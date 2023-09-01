2023/09/01,
交通

9/1起高鐵自由座不限於10-12節車廂，滾動調整車廂配置數2到8節不等

9/1起高鐵自由座不限於10-12節車廂，滾動調整車廂配置數2到8節不等
Photo Credit: 台灣高鐵網頁

我們想讓你知道的是

高鐵宣布自由座車廂不再限於10、11、12節，持續依旅運需求變化、旅客搭乘特性及平衡對號座/自由座需求等因素綜合評估，滾動檢視自由座車廂配置數，於各車次規劃2到8節不等的自由座車廂，期望充分發揮現有34組列車運能，兼顧旅客需求。

高鐵新措施：9/1起自由座車票取消10至12節字樣

（中央社）台灣高鐵公司昨（31）日宣布，由於各車次規劃2到8節不等的自由座車廂，今天起調整自由座車票票面為「限搭自由座車廂」，取消「自由座車廂10-12」字樣。

台灣高鐵發布新聞稿指出，自由座車廂已不再限於10、11、12節，持續依旅運需求變化、旅客搭乘特性及平衡對號座/自由座需求等因素綜合評估，滾動檢視自由座車廂配置數，於各車次規劃2到8節不等的自由座車廂，期望充分發揮現有34組列車運能，兼顧旅客需求。

台灣高鐵公司建議，搭乘自由座的旅客抵達車站後，可透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置。

台灣高鐵「旅客資訊顯示系統」會同步顯示車次時刻、停靠站等旅客所需的乘車資訊；台灣高鐵App及高鐵企業網站上，也提供旅客查詢各車次自由座車廂配置數量及位置。

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圖片來源：台灣高鐵

高鐵中秋連假疏運加開136班次，8/31開放購票

（中央社）今年中秋節連續假期從9月29日到10月1日，台灣高鐵公司規劃5天疏運期，從9月28日至10月2日，將加開136班次列車，8月31日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，中秋節連假疏運期加開的136班次列車，包括南下61班、北上75班；疏運期5天提供871班次的旅運服務，各車次列車自8月31日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵建議，多利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購中秋節假期所需車票。

台灣高鐵提醒旅客，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂；其中，9月28日的1337、1297車次，及10月1日的1336、1698、1296車次，這5車次僅提供11至12車為自由座車廂，同時，這5班車次到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至凌晨0時30分抵達端點站），搭乘這5車次的旅客，應留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁。

台灣高鐵說，中秋節假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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