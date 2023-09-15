《職場這齣戲，演好自己就夠了？》：職場裡的斯德哥爾摩症候群——《穿著PARDA的惡魔》
我們想讓你知道的是
為了幫助你找到這些煩惱的解方，職涯引路人張力中透過電影裡的職場現形，揉合自身在各領域成功闖盪的豐富經驗，撰寫了16篇饒富意義的深讀筆記。透過電影對職場的多面向呈現，以及張力中底蘊深厚的犀利解讀，你將一一了解他們打破環境與先天限制的箇中關鍵，並且輕鬆吸收、為自己增值。
文：張力中
有些刁難值得挑戰，職場裡的斯德哥爾摩症候群
《穿著PARDA的惡魔》（The Devil Wears Prada, 2006）
「選擇放手不是因為輸了，而是因為懂了。」
《穿著PRADA的惡魔》電影中，任職《伸展臺》時裝雜誌的主角安德莉亞（暱稱安迪），因某次不可抗力的工作失誤，被主管米蘭達情緒性羞辱之後，負氣帶著眼淚逃開。途經辦公室見到同事奈吉，安迪趁機對他抱怨訴苦，試圖討拍。「那就辭職吧！」沒想到奈吉絲毫沒給出安慰，反而爽快地對安迪說：「我可以在五分鐘內找到跟妳一樣的女孩，立刻取代妳的工作。」
安迪餘氣未消，奈吉開始娓娓闡述，從自身過往，以至在此工作的所有人，工作過程中即使艱辛，縱有更多不合理的折磨與刁難，但依舊奮力投入，更甚近乎病態地熱愛，因為他們都深信：這份職業是使命，是通往卓越、為人類帶來更好的藝術福祉，甚至是自我職涯實現的唯一路徑。語畢，安迪沉思半晌：「我只想知道自己該怎麼做……」忽然，她像是意識到什麼般，福至心靈，獲得了幡然覺悟的一刻。
《穿著PRADA的惡魔》是一部經典電影，相信很多讀者都已經反覆看過數次。今天不談劇中光鮮的時裝或奢侈品，誰穿什麼，一點也不重要；我們也不談那些辦公室同事之間，勾心鬥角或反唇相譏的茶水間劇情，毫無營養。我想要從待在米蘭達身邊，被使出渾身解數奮力虐待的安迪，輻射討論至無一倖免的艾米麗與奈吉，還有更多團隊裡的所有人。這些工作能力精明、自視甚高、性格高傲的人們，都像患了「斯德哥爾摩症候群」般，不離不棄，一心向著《伸展臺》時尚雜誌，並像是信仰著虐待他們的米蘭達一般，持續為著眼下工作賣命，這究竟是懷著一種什麼心思？
所謂「斯德哥爾摩症候群」，是一種心理學現象，意指被害者對加害者產生情感，同情或認同其某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的某種情結。也許用以做職場比喻，或有病理或邏輯上的不甚精準，但仔細想想：我輩畢業學成後，多以非自願型態加入職場（自行創業或家中有座煤礦場除外），接著勞力付出，成就組織或企業；在相對過程中，讓職涯越來越高攀，獲取更高報酬，因為財富自由而自我實現。
試想，人與職場之間，不就是以某種被迫的依存關係存在嗎？無論你喜歡職場或討厭職場，那都不重要，因為它就是會在那裡，從不因你喜歡或討厭而有所改變。於是，問題焦點不應是喜歡與否，而是如何在「被職場綁架」的過程中，最終從職場的「桎梏」中被釋放，得到自由。
寫到這裡，我不禁想起進入職場第五年——那個各種虐待我的餐飲業集團老闆。然而多年過去，每當回想起，我沒有一次不感謝他。首先，我屆滿三十歲時，才出社會第五年，頂著品牌經理頭銜，無比風光，都是他給我的。但很快地，他開始提出各種不合理並近乎為難的工作要求，日日都轉化成為對我巨大的心理折磨，這些在我的作品《孤獨力》已多有描述，有興趣的讀者不妨找來看看。
姑且不細談他無意或蓄意折磨我的動機為何，當時年輕的我意識到：所有不堪的過程，都必須淬鍊或沉澱些什麼，才有價值。於是念想一轉，再不消極應對他，我奮起，完全成為「那樣的人」。很快地，我竟迅速掌握了工作訣竅，他越折磨我，我越想征服他，次次過關。短短一年多，我的工作能力獲得驚人提升、獲得認同，也為自己累積許多有價值的談資。從原本是我依存這份工作，到最後變成這份工作需要我，更慶幸的是：我們沒有往「不歡而散、不做最大」這等廉價劇情發展。
是的，到最後，我是為了自己工作。
故事回到安迪身上，過程中，她究竟同樣體悟了什麼，才讓職場生涯劣勢，產生全新生機？
充分的思想覺悟，有時，會出現在第二次
覺悟，是一種心理準備。劇情裡安迪在家中對男友大肆抱怨米蘭達，並聲言絕不會被她打倒，當時的這番話並非絕對的覺悟，只是一種負氣對立面的反抗。直到與奈吉談完後，她才徹頭徹尾，從思想上做了第二次覺悟：「想獲得什麼，就成為那樣的人。」
安迪決定以一種抗戰的心情奮起，她設想只要能擁有這一年的工作經歷，就能成為她下一份工作的墊腳石；無論動機為何，本質上安迪是因「為了想征服這份工作的挑戰」而產生了覺悟，不再輕視以對，最終形成了強大的力量。
保持專業、高情商，不被輕易踩踏
除了安迪的奮起之外，同事艾米麗工作的動力，雖是「期待參加法國時裝週後能拿到數不清華服」這樣的膚淺理由，但日常工作表現始終戰戰兢兢，從未鬆懈；直到安迪離職，她依舊堅守工作崗位。而由於米蘭達毀棄承諾，在政治角力中失去了期待已久高升新職的奈吉，也依舊保持信念與希望。
能支撐他們走下去的理由，除了熱愛工作本身之外，其實，更多的是情商。沒有一個人真正埋怨或痛恨米蘭達，因為他們都知道：她能帶給人成長與卓越，所有人都在期待屬於自己的巔峰時刻，都在不動聲色地伺機前進，最終那過程中的大小折磨，根本不值一提。
別為那不花力氣的暗地譏笑，疲於奔命
其實，職場裡許多人，都在你不注意的時候，使出渾身解數努力著。你以為只有你最積極，但更多的人，只是視高壓為理所當然。
艾米麗早晨六點十五分，已出現在米蘭達的辦公室，妝容衣著精緻完整，並看似已開始工作一段時間，她致電喊醒安迪並要她進辦公室時順便買咖啡，並仔細提醒所有細節。奈吉一次又一次，在各種會議與場合上，適時發揮關鍵性專業能力，讓米蘭達次次認可與信任，但始終表現謙遜。然而，他們從沒少過在辦公室裡用任何語言形式譏笑他人，任誰都不是聖人。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html