TNL+ 2023/09/04,
非洲

從布吉納法索、馬利、尼日到加彭，為何非洲軍事政變頻繁發生在前法國殖民地？

從布吉納法索、馬利、尼日到加彭，為何非洲軍事政變頻繁發生在前法國殖民地？
加彭民眾喜迎政變｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2023年8月發生的加彭政變，再次考驗非洲與西方國家的去殖民化脈絡，更是中國有系統建立幾內亞灣計劃的機會。8月份的南非金磚峰會之後，「全球南方」士氣大振 ，從薩赫爾地區往南蔓延的政變浪潮也讓各國反西方的勢力增溫。中俄兩國分別在軍事和經濟的不言而喻的默契配合，加彭將成為加速逐出西方勢力的骨牌，成為西方國家在俄烏戰爭之外最難應對的另一個後現代地緣政治課題。

2023年8月30日，位於中非地區的加彭發生政變，距離7月26日尼日政變一個月的時間，自薩赫爾（Sahel）地區引燃的政變浪潮向南延燒，也是2020年以來非洲地區的第九次政變，加彭政變再次考驗法國的「戰略自主」（Strategic Autonomy）能否有相應的支撐能力。

但是自1990年以來，撒哈拉以南非洲發生的27起政變中，78％發生在前法國殖民地，特別是薩赫爾地區幾乎和政變帶（la ceinture de coups d'État）成為地緣政治的同義詞，考驗著西方國家能否維持在非洲的地緣中軸線。

加彭之於法國，仍走不出殖民結構

冷戰結束以後，非洲仍然作為法國地緣戰略的重心，但是如同加彭和其他國家，並未走出殖民結構的發展模式。目前法國有超過四萬家法國企業仍活躍在非洲，並且有著將近580億歐元的直接投資，但是主要偏重於礦業和熱帶農業。

金融方面，西非法郎和中非法郎分別成立後，法國中央銀行成為西非和中非地區50％法幣的儲備單位，原先可作為極好的國際發展基礎，但是卻未能啟動關鍵基礎設施的專項，而是偏重於石油與礦業的投資。

軍事方面，目前法國於加彭部署近400名的士兵，並且擁有一座永久性基地，是法國在中非地區重要的軍事據點。由於加彭的錳礦出口位居全球第四位，在軍工產業上有著重要的地位，因此受到西方國家的重視，法國更是直接投資加彭超過55％的石油和礦產資源，目前也受到中國直接投資的挑戰。

「全球南方」士氣大振，排斥西方國家

從歷史的遠因來看，帝國主義對非洲地區的傷害，歷經百年也難以消解，至今非洲去殖民化的進程中仍在探索主體的發展道路。

從近因上來看，中國「一帶一路」在非洲的強大聲勢，法國的金融與投資優勢，逐漸被中國的國際發展計畫給掩蓋。地緣政治方面，俄國自2018年起以中非共和國為起點，逐一輸出政變模式至鄰近地區國家，與中國在政治和經濟上形成不言而喻的默契。加彭軍政府為取得國際支持，恐怕也會依循相同的模式，在政治與經濟分別尋求中國和俄國的幫助。

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