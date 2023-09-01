沙烏地阿拉伯男子因網路發文被判死刑，政治與言論壓迫已來到新高點

文：Taylor Mei

近日沙烏地阿拉伯法院判決ㄧ名男子死刑，因他在X（前身為Twitter）和YouTube上的活動不符合沙國的規範。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）對此表示，沙烏地阿拉伯法院應該要宣布此判決無效，因為這樣的判決，正是證明了沙烏地阿拉伯政府對於言論自由及和平反對意見的限縮。

不是因為殺人，而是因為發文而被判死

現階段民眾面對當有人因犯下殺人罪或販毒，最高可判處死刑的刑罰多數可以理解，但因為在社群媒體發文而被判死刑，或許也不禁讓人懷疑量刑是否已經超出行為罪責。

然而因為發文被判死的案例，在沙烏地阿拉伯還是還是發生了，但也立刻引起了國際人權組織的關注。今年54歲的默罕默德・阿爾甘地（Muhammad al-Ghamdi），是一名已經退休的教師。雖然他在網路上的發言其實並不激進，但沙國法院認為阿爾甘地的社群帳號上發布的內容，已經可以被視為犯罪行為。

因此，沙烏地阿拉伯法院便以阿爾甘地的推文、轉發內容及YouTube活動，來作為判他死刑的依據。

「當沙烏地阿拉伯的法院對一個很『安全』的推文，還可以做出死刑的判決，就可以知道當地的政治及言論壓迫，已經來到了一個新的境界。」在沙烏地阿拉伯擔任研究員的謝安（Joey Shea）直言。

判罪與處決率居高不下的沙烏地阿拉伯