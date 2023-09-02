2023/09/02,
運動

U18世界盃青棒錦標賽開打！線上直播管道、中華隊賽程表及門票資訊一次看

U18世界盃青棒錦標賽開打！線上直播管道、中華隊賽程表及門票資訊一次看

我們想讓你知道的是

2023年U18世界盃青棒錦標賽共有12支隊伍參與，分別為A組的中華隊、韓國、墨西哥、澳洲、波多黎各、捷克，以及B組的美國、日本、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、西班牙。比賽將於8月31日至9月5日進行分組預賽、9月7日至9日進行複賽，至於季軍賽、冠軍賽比賽日期為9月10日。

文：Zero圈圈

2023年U18世界盃青棒錦標賽（WBSC U18）睽違10年再次來到台灣舉辦，比賽日期為8月31日至9月10日。本屆U18青棒共有12個國家參與，包括日本、美國、韓國等，至於中華隊在去年的U18賽事中獲得了銀牌的佳績，今年將努力爭取讓冠軍獎盃留在台灣主場。2023年U18比賽地點包括台北市天母棒球場、台中洲際棒球場等，此外民眾也可以透過電視頻道緯來電視台，以及線上直播頻道包括愛爾達、Hami Video、Line Today、公視+等收看比賽轉播。

2023年U18線上直播：愛爾達、Hami Video、Line Today、公視+

2023年U18世界盃青棒錦標賽比賽日期為8月31日至9月10日，本屆是U18青棒賽睽違10年再次來到台灣舉辦，地點包括台北市天母棒球場、台中洲際棒球場、以及台灣體育運動大學棒球場。2023年U18青棒賽已經來到第31屆，在過往的比賽裡中華隊曾經獲得3次冠軍，今年將挑戰隊史第四冠，希望能夠把冠軍獎盃留在台灣主場。

想要收看U18比賽的觀眾，除了實際前往比賽場地之外，也可以透過電視頻道緯來電視台、中華電信MOD收看。至於線上直播頻道包括愛爾達電視、Hami Video、Line Today、公視+，此外緯來體育台官方Twitch頻道、公視網路直播YouTube頻道也將提供比賽轉播或是聊天室服務。

2023年U12少棒賽直播：

2023年U18比賽日期時間、中華隊賽程表

2023年U18世界盃青棒錦標賽共有12支隊伍參與，分別為A組的中華隊、韓國、墨西哥、澳洲、波多黎各、捷克，以及B組的美國、日本、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、西班牙。比賽將於8月31日至9月5日進行分組預賽、9月7日至9日進行複賽，至於季軍賽、冠軍賽比賽日期為9月10日。

2023年U18青棒賽中華隊賽程：

  • 8月31日：晚間18點30分，澳洲vs.中華隊。
  • 9月2日：晚間18點30分，韓國vs.中華隊。
  • 9月3日：下午14點30分，中華隊vs.墨西哥。
  • 9月4日：晚間18點30分，中華隊vs.捷克。
  • 9月5日：晚間18點30分，波多黎各vs.中華隊。
  • 複賽：9月7日至9日。
  • 季軍賽：9月10日下午14點。
  • 冠軍賽：9月10日晚間18點。
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Photo Credit: 緯來體育台
2023年U18世界盃青棒錦標賽預賽中華隊賽程表。
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Photo Credit: 愛爾達體育家族
2023年U18世界盃青棒錦標賽預賽賽程表。
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Photo Credit: WBSC
2023年U18世界盃青棒錦標賽小組賽劃分A組、B組進行，由各組前3名進入複賽。

U18比賽門票售價500元起

如果民眾想要實際前往球場觀賽，可以前往線上售票系統購票，至於現場售票將於比賽開賽前1小時30分開放。U18青棒賽門票販售場次為中華隊全部比賽場次，以及季軍賽、冠軍賽場次，台北天母棒球場的票價為內野對號座500元、外野不開放，而台中洲際棒球場的票價為內野對號座500元、外野不劃位座位300元。其他更多的U18門票售票資訊可以參考拓元售票系統，而U18最新賽事報導、賽況分析可參考運動視界網站

資料來源：Hami Video

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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