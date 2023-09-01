美國商務部長雷蒙多首次訪中釋放三個信號：示好、擔憂和不妥協

8月27日到30日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國，為七年來首位訪中的美國商務部長。也是繼國務卿布林肯、財長葉倫，以及總統氣候問題特使凱瑞後， 又一位近期訪中的美國高官。

雷蒙多會見了包括中國總理李強、副總理及中美經貿中方牽頭人何立峰、中國商務部部長王文濤、中國文化和旅遊部部長胡和平。

不同於之前美國高官的訪中之行，雷蒙多執行達成多項具體成果，比如中美雙方同意在兩國商務部之間建立新的溝通管道，以及啟動了出口管制訊息交流機制。

示好、擔憂、不妥協

雷蒙多訪中釋放的信號，可以總結為：示好，擔憂、不妥協。

她的表態，基本在重覆葉倫在7月訪中的論調。

在與中國總理李強的會談中，雷蒙多稱，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤，也願同中方加強在人工智慧、氣候變遷、打擊芬太尼等領域合作。

在與何立峰的會談中，她表示，美中商業關係的全球意義極為重大，負責任地處理這一關係對兩國乃至整個世界都至關重要。她還表示：「雖然在保護國家安全的問題上我們決不妥協，但我想明確一點，我們並不尋求脫鉤或阻礙中國經濟發展。」

這與雷蒙多的一貫態度吻合。

在川普時代，中美就大部分商品相互間實施了高額關稅，在拜登時代並未取消。

在美國政府內部，支持廢除對中關稅的主要是雷蒙多和財政部長葉倫，她們贊成廢除關稅，並反對在經貿上與中國「脫鉤」的論調。

雷蒙多也表達了自己的擔憂，主要集中美國企業在中國面臨不斷惡化的經商環境，不少美國企業向她抱怨中國已變得「無法投資」，並指出罰款、突擊檢查和其他行動使得它們在全球第二大經濟體開展業務變得風險重重。

她表示：「我從美國商界聽到越來越多的人說中國不適合投資，因為風險變得太大了。」

雷蒙多表示，美國商家中有強烈的願望讓美中關係運行起來。儘管中國政府的一些行動是積極的，但實際操作層面需要與言辭相匹配。

但在一些關鍵制裁和限制方面，雷蒙多發出「不妥協」的信號。

她稱，中國要求美國減少對先進技術的出口管制，並撤銷關於對中國先進技術進行新投資的行政命令。雷蒙多稱，她拒絕了這些要求。 「我們不就國家安全問題進行談判。」

不過她也表示，大部分美中貿易與國家安全無關，而要盡可能縮小出口管制和投資限制範圍，增加非國安相關的產品出口中國，並希望「商業關係維護得好，能穩定政治關係」。

建立機制

2017年1月，川普上任後，再沒有美國商務部長訪中，期間中美爆發貿易戰，全球爆發疫情，以及俄烏戰爭等導致地緣政治環境和全球貿易環境巨變。

雷蒙多在記者會上表示，此次中國行的最大成就是與中方建立了定期溝通的機制，是向前邁出的一大步。

雙方確認，兩國商務部將成立一個工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加的磋商機制，以尋求貿易和投資問題的解決方案。

雙方同意，工作組每年召開兩次副部長級會議，兩位商務部長則同意經常性溝通，每年至少會見一次。

此外，兩國還啟動了出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律，就出口管制訊息進行交流。

但雷蒙多表示，在出口管制問題上，美方不會做出讓步，建立有關出口管制的訊息交流機制並不是讓中方尋求讓步，而是分享訊息和增加透明度，是一個減少對「國家安全政策誤解的平台」。

「雷蒙多訪中可以看出，中美兩國都明確表達了加強經貿溝通與合作的意願。」安邦智庫（ANBOUND）高級研究員賀軍向《BBC中文》表示，中美雙方在相對安全的經貿領域有加強合作的願望，這不僅是美國的需要，更是當前經濟困境下中國的需要。

下次「拜習會」？

中美關係在川普時代開始走向低谷，在拜登上台後緩慢修復，但去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國方面反映強烈，終止了幾乎所有與美國的官方交流管道。

到去年11月峇里島G20峰會，拜登與習近平會面後，再次開啟修復的過程，並且有了後來國務卿布林肯的訪中安排。

然而，今年2月中國「間諜」氣球事件，使中美關係修復過程再次中斷。數月後，布林肯訪中得以重啟。

然而布林肯前腳剛走，拜登在公開活動中稱習近平為「獨裁者」，招致中方反對。7月葉倫訪中被認為是繼續這一修復過程的嘗試。

再加上氣候特使凱瑞，以及雷蒙多此次來訪，三個月間四位部級官員來華訪問。

賀軍認為，她的訪中既是在尋求與中國減少經濟摩擦、保護既有的商業關係，又是一次對中國經濟現狀、挑戰和風險的「前線火力偵察」。中國需要推動兩國關係的有限改善，並在經貿範圍內推動實現「合作均衡」。

值得注意的是，雷蒙多訪問前後，雙方都在釋放友好信號：

8月21日，美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）發佈公告，將27個中國實體從「未經核實清單」（UVL）中刪除。

8月28日，中國財政部、稅務總局發佈公告，將外籍個人有關津補貼個人所得稅免稅優惠政策，繼續延長實施4年。

8月29日，習近平回信美國史迪威將軍外孫稱，中美關係的基礎在民間，力量源泉是人民友好，兩國人民應該加強交流、增進理解、擴大合作。