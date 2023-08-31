威尼斯影展開幕星光黯淡，評審團主席、《樂來越愛你》名導力挺好萊塢罷工行動
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美國演員工會以及編劇工會的罷工話題持續延燒，這也代表，此議題從坎城影展一路延燒至威尼斯影展，歐洲兩大影展皆有對此展開討論。而曾交出《樂來越愛你》、《登月先鋒》等名作的美國導演達米恩查澤雷，也在威尼斯開幕當天發表了對此事的看法。
2023年第80屆威尼斯影展，於昨（30）日開幕並舉行主競賽評審團記者會。本屆評審團由《樂來越愛你》、《登月先鋒》美國名導達米恩查澤雷（Damien Chazelle）擔任主席。而在記者會上，最受關注的話題之一，就是目前仍在進行的好萊塢雙重罷工。
美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的罷工，導致許多宣傳場合延期甚至停辦，首當其衝的就是即將迎面而來的秋季獎季，而第一站，就是威尼斯影展。
對此，達米恩查澤雷在記者會身穿罷工的衣服，並且表示：「每件藝術品都有自身的價值，而不僅僅是要放入生產管線中的內容。這個基本理念在過去幾年中已被侵蝕。」支持罷工的立場態度非常鮮明。
今年5月2日，美國編劇工會與「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）新合約的談判破裂，編劇們發起了全面性的罷工，其主要訴求包含——「迷你編劇室」（Mini Rooms）的工作人數保障、串流重播費（Streaming Residuals）的分潤機制，以及保障時程（Span Protection）的合理薪資範圍等等。
上一次編劇工會罷工，要回溯至2007年底，相隔16年之後，編劇工會的再度罷工，在歐美影壇引起不小注目。當然，其原因來自於許多內容仰賴編劇，編劇工會1.5萬名成員全面罷工，意味著如影集、電影、脫口秀，乃至於頒獎典禮等各大節目，皆無法順利運轉。
今年5月初開始的編劇罷工，在5月中的坎城影展也是熱議話題之一，當時在評審團記者會上，演員保羅迪諾（Paul Dano）就發表了相關談話，表明將與編劇們站在一起，與資方抗戰。
「我與編劇們站在一起，他們正在為串流媒體時代中，擁有更好的工資和工作條件奮戰，我的妻子柔依卡山（Zoe Kazan）正在前線抗議，我6個月大的孩子被綁在胸前，回家之後，我會和他們一起而戰。」保羅迪諾當時如此表示，而今年坎城影展主競賽評審團主席魯本奧斯倫（Ruben Östlund）也對罷工表達絕對支持。
編劇罷工開始的2個半月之後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也與「電影電視製作人聯盟」談判破裂，旗下16萬會員瞬間罷工，當時則傳出《奧本海默》演員群自罷工開始，即刻離開英國首映現場。
這次編劇工會以及演員工會的雙重罷工，是自1960年來兩大工會再度同時罷工，影響的是全世界的影視產業，甚至是未來的影視工作。
從短期來看，演員工會的罷工，影響恐怕會比編劇工會更顯而易見。
即將到來的秋季獎季，打頭陣的包涵威尼斯影展、多倫多影展、特柳瀨得影展、紐約影展等等，屆時因演員罷工啟動，其宣傳紅毯的冷清是可以預期的未來，倘若罷工更久遠，頒獎典禮的星光也會相對黯淡。
對於威尼斯影展而言，原先由名導盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導，辛蒂亞（Zendaya）主演的新片《Challengers》將擔任開幕片，但因罷工因素而撤片，影響了開幕日的星光。
此外，由美國男星知名布萊德利庫柏（Bradley Cooper）自導自演，備受矚目的作品《大師風華：真愛樂章》雖然仍在主競賽單元，但也因罷工因素，布萊德利庫柏早已宣布不會出席威尼斯影展宣傳。
這類的短期衝擊，會改變今年獎季的整體生態。當然，除了影展之外，各大電影宣傳活動也將在少了明星光環的加持之下，力道相對減弱，對於疫情後試圖振興的影視產業，會是不小的衝擊。
例如，8月11日，黃金時段艾美獎就宣布延期至明（2024）年1月中旬舉辦，這也是罷工以來，北美首度有重大頒獎典禮做出改動，而8月25日華納兄弟持續發難，將眾所矚目的《沙丘：第二部》延檔，從原先的11月3日延至明年3月15日上映。這也代表《沙丘：第二部》將不符資格，無緣角逐明年奧斯卡。
除了獎季之外，連帶影響的是現正拍攝中的影視計畫面臨停工，以及持續耗資的人力、場地等製作費用，這種停工影響，恐怕不下於疫情時代。
至於演員工會對於新合約的訴求，其實也與編劇工會類似，最大的重點，除了目前主打的AI工作勞權的議題之外，仍舊是圍繞在「串流平台」的分潤。
許多演員也提及，無論是劇本或是內容，皆讓串流平台賺進大把鈔票，但串流平台卻沒有相對應的分潤，導致輸出內容的工作者相對遭到剝削。演員工會也強調新合約該提高最低薪資等對勞方有利的訴求。
而對於Netflix、蘋果、亞馬遜以及五大片廠發展出的串流遊戲規則而言，這會是難以妥協並產生巨大拉扯的分歧之一，主要原因也當然是因為串流流量的不透明化，以及分潤該如何制定，導致數億美元的牽扯。
當然，從上文所述，美國演員工會以及編劇工會的罷工，就會是威尼斯影展備受關注的議題之一。這也代表，此議題從坎城影展一路延燒至威尼斯影展，歐洲兩大影展皆有對此展開討論。
在主競賽評審團記者會上，能夠看見，除了主席達米恩查澤雷身著罷工衣服表達支持之外，同為本屆評審團成員的名導蘿拉柏翠絲（Laura Poitras）、馬丁麥可唐納（Martin McDonagh）也穿了同樣的衣服，對於罷工議題踩著相同立場。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
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仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。