海葵轉中颱9/1下午至晚間發海警、2日清晨發陸警，週末兩天影響最劇

颱風海葵9/1轉中颱發海警，北部東北部週末防雨

（中央社）氣象局昨（31）日表示，預估輕颱海葵今天上半天會增強為中颱，中午前後發布海葵海警，不排除入夜至隔天清晨發布陸警；9月2、3日是海葵影響最明顯的時候，北部、東北部山區防豪、大雨。

中央氣象局預報員趙竑告訴《中央社》記者，輕颱海葵昨天下午中心位置在台北東南東方1170公里海面上，以每小時19公里速度，向西北西進行。

趙竑指出，海葵還在增強的過程，預估今天上半天就有機會變成中颱，中午前後不排除發布海葵海上颱風警報；接下來視移動速度及方向，有可能在今天入夜至9月2日清晨發布陸警。

趙竑提到，影響海葵移動的因素，包含大低壓帶的氣流及太平洋高壓的強弱，就最新的資料觀察，海葵的路徑有往南偏，但中心是否會登陸台灣，還有不確定性。

趙竑說，未來一週全台各地都有降雨機會。今天受到颱風蘇拉及海葵外圍雲系影響，雨區呈現南北反轉的情況，上半天降雨以東南部、南部地區為主；下半天開始至入夜，北部、東北部雨勢會愈來愈明顯。

趙竑提到，預估9月2、3日會是海葵影響台灣最明顯的時間點，北部地區及東北部山區並有大雨或局部豪雨發生；9月4日起是受到大低壓帶影響，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他各地留意午後雷陣雨。

趙竑提醒，今天南部沿海、澎湖、金馬仍有長浪，浪高還有2至3公尺，隨著海葵接近，東半部、基隆北海岸等地需留意長浪發生。

趙竑表示，蘇拉的強度持續在減弱中，預估將於今天登陸香港；至於颱風鴻雁距離海葵仍有約2100公里，因此判斷雙颱不會互相影響，而鴻雁會持續向北、往日本南方海面移動。

颱風海葵海警下午至晚間發布，吳德榮：3日可能登陸台灣

（中央社）中央氣象局觀測，輕度颱風海葵持續增強並朝台灣接近，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上警報。

根據氣象局最新颱風消息，目前海面上有3個颱風，第11號輕度颱風海葵，清晨2時中心位於台北東南東方960公里海面上，以每小時19公里向西北西移動，上午就會增強為中度颱風。

氣象局預估，明天下午及3日，是海葵影響台灣最明顯的時候，對台灣北部及東半部構成威脅，明天開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪，沿海浪高可達3公尺以上。

氣象局將在今天下午至晚間發布海葵海上颱風警報，預計明天清晨發布陸上颱風警報；不過，海葵路徑仍有不確定性，氣象局認為，海葵影響台灣的程度有變數。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，海葵緩慢增強中，3日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；不確定範圍涵蓋大部分台灣，顯示路徑還有變化，應密切觀察。

氣象局提醒，明天及3日適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區應注意海水倒灌及局部淹水。

氣象局預報，今天白天各地降雨機率偏高，桃園以北及東半部有不定時短暫陣雨，且雨勢愈晚愈明顯，新竹以南有局部短暫陣雨，午後降雨較明顯；明天及3日，受海葵外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨，北部及東北部山區有大雨或局部豪雨。

至於另2個颱風，氣象局觀測，第9號颱風蘇拉已減弱為中度颱風，凌晨位於鵝鑾鼻西方410公里海面上，向西北西轉西行進，逐漸遠離台灣，今天仍會帶來強風和長浪；第12號輕度颱風鴻雁在台北東方超過3000公里海面上，向西北移動，因距離遙遠，對台灣天氣無直接影響。

圖片來源：國家災害防救科技中心 國家災害防救科技中心的各國颱風預測圖

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航