侯友宜公布醫療政見：承諾健康投資增至8%GDP、設百億新藥基金，廢除巴氏量表「配套下次說」

國民黨總統候選人侯友宜今上午舉行記者會公布醫療政策，承諾逐年將醫療保健支出佔GDP的比例提高到8%、為醫護人員加薪、設置上看百億的新藥基金、放寬公費5癌篩檢條件、擴大兒童疫苗補助、推動行政院層級的心理健康計畫。日前公布廢除巴氏量表政見，外界擔憂將衍生弊端，侯友宜說，相關配套措施有待日後在「長照政見」發表時一併公布。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，侯友宜醫療政見的精神是「預防勝於治療」，政府逐年調高對健康的投資是一大關鍵。日韓醫療保健支出佔GDP的比例都已超過8%，甚至達到11至14%，反觀台灣，政府不投資健康，造成「健保有很多不敢說的危機真相」，現在看到醫院不敢開病床，就是問題正在浮現。

具心理諮商專業背景的侯友宜競辦議題組召集人柯志恩表示，重視心理健康照顧是全球趨勢，但台灣這方面的預算長期不足。如果侯友宜有機會當選，一定會在這方面促進和把關，從校園開始守護年輕人心理健康，包括心理諮商專業團隊的進駐、優化薪資留住人才。

侯友宜表示，如果醫療保健支出能逐年調整到8%GDP，各項經費都能獲得調整。例如新藥基金一定要「百億以上」才夠，心理健康相關的人力物力也要從衛福部、教育部等多方面著手，也可考慮朝提高心理健康司層級的方向努力。

侯友宜今日發表的「醫療衛生政策」簡報，列入日前公布「80歲以上及70至79歲患有癌症二期及有特殊重大傷病以上長者，聘移工免評估巴氏量表」這項政見，他也屢次強調收到各界對共鳴及好評。

《關鍵評論網》詢問，有專家提醒此舉無助於改善長照沉痾，只會圖利仲介，並使中重度失能失智者更難請到人，相關政見是否有配套措施？侯友宜回應「下次『長照政見』公布時，會把完整配套拿出來。」

有媒體問到商周小編嘲諷他沒政見也不道歉，侯友宜強調「已經鄭重對外要求商周道歉，候選人是有政見的，不是沒有。」柯志恩則緩頰說，「我覺得小編，不是商周，是小編應該要提出澄清和進一步說明。」

有媒體問，賴清德當選之後兩岸問題會不會更糟？侯友宜表示，民進黨執政7年導致兩岸緊張，「哪天不小心擦槍走火，帶來的危機不是我們可以承擔的。」他強調，自己會堅守民主價值、強化國防自衛能力，並做好最重要的對話交流，「就像蔣萬安市長在雙城會議實質對話。」

外界關切侯友宜是否有意與日前宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘進行整合，但侯友宜並不想回答任何與郭台銘相關的問題，柯志恩直接宣布「都沒有評論，今天記者會到此為止。」

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核稿編輯：翁世航