難以妥協並產生巨大拉扯的分歧之一，主要原因也當然是因為串流流量的不透明化，以及分潤該如何制定，導致數億美元的牽扯。

Photo Credit: Netflix 布萊德利庫柏（左）在新片《大師風華：真愛樂章》中，飾演已逝知名音樂家李奧納多伯恩斯坦（Leonard Bernstein）

當然，從上文所述，美國演員工會以及編劇工會的罷工，就會是威尼斯影展備受關注的議題之一。這也代表，此議題從坎城影展一路延燒至威尼斯影展，歐洲兩大影展皆有對此展開討論。

在主競賽評審團記者會上，能夠看見，除了主席達米恩查澤雷身著罷工衣服表達支持之外，同為本屆評審團成員的名導蘿拉柏翠絲（Laura Poitras）、馬丁麥可唐納（Martin McDonagh）也穿了同樣的衣服，對於罷工議題踩著相同立場。