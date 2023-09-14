《金字塔心智模式》：為什麼要使用「雙金字塔模型」作為心智框架或工作模式？

文：弗拉德・貝里亞夫斯基（Vlad Beliavsky）

金字塔模型

大腦是科學家已知最複雜的生物結構。大腦的某些區域可以執行多種功能，包括思考、語言、記憶、運動功能等，有些區域甚至可以改變角色，例如，若是頭部外傷，大腦為了試圖彌補損傷，適應新的情況，就會發生角色改變。

既然人類的大腦如此複雜，有時以簡化模型來理解心智組織方式，也是合理的。尤其是心理學家為了讓大眾在自我理解、自我照護或治療時，能有比磁振造影（MRI）腦部掃描更直接、更易懂的方式，而經常使用隱喻、圖表或簡單的陳述。

本書建議以雙金字塔的形式來理解心智。金字塔模型由六個相互關聯的層面組成：理性、信念、記憶、情緒、言語和行為（請見圖二）。

基本上，我將心智功能分為六個關鍵主題。從神經科學的角度來看，這絕不算準確（因為我們的大腦看起來不像那樣）。但是，為了本書的目的，這會為我們提供一個良好的工作模式。

我們將簡要概述每個層次，以便讓金字塔模型更加清晰。

理性（或意識）：理性負責較高階的心理功能，例如注意力、感知、意識、批判性思考、計畫、決策和自我控制等，任何有意的行動都涉及你的意識，包括撥號碼、計算、決定週末去哪裡，或者學習瑜伽體位。 信念（信仰體系）：你對自己和世界的信念和知識。它就像是大腦裡的大型檔案系統，也可以幫助你自動詮釋和評估事件，當你出現自我對話、背景思考，或是時不時躍入腦海中的想法，都能體驗到這個過程。 記憶：過去事件的記憶庫。例如，可能是想起今天的早餐，回憶起畢業那天，或者你第一次開車的情形。 情緒：你的情緒、天生的情緒反應（如戰鬥或逃跑的反應）、後天學習的情緒反應（如恐懼症、情感關聯）和欲望。這個系統使一個人可以擁有豐富的情感生活，體驗喜悅、驚喜、恐懼、悲傷和憤怒等。 言語：你的說話習慣。 行為：所有動作習慣的資料庫。習慣是我們不須多加思考，就會反覆且自動出現的行為，例如多早起床、早餐吃什麼、怎麼穿衣服、怎麼走路、怎麼坐下、多久看一次手機，這些都是習慣的例子。

Photo Credit: 商周出版

雙金字塔

你可能會想：為什麼用雙金字塔作為框架？以下是三個主要原因：

1. 內在觀點：意識與潛意識

當你檢視自己的內心，內省並檢視自己的想法、情緒和記憶時，你可能會發現某些訊息更能被意識到，更容易接觸到，而其他訊息則比較接近潛意識，更加隱蔽。簡單來說，金字塔模型的頂端由更有意識的思想層次組成，而底部則大多由潛意識組成（第二章將詳細解釋這個主題）。

2. 外在觀點：可見的與隱蔽的

當你想更加理解另一個人時，觀察他們的行為、他們如何表達自己等，你或許會再次意識到，自己無法得到所有訊息。但在以下這種狀況，情況剛好相反：觀察其他人時，金字塔底部的層級更容易觀察，表現得更明顯且更清晰，而金字塔頂端則大多較為隱蔽。

例如，我們能清楚看見其他人的行為，也可以聽到他們說話，可以注意到其他人的強烈情緒，像是快樂、悲傷、害怕或生氣，即使他們因各種理由試圖強迫收斂或隱藏它們。

相對而言，金字塔頂端比較隱晦，不被外界所見。例如，我們看不到其他人記得什麼，或他們在生活中經歷了什麼，也看不到他們知道什麼，或者他們相信什麼。我們可能會注意到某個人正在思考，甚至做出合理的猜測，有時候可能猜對，但我們不能總是百分之百確定他們真正在想些什麼。

3. 心理健康的不同維度

整合治療師的訓練在於處理多個面向的心理健康（有關整合性觀點的詳細介紹請見序文）。通常，整合治療師會考慮個案的認知、情緒和行為，換句話說，治療師考量的是個案如何思考，以及他們的感受和行為。認知、情緒和行為幾乎是影響心理健康的最重要因素。

簡而言之，當我們在思考金字塔模型時，我們可以辨認出心理健康的不同維度。例如，金字塔頂端包含心理健康的認知維度，那是因為金字塔頂端由心靈層次組成，而心靈大部分屬認知本質，例如我們的思考、信念和記憶。相對而言，金字塔底部具有心理健康的其他兩個重要面向和兩個更深層次的心靈，也就是情緒和行為層次（行為層次由語言和行為習慣組成）。

象徵意義

為什麼我使用雙金字塔作為框架，還有另外兩個原因。對於那些像我一樣喜歡象徵意義的人來說，這兩點可能特別有趣。

對立的統一兩個金字塔可以看作是對立面和諧統一的象徵。一個近似的比喻是陰陽符號，簡單來說，陰陽的概念是，兩個相反或相對的力量其實是相關且互補的。陰通常被表徵為女性化、黑暗、接受的力量，而陽被視為男性化、明亮和活躍的。雖然這是兩個相互競爭的對立物，但它們也是不可分割的。陰陽兩半因為它們的差異而互相吸引，當它們開始互動時，就能證明它們是互補的。在此過程中，它們形成了一個整體，並創造一個動態系統，這個系統比單純的陰陽相加還要巨大，最終，這兩種力量的相互作用創造了和諧，從而產生了事物。

現在回到金字塔模型。從象徵的角度來看，塔尖分別朝向上下的兩個金字塔，通常被認為是代表對立的力量。例如，它們通常被用來指涉天與地，或男與女。然而，整體結構被認為代表對立面和諧統一的想法（參見羅浮宮倒立金字塔的例子）。

在特殊情況下，我們還可以區分兩個相對的結構：理性（上層金字塔的頂端）和情緒（下層金字塔的頂端）。在心智和神經科學方面，研究人員經常將這兩種大腦的對立區分為：理性（即前額葉皮層）和感性（邊緣系統，包括杏仁核）。這兩種結構經常競爭以控制人類行為：理性是自我控制和邏輯的起源，情緒則是發出快速和衝動反應的原因（例如戰鬥或逃跑的反應）。儘管如此，這兩種結構也高度相互依存。兩者都是我們正常的日常功能和生存所需，如果我們沒有邏輯思考或感覺，生活就會變得一團糟。

整體而言，我認為一個人一旦學習了這兩個金字塔、這兩個結構，就能帶來內在的和諧，進而產生許多美麗的事物。

其中最主要的影響是整體心理健康。如果你注重內心世界的每個部分，毫不遺漏，那麼你自然會受益匪淺。

此外，可能還有其他有價值的結果。你可能會渴望創造或建立新的東西、一些美好或有用的東西，也可能產生和他人建立並維持良好關係的意願。這種整體動力感覺像是在支持和發展你的人生，而非壓抑或摧毀。簡而言之，在達到內心的和諧後，你自然會傾向建立並維持外在的和諧，也就是外在的物質世界。

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