加彭政變：新領袖被部下封為「凱撒大帝」，非洲聯盟祭出停權處分

加彭政變新領袖曾是強人手下愛將，被部下封為凱撒大帝

（中央社）恩古瑪（Brice Oligui Nguema）過去是中非國家加彭強人領袖底下忠心耿耿的將領，卻於8月30日的軍事政變中背叛了強人之子。

《法新社》報導，軍事政變終結了邦戈家族（Bongo family）55年統治之後，恩古瑪這位經驗豐富又廣受同袍愛戴的精銳共和國衛隊領袖，以勝利之姿被軍隊高高舉起。

加彭政變領導階層於26日爭議性大選過後發動政變，推翻以64.27％得票率贏得第3任期的阿里・邦戈（Ali Bongo Ondimba），接著指派恩古瑪出任過渡總統。

恩古瑪據說行事謹慎隱密，高階軍官們在國營電視台宣讀前3項政變聲明時並沒有他的身影。

但當阿里・邦戈被軟禁在家，恩古瑪則成了非洲最新一位軍事領導人；此時，首都自由市（Libreville）和經濟樞紐讓蒂爾港（Port-Gentil）街頭都有歡欣鼓舞的慶祝活動。

48歲的恩古瑪，父親是加彭主要民族「芳族人」（Fang），但他小時候大部分時間是跟著母親在邦戈的大本營上奧果韋省（Haut-Ogooue）長大。

恩古瑪實力首次獲得肯定，要追溯到他擔任前總統邦戈（Omar Bongo）隨從武官期間。邦戈正是剛被推翻的阿里・邦戈的父親，他鐵腕統治加彭近42年，2009年去世。

邦戈所屬的加彭民主黨（PDG）一員以匿名方式表示，恩古瑪「極為熟悉加彭的軍事機構，是優秀的軍人，在良好的軍校受過訓」，包括摩洛哥的麥克尼斯皇家軍事學院（Meknes royal military academy）。

一個與他關係親密的同事告訴《法新社》，恩古瑪是老邦戈很貼身的人，從2005年起便一直跟隨他，直到他在巴塞隆納（Barcelona）一家醫院去世為止。

然而，阿里・邦戈2009年當選、接替父親的總統職位後，恩古瑪就被冷落一旁，並開始在加彭駐摩洛哥和塞內加爾的大使館擔任武官，前前後後共10年。

2018年他勢力再起，不但取代阿里・邦戈的同父異母兄弟佛瑞德里克（Frederic Bongo）成為共和國衛隊的情報首長，更於6個月後晉升為將軍。

這位禿頭、有著強健體格的將軍，自2019年以來一直是共和國衛隊這支加彭最強大軍隊的首長。知情人士表示，恩古瑪充滿魅力且備受愛戴。

身為加彭維安部隊的基石，恩古瑪敦促小邦戈改善他部下的工作和生活條件，包括設備升級、資助軍人子女學校，並翻修居住空間。

根據加彭民主黨消息來源，種種措施讓恩古瑪贏得同袍的尊敬和贊同。

這名消息來源說，恩古瑪「話不多，但備受部下讚賞。他是尤利烏斯・凱撒（Julius Caesar），而尤利烏斯・凱撒關心軍團士兵過得好不好。」他指的是後來集大權於一身的凱撒大帝。

這位前同袍稱讚恩古瑪「是一個有良心的人，從不提高嗓門吼人，傾聽每個人的意見，並系統地尋求妥協方案。」

加彭發生軍事政變，非洲聯盟立即停權

非洲國家加彭本週發生軍事政變，非洲聯盟和平與安全理事會（AU Peace and Security Council）31日宣布，已決定將加彭「立即停權」。

《法新社》報導，非盟和平與安全理事會在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上推文，「強烈譴責2023年8月30日加彭共和國軍方接掌權力，把總統阿里・邦戈驅趕下台。」

推文並寫道，非盟和平與安全理事會「決定立即暫停讓加彭參加非洲聯盟及其機關團體的所有活動，直到該國恢復憲政秩序為止」。

加彭當局在一場有爭議的選舉後宣告阿里・邦戈勝選，接著於30日發生政變。非盟和平與安全理事會就加彭局勢召開會議後，作出上述聲明。

加彭政變領袖則表示，新強人恩古瑪9月4日將在憲法法庭上宣誓就任「過渡總統」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航