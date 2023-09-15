《職場這齣戲，演好自己就夠了？》：職場裡的斯德哥爾摩症候群——《穿著PARDA的惡魔》

文：張力中

有些刁難值得挑戰，職場裡的斯德哥爾摩症候群

《穿著PARDA的惡魔》（The Devil Wears Prada, 2006）

「選擇放手不是因為輸了，而是因為懂了。」

《穿著PRADA的惡魔》電影中，任職《伸展臺》時裝雜誌的主角安德莉亞（暱稱安迪），因某次不可抗力的工作失誤，被主管米蘭達情緒性羞辱之後，負氣帶著眼淚逃開。途經辦公室見到同事奈吉，安迪趁機對他抱怨訴苦，試圖討拍。「那就辭職吧！」沒想到奈吉絲毫沒給出安慰，反而爽快地對安迪說：「我可以在五分鐘內找到跟妳一樣的女孩，立刻取代妳的工作。」

安迪餘氣未消，奈吉開始娓娓闡述，從自身過往，以至在此工作的所有人，工作過程中即使艱辛，縱有更多不合理的折磨與刁難，但依舊奮力投入，更甚近乎病態地熱愛，因為他們都深信：這份職業是使命，是通往卓越、為人類帶來更好的藝術福祉，甚至是自我職涯實現的唯一路徑。語畢，安迪沉思半晌：「我只想知道自己該怎麼做……」忽然，她像是意識到什麼般，福至心靈，獲得了幡然覺悟的一刻。

《穿著PRADA的惡魔》是一部經典電影，相信很多讀者都已經反覆看過數次。今天不談劇中光鮮的時裝或奢侈品，誰穿什麼，一點也不重要；我們也不談那些辦公室同事之間，勾心鬥角或反唇相譏的茶水間劇情，毫無營養。我想要從待在米蘭達身邊，被使出渾身解數奮力虐待的安迪，輻射討論至無一倖免的艾米麗與奈吉，還有更多團隊裡的所有人。這些工作能力精明、自視甚高、性格高傲的人們，都像患了「斯德哥爾摩症候群」般，不離不棄，一心向著《伸展臺》時尚雜誌，並像是信仰著虐待他們的米蘭達一般，持續為著眼下工作賣命，這究竟是懷著一種什麼心思？

所謂「斯德哥爾摩症候群」，是一種心理學現象，意指被害者對加害者產生情感，同情或認同其某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的某種情結。也許用以做職場比喻，或有病理或邏輯上的不甚精準，但仔細想想：我輩畢業學成後，多以非自願型態加入職場（自行創業或家中有座煤礦場除外），接著勞力付出，成就組織或企業；在相對過程中，讓職涯越來越高攀，獲取更高報酬，因為財富自由而自我實現。

試想，人與職場之間，不就是以某種被迫的依存關係存在嗎？無論你喜歡職場或討厭職場，那都不重要，因為它就是會在那裡，從不因你喜歡或討厭而有所改變。於是，問題焦點不應是喜歡與否，而是如何在「被職場綁架」的過程中，最終從職場的「桎梏」中被釋放，得到自由。

寫到這裡，我不禁想起進入職場第五年——那個各種虐待我的餐飲業集團老闆。然而多年過去，每當回想起，我沒有一次不感謝他。首先，我屆滿三十歲時，才出社會第五年，頂著品牌經理頭銜，無比風光，都是他給我的。但很快地，他開始提出各種不合理並近乎為難的工作要求，日日都轉化成為對我巨大的心理折磨，這些在我的作品《孤獨力》已多有描述，有興趣的讀者不妨找來看看。

姑且不細談他無意或蓄意折磨我的動機為何，當時年輕的我意識到：所有不堪的過程，都必須淬鍊或沉澱些什麼，才有價值。於是念想一轉，再不消極應對他，我奮起，完全成為「那樣的人」。很快地，我竟迅速掌握了工作訣竅，他越折磨我，我越想征服他，次次過關。短短一年多，我的工作能力獲得驚人提升、獲得認同，也為自己累積許多有價值的談資。從原本是我依存這份工作，到最後變成這份工作需要我，更慶幸的是：我們沒有往「不歡而散、不做最大」這等廉價劇情發展。

是的，到最後，我是為了自己工作。

故事回到安迪身上，過程中，她究竟同樣體悟了什麼，才讓職場生涯劣勢，產生全新生機？

充分的思想覺悟，有時，會出現在第二次

覺悟，是一種心理準備。劇情裡安迪在家中對男友大肆抱怨米蘭達，並聲言絕不會被她打倒，當時的這番話並非絕對的覺悟，只是一種負氣對立面的反抗。直到與奈吉談完後，她才徹頭徹尾，從思想上做了第二次覺悟：「想獲得什麼，就成為那樣的人。」

安迪決定以一種抗戰的心情奮起，她設想只要能擁有這一年的工作經歷，就能成為她下一份工作的墊腳石；無論動機為何，本質上安迪是因「為了想征服這份工作的挑戰」而產生了覺悟，不再輕視以對，最終形成了強大的力量。

保持專業、高情商，不被輕易踩踏

除了安迪的奮起之外，同事艾米麗工作的動力，雖是「期待參加法國時裝週後能拿到數不清華服」這樣的膚淺理由，但日常工作表現始終戰戰兢兢，從未鬆懈；直到安迪離職，她依舊堅守工作崗位。而由於米蘭達毀棄承諾，在政治角力中失去了期待已久高升新職的奈吉，也依舊保持信念與希望。

能支撐他們走下去的理由，除了熱愛工作本身之外，其實，更多的是情商。沒有一個人真正埋怨或痛恨米蘭達，因為他們都知道：她能帶給人成長與卓越，所有人都在期待屬於自己的巔峰時刻，都在不動聲色地伺機前進，最終那過程中的大小折磨，根本不值一提。

別為那不花力氣的暗地譏笑，疲於奔命

其實，職場裡許多人，都在你不注意的時候，使出渾身解數努力著。你以為只有你最積極，但更多的人，只是視高壓為理所當然。

艾米麗早晨六點十五分，已出現在米蘭達的辦公室，妝容衣著精緻完整，並看似已開始工作一段時間，她致電喊醒安迪並要她進辦公室時順便買咖啡，並仔細提醒所有細節。奈吉一次又一次，在各種會議與場合上，適時發揮關鍵性專業能力，讓米蘭達次次認可與信任，但始終表現謙遜。然而，他們從沒少過在辦公室裡用任何語言形式譏笑他人，任誰都不是聖人。