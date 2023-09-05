義大利如何重拾地中海主導權？總理梅洛尼有一個大膽的想法：北非大戰略「馬泰伊計劃」
我們想讓你知道的是
義大利位於地中海的中心，因歷史、文化和地理原因使然，須將與北非的關係置於義大利外交政策的重心。義大利總理梅洛尼該如何透過「北非大戰略」，重新幫義大利奠定「西方曾經的」地中海守門員地位？
義大利梅洛尼（Giorgia Meloni）政府於2022年10月上台後面對了一系列的問題：俄烏戰爭引發的能源問題、美中競爭、牽扯進歐盟的移民問題。
第一個問題揭露了義大利石油、天然氣嚴重依賴俄羅斯的血淋淋事實，同時還要配合歐盟綠色協議2050淨零的政策。第二個問題則凸顯梅洛尼親美卻不願得罪中國的兩難。最後，因反對移民上來執政的（極）右派總理需要找到拒絕難民的理由和送走的管道。以上三個問題還不包含義大利亟需解決內部的經濟問題。
不過，敏捷的梅洛尼從「北非」找到了連結，並發展出戰略，重新幫義大利奠定「西方曾經的」地中海守門員。從北非解除能源困境、難民危機；藉俄羅斯出沒地中海、中俄拉攏非洲等理由把美國、歐盟拉進來防守、經營非洲，於是乎梅洛尼的北約大戰略成形。
義大利的北非布局所圖為何？
據義大利媒體（italiaoggi.it）2022年8月10日報導，鄰近地中海之五個北非國家及南非，一向為義大利在非洲的前六大市場，其中北非即占義大利對非洲總出口的三分之二。
阿爾及利亞與義大利雙邊貿易關係，亦因國際情勢變化出現改變。占阿爾及利亞出口比重85％之碳氫化合物（hydrocarbon），市場價格長期低迷，適逢義大利為尋求可信賴之能源合作夥伴及達成供應多元化目標，促成義大利與阿爾及利亞進行能源合作。由此可看出北非對於義大利的重要性。
今（2023）年2月，梅洛尼以兩次非洲出訪開啟「馬泰伊計劃」（il Piano Mattei）序幕，也實現成為歐洲天然氣樞紐的目標。義大利總理梅洛尼今年1月訪問阿爾及利亞與利比亞，開啟了「馬泰伊計劃」的序幕。義大利與阿爾及利亞、利比亞多項雙邊協定中，最受矚目的就是能源部分的協議。
梅洛尼為義大利取得更多天然氣，填補義國能源供應缺口，也擺脫對俄羅斯能源的依賴，實現了所提出的「馬泰伊計劃」核心目標，成為非洲和歐洲間的天然氣交換中心。
Tags：
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3r0r88u
- Spotify ｜ https://spoti.fi/484HQVc
- KKBOX｜https://kkbox.fm/Qy04bN
- firstory｜ https://open.firstory.me/story/cllx133e1006d01wg1axw823b
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。