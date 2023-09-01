中國鬆綁房貸，不到3個月再度調降存款利率；紐時專欄：中國衰弱台灣風險增，西方應「2做5不做」
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中國房市持續低迷之際，官方昨晚鬆綁房貸，全面調降現有首購房以及二套房貸款利率。《紐約時報》報導，過去一年中國房地產市場崩潰印證了中國衰落，西方國家必須重新調整思路應對，有5件事不應做及有2件事應做，包括不要以為中國衰落就變得不危險，相反台灣面臨的風險正增加。
中國再度調降存款利率，時隔不到3個月
（中央社）中國全國性商業銀行將於9月1日起再度調降存款掛牌利率，這是繼6月初，時隔不到3個月再度調降。分析稱此舉有助降低實體經濟融資成本，推動銀行加速調降房貸利率。
綜合《證券時報網》、《紅星新聞》等陸媒報導，相比6月，這次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。其中，一年期調降10個基點；二年期調降20個基點；三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點。
報導指出，隨著貸款利率持續調降，絕大多數銀行息差縮減的壓力愈發凸顯。
中國國家金融監督管理總局發布的數據顯示，上半年商業銀行淨息差為1.74％，與第一季持平，其中大行、股份行淨息差繼續降至1.67％、1.81％。近期討論熱度頗高的存量房貸利率調降，也或將加劇銀行業的息差壓力。
中國央行2023年第2季貨幣政策執行報告中提到，商業銀行維持穩健經營、防範金融風險，「需保持合理利潤和淨息差水準」，這樣也有利於增強商業銀行支持實體經濟的可持續性。
分析普遍認為，本次存款利率調整是銀行普遍存在息差壓力背景下，LPR（貸款市場報價利率）調降的必然結果。8月21日公布的最新LPR報價顯示，1年期品種報3.45％，較前值調降10個基點；5年期以上品種報4.20％，與7月持平。
《每日經濟新聞》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在6月和8月1年期LPR報價調降、以及近期10年期國債收益率持續下行推動下，新一輪存款利率調降過程或將開啟。這將緩解銀行淨息差縮減壓力，持續降低實體經濟融資成本，並推動銀行較快調降存量房貸利率。
中國鬆綁房貸，調降利率與頭期款比例
（中央社）中國房市持續低迷之際，官方昨晚鬆綁房貸，全面調降現有首購房以及二套房貸款利率，並統一調降房貸頭期款比例政策下限。官員稱，對現行差別化住房信貸政策進行調整優化，更好滿足剛性和改善性住房需求。
據《第一財經》報導，存量（現有）首套住房商業性個人住房貸款利率調整後，幾千萬戶、上億居民的財務負擔會有明顯下降，平均降幅約為0.8個百分點。
報導指出，以人民幣100萬元（約新台幣440萬元）、25年期、原利率5.1％的存量房貸為例，假設房貸利率降至4.3％，可節省借款人利息支出每年超過5000元。
中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局31日晚間聯合發布「關於調整優化差別化住房信貸政策的通知」和「關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知」。
據人行官網，有關負責人表示，這是對現行差別化住房信貸政策進行了調整優化，支持各地「因城施策」用好政策工具箱，引導個人住房貸款實際首付比例和利率下行，更好滿足剛性和改善性住房需求。
他指出，此次差別化住房信貸政策調整優化的重點：一是統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限。不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20％和30％。
二是將二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加20個基點；首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。
有關負責人表示，各地可按照「因城施策」原則，根據當地房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比例和利率下限。
有關負責人表示，存量住房貸款利率的下降，對借款人來說，可節約利息支出，有利於擴大消費和投資。對銀行來說，可有效減少提前還貸現象，減輕對銀行利息收入的影響。同時，還可壓縮違規使用經營貸、消費貸置換存量住房貸款的空間，減少風險隱患。
中國PMI連5月收縮，經濟仍然疲弱
（中央社）中國國家統計局昨天公布8月份製造業採購經理指數（PMI）為49.7％，雖然較7月份上升0.4個百分點，但已連續5個月處於收縮區間，反映經濟仍然疲弱。
採購經理指數是宏觀經濟先行監測和預警指標，通常以50％作為經濟強弱的臨界點，高於50％反映經濟擴張；低於50％則反映經濟收縮。
中國國家統計局官網昨天公布，中國8月份製造業採購經理指數（PMI）為49.7％，從企業規模來看，大、中、小型企業PMI分別為50.8％、49.6％和47.7％，比7月份上升0.5、0.6和0.3個百分點。
從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數低於臨界點。
生產指數為51.9％，比7月份上升1.7個百分點，顯示製造業生產擴張力度有所增強。
新訂單指數為50.2％，比7月份上升0.7個百分點，表明製造業市場需求有所改善。
供應商配送時間指數為51.6％，比7月份上升1.1個百分點，顯示製造業原材料供應商交貨時間加快。
原材料庫存指數為48.4％，比7月份上升0.2個百分點，反映製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。
從業人員指數為48％，比7月份略降0.1個百分點，反映製造業企業用工景氣基本穩定。
中國PMI指數由4月份起下跌至低於臨界點，4月、5月、6月及7月分別是49.2％、48.8％、49％、49.3％。
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