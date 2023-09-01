TNL+ 2023/09/01,
中東

沙烏地阿拉伯男子因網路發文被判死刑，政治與言論壓迫已來到新高點

沙烏地阿拉伯男子因網路發文被判死刑，政治與言論壓迫已來到新高點
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年54歲的默罕默德・阿爾甘地（Muhammad al-Ghamdi），是一名已經退休的教師。雖然他在網路上的發言其實並不激進，但沙國法院認為阿爾甘地的社群帳號上發佈的內容，已經可以被視為犯罪行為，所以判他死刑。

文：Taylor Mei

近日沙烏地阿拉伯法院判決ㄧ名男子死刑，因他在X（前身為Twitter）和YouTube上的活動不符合沙國的規範。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）對此表示，沙烏地阿拉伯法院應該要宣布此判決無效，因為這樣的判決，正是證明了沙烏地阿拉伯政府對於言論自由及和平反對意見的限縮。

不是因為殺人，而是因為發文而被判死

現階段民眾面對當有人因犯下殺人罪或販毒，最高可判處死刑的刑罰多數可以理解，但因為在社群媒體發文而被判死刑，或許也不禁讓人懷疑量刑是否已經超出行為罪責。

然而因為發文被判死的案例，在沙烏地阿拉伯還是還是發生了，但也立刻引起了國際人權組織的關注。今年54歲的默罕默德・阿爾甘地（Muhammad al-Ghamdi），是一名已經退休的教師。雖然他在網路上的發言其實並不激進，但沙國法院認為阿爾甘地的社群帳號上發布的內容，已經可以被視為犯罪行為。

因此，沙烏地阿拉伯法院便以阿爾甘地的推文、轉發內容及YouTube活動，來作為判他死刑的依據。

「當沙烏地阿拉伯的法院對一個很『安全』的推文，還可以做出死刑的判決，就可以知道當地的政治及言論壓迫，已經來到了一個新的境界。」在沙烏地阿拉伯擔任研究員的謝安（Joey Shea）直言。

判罪與處決率居高不下的沙烏地阿拉伯

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。