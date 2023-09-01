最大貿易夥伴中國經濟疲軟，德國恐遭拖累，各大城市相繼擱置締結姊妺市計畫
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特賴爾警告，今年上半年德國對中國的出口額較去年同期大幅減少8.5％，從中國的進口則銳減16.6％，德國本地有近100萬個工作崗位取決於對中國的出口，經濟有被中國拖累的風險。
對中關係降溫，德國城市紛取消與中國合作
（中央社）德國各大城市最近相繼中止與中國的合作，擱置締結姊妺市的計畫，反映德國社會對中國觀感轉變，雙邊關係有降溫趨勢。
去年底，自封為「中國城」的杜伊斯堡（Duisburg）首先叫停與中國的合作，不再與中國電信設備大廠華為推動智慧城市計畫，理由是北京與莫斯科關係友好。
中國對出兵烏克蘭的俄羅斯態度模稜兩可，雖然宣稱中立，但事實上擴大與俄羅斯的來往，讓歐洲國家普遍感到失望。
今年5月，德國中部以光學研究著稱的城市耶納（Jena），也決定暫時擱置與廣州締結友好城市的計畫。
幕後推手市長尼采（Thomas Nitzsche）表示，有必要觀察中國是否調整對台灣和烏克蘭問題的態度。
位於波羅的海的基爾（Kiel）是德國海軍基地和潛艇製造大本營，青島主動提議與基爾締結友好城市，基爾市議會原本在3月批准，不過在學界和政界表達疑慮後，上月也決定擱置與青島結為姊妺市的計畫。
「基爾大學安全政策研究所」（Institute for Security Policy at Kiel University，ISPK）所長克勞瑟（Joachim Krause）警告，中國有假借友好城市和學術交流名義竊取機密的傳統，目標是接觸更多的學者，推動帆船交流只是藉口。
他接受《北德廣播公司》（NDR）訪問時批評市府缺乏相關專業知識，指出基爾的潛艇製造技術和水下作戰能力對中國海軍相當重要。
杜塞道夫（Düsseldorf）是德國重要的華人聚集區，2010年起每年與科隆（Köln）、杜伊斯堡等3個位於西部的大城市輪流舉辦「中國節」，現場有傳統舞蹈和歌唱表演，可說是當地的重要傳統。
杜塞道夫日前宣布，原訂9月舉行的中國節因場地不理想和形式有必要檢討而停辦，不過強調與當前緊張的德中關係無關。
由於中國與侵略烏克蘭的俄國結盟，加上中國一再威脅要攻打台灣，近來德國社會對中國的觀感有很大的轉變，德中關係明顯降溫。
最大貿易夥伴中國經濟疲軟，德國恐遭拖累
（中央社）中國多年來是德國最重要的貿易夥伴，不過近來中國經濟陷入困境，民間消費意願低迷，德國經濟有遭中國拖累的風險。
「德國工商總會」（DIHK）貿易部門主管特賴爾（Volker Treier）接受《馮克媒體集團》（Funke Mediengruppe）訪問時表示，中國經濟仍未走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的「硬化症」，身體雖然動了起來但還是拖著石膏。
他分析，防疫措施說變就變造成的消費低迷，至今沒有改善，以及房地產泡沫隨時可能破滅，刺激民眾增加儲蓄，減少投資，導致中國經濟陷入困境。
「中國德國商會」（AHK China）北京代表處首席代表晏思（Jens Hildebrandt）也說，疫情期間防疫至上，根本的結構性問題沒改善，導致經濟面臨信任危機。
他告訴《德通社》（DPA），按中國的標準，當前的經濟相當於停滯，不可能回到5或10年前的高成長。
去（2022）年德國與中國的貿易額近3000億歐元（約新台幣10兆元），中國已連續7年居德國最大貿易夥伴，雙方經貿關係密切，
特賴爾警告，今年上半年德國對中國的出口額較去年同期大幅減少8.5％，從中國的進口則銳減16.6％，德國本地有近100萬個工作崗位取決於對中國的出口，經濟有被中國拖累的風險。
他舉例說，德國的化工、汽車和機械製造業對中國需求減緩感受尤其深刻，德國中小企業先是被嚴格的防疫措施限制，接著受景氣不振的影響，在中國的投資有逐年下滑的趨勢。
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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