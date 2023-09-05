義大利如何重拾地中海主導權？總理梅洛尼有一個大膽的想法：北非大戰略「馬泰伊計劃」

義大利梅洛尼（Giorgia Meloni）政府於2022年10月上台後面對了一系列的問題：俄烏戰爭引發的能源問題、美中競爭、牽扯進歐盟的移民問題。

第一個問題揭露了義大利石油、天然氣嚴重依賴俄羅斯的血淋淋事實，同時還要配合歐盟綠色協議2050淨零的政策。第二個問題則凸顯梅洛尼親美卻不願得罪中國的兩難。最後，因反對移民上來執政的（極）右派總理需要找到拒絕難民的理由和送走的管道。以上三個問題還不包含義大利亟需解決內部的經濟問題。

不過，敏捷的梅洛尼從「北非」找到了連結，並發展出戰略，重新幫義大利奠定「西方曾經的」地中海守門員。從北非解除能源困境、難民危機；藉俄羅斯出沒地中海、中俄拉攏非洲等理由把美國、歐盟拉進來防守、經營非洲，於是乎梅洛尼的北約大戰略成形。

義大利的北非布局所圖為何？

據義大利媒體（italiaoggi.it）2022年8月10日報導，鄰近地中海之五個北非國家及南非，一向為義大利在非洲的前六大市場，其中北非即占義大利對非洲總出口的三分之二。

阿爾及利亞與義大利雙邊貿易關係，亦因國際情勢變化出現改變。占阿爾及利亞出口比重85％之碳氫化合物（hydrocarbon），市場價格長期低迷，適逢義大利為尋求可信賴之能源合作夥伴及達成供應多元化目標，促成義大利與阿爾及利亞進行能源合作。由此可看出北非對於義大利的重要性。

今（2023）年2月，梅洛尼以兩次非洲出訪開啟「馬泰伊計劃」（il Piano Mattei）序幕，也實現成為歐洲天然氣樞紐的目標。義大利總理梅洛尼今年1月訪問阿爾及利亞與利比亞，開啟了「馬泰伊計劃」的序幕。義大利與阿爾及利亞、利比亞多項雙邊協定中，最受矚目的就是能源部分的協議。

梅洛尼為義大利取得更多天然氣，填補義國能源供應缺口，也擺脫對俄羅斯能源的依賴，實現了所提出的「馬泰伊計劃」核心目標，成為非洲和歐洲間的天然氣交換中心。