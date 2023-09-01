中西非洲政變風潮：3年內7國軍方相繼奪權，經濟萎靡、文人政府治國能力弱成主因
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這些奪權事件都源自經濟萎靡與治理能力不足，不但使得老百姓不滿情緒升溫，也加劇極端主義暴力蔓延，尤其是在西非地區。然而，儘管新上台的強人宣稱他們正在處理局勢不穩問題，但今年上半年在薩赫爾地區遭殺害的人數仍暴增。
中西非洲政變風潮，3年內7國軍方相繼奪權
（中央社）加彭軍方8月30日罷黜總統邦戈（Ali Bongo Ondimba），任命衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）擔任過渡總統。非洲這片動盪的大陸自2020年8月以來已7國發生政變。
《華盛頓郵報》指出，撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）這3年發生政變者包含尼日、布吉納法索、查德、幾內亞、馬利、蘇丹。如今連總體政情相對較穩定的加彭也步上前述幾國後塵、淪落軍政府掌權，讓撒哈拉沙漠以南非洲成為一條地緣政治動盪帶。
以下綜合華郵與《法新社》一覽撒哈拉沙漠以南非洲這波軍事政變風潮。
- 2023年加彭
華郵指出，被罷黜的加彭總統邦戈2009年在執政40多年的父親過世後接替掌權，遭罷前正尋求第3個總統任期。石油蘊藏豐富的加彭過去是法國殖民地，邦戈父子是法國在加彭的重要盟友。
軍方發動政變期間幾無遭遇嚴重抵抗。《路透社》在加彭重要港市讓蒂爾港（Port-Gentil）街頭拍到民眾擁抱士兵相慶、支持政變的畫面。
《法新社》指出，邦戈家族已統治加彭55年，他在今年8月26日大選中勝出，但反對派稱大選存在舞弊。軍方之後旋即在國家電視頻道上宣布解散行政機關、關閉國界。邦戈目前正被軟禁。
- 2023年尼日
華郵指出，近年伊斯蘭極端主義盛行及當地俄羅斯影響力日增的尼日，總統衛隊今年7月罷黜親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），首都尼阿美到處能看到支持政變民眾揮舞俄國國旗的畫面，場景與之前布吉納法索、馬利發生政變時相似。
政變也讓尼日盛產鈾礦映入國際眼簾。專家表示歐洲國家被迫要因應這對核能業的衝擊，尤其過去也曾殖民尼日的法國。此外尼日也是美國在區域的重要盟友，美軍一度在當地部署800人，並把阿加德茲（Agadez）一處軍事基地用做無人機基地。
《法新社》指出，今年7月26日，尼日民選總統貝佐姆遭衛隊成員推翻，衛隊領袖蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）隨即接管權力。
西非經濟共同體（ECOWAS）8月10日表示有做軍事介入尼日的準備，同意派遣待命部隊「恢復憲政秩序」，但並未宣布介入時間，同時又說願尋求外交途徑解決。
尼日的新軍事統治者擬議，在權力還給文人領袖前，實施最長3年的過渡期。
- 2022年布吉納法索
布吉納法索去年經歷兩次政變。
2022年1月，中校達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）率領的叛軍逮捕總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）；9月30日，軍方宣布革除達米巴職務，改由上尉特拉奧黑（Ibrahim Traore）擔任過渡總統，直到2024年7月舉辦總統大選。
華郵指出，五角大廈在布吉納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）派駐綠扁帽特種部隊，美國國務院也雇人代訓布國軍隊，以抗衡日益升高的伊斯蘭好戰份子威脅及在當地活躍的俄國瓦格納集團（Wagner Group）傭兵。
- 2021年蘇丹
自獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）下台後，蘇丹軍方和文人領袖就共攬大權。在雙方經歷數週緊張關係之後，軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）率領的部隊於2021年10月25日發動新的政變。
今年4月15日，柏罕與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）之間爆發戰爭，至少5000人喪命。
- 2021年幾內亞
受美國訓練的幾內亞特戰部隊指揮官頓波雅（Mamady Doumbouya）中校，2021年9月率領的叛軍掌控了幾內亞，並逮捕幾內亞第一位民選總統、83歲的康得（Alpha Conde）。
康得被罷黜前為尋求連任修憲、將反對派候選人下獄而引發連年示威。
頓波雅承諾會在2024年底之前把權力還給民選文人領袖。
- 2020年、2021年馬利兩度政變
馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）2020年8月被軍事領袖推翻。2021年5月，在臨時政府的文人領袖將軍人從多個重要職位上調離後，馬利軍方再次奪權。
領導這兩次政變的上校戈伊塔（Assimi Goita）承諾會在2024年2月之前舉辦不受干預的選舉。
華郵指出，美國近期以和俄國瓦格納傭兵組織往來為由，制裁馬利軍政府領袖的高層。據信瓦格納在馬利的人數達1000人。
- 2021年查德
華郵指出，1990年靠政變上台的查德總統德比（Idriss Deby），2021年4月在北部邊界清剿叛軍時身亡，原本應由國會議長接任總統職務，但一個軍事委員會卻介入並扶植德比的兒子上台，引發流血示威。
老德比因對抗伊斯蘭極端組織博科聖地（Boko Haram）成為西方盟友，美國也沒在小德比未經憲政程序掌權後祭出制裁。
經濟萎靡、治國能力弱，中西非國家掀政變潮
尼日軍方推翻總統不到1個月，加彭軍隊也軟禁總統奪權，2020年以來撒哈拉沙漠以南非洲地區的軍事政變已增至9起，而經濟低迷與治理能力不佳，是中西非政變頻傳的重要因素。
- 西非為何容易發生政變？
《華盛頓郵報》引述《彭博社》（Bloomberg）的分析報導，在尼日政發生變前，其鄰國馬利、布吉納法索都曾2度爆發政變，鄰近的幾內亞也發生過政變奪權。
更早之前，位於薩赫爾地區（Sahel）東部蘇丹的領袖2021年曾遭推翻；同年，查德掌權30年的總統德比與叛軍作戰後傷重不治，軍方任命德比擔任陸軍將領的兒子馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby Itno）為臨時總統。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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