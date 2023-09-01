COVID-19變異株BA.2.86現蹤更多國家，英國秋季疫苗施打計畫提早啟動

變異株BA.2.86現蹤更多國家，專家：尚無重症證據

（中央社）世界衛生組織高層官員指出，除了以色列、丹麥、美國和英國外，瑞士和南非也發現了一支名為BA.2.86的高度變異COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒株，但專家說尚無證據顯示它會導致更多重症。

這支Omicron的變異株在病毒的關鍵部分攜帶了超過35個突變，與2023年的主流變異株XBB.1.5相比，其突變數字相當。

BA.2.86於7月24日首度在丹麥被發現，當時是對一名有重症風險的患者進行病毒基因定序後發現，此後也在其他少數國家的有症狀患者身上、機場例行篩檢及廢水樣本中，陸續檢測到這支病毒株。

世界各地的十幾位科學家表示，監控BA.2.86固然重要，但鑑於全球已透過疫苗接種及先前感染情況而建立起免疫防禦，BA.2.86不太可能掀起一波重症與病故的毀滅性疫情。

世界衛生組織（WHO）COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在有關BA.2.86的採訪中表示：「這個數字仍然很低。」

她說，已知病例之間沒有任何關聯，這顯示BA.2.86已經更廣泛地傳播，特別是因為全球的監控已經減少。

世衛表示，全球COVID檢測量已較高峰時下降了90％。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任夏哈（Nirav Shah）表示，疾管中心和其他機構上週發現了這個新變異株後，整個週末都在與科學家們開會討論，並於8月24日發布風險評估。截至8月23日，已發現9起BA.2.86病例，也在瑞士的廢水中發現這支變異株。

評估指出，目前的檢測和藥物似乎對BA.2.86仍然有效，雖然這支變異株可能更容易引起接種過疫苗的人、以前感染過COVID的人再受感染，但目前還沒有證據顯示BA.2.86會導致更多重症。

COVID-19疫情未歇，加拿大首見變異株BA.2.86確診

加拿大衛生官員29日表示，在卑詩省（British Columbia）驗出國內首例感染COVID-19高度突變的新型變異株BA.2.86確診，這名確診個案並未離開過卑詩省。

《路透社》報導，卑詩省首席衛生官亨利（Bonnie Henry）與衛生廳長狄克斯（Adrian Dix）在聯合聲明中表示，這名個案並未住院治療，此次驗出BA.2.86變異株也不會改變卑斯省民眾面臨的風險。

他們在聲明中表示：「BA.2.86現蹤加拿大及卑詩省並不令人意外……COVID-19持續在全球傳播，病毒也在不斷地適應。」

BA.2.86變異株上個月首度在丹麥被發現，相較於2023年主要流行的XBB.1.5變異株，BA.2.86變異株的關鍵部位帶有超過35個突變。美國、瑞士和以色列也已通報出現這種新變異株的確診病例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上週表示，先前曾確診COVID-19或已接種預防性疫苗的民眾，比較有可能感染到BA.2.86變異株。

科學家們表示，監測BA.2.86變異株雖然重要，但由於全球已透過疫苗接種及過去大規模感染建立起免疫防禦力，因此BA.2.86不太可能導致大規模的重症及死亡病例。

加拿大衛生部29日在每週更新中表示，衛生當局已注意到近幾週COVID-19確診人數攀升，但病毒活動力仍相對低。

BA.2.86突變，英國9/11施打COVID-19疫苗

英國衛生暨社會照護部表示，有鑑於COVID-19變異株BA.2.86高度突變，作為預防手段，秋季疫苗施打計畫將提早啟動，在英格蘭為9月11日起跑。

按原規劃，施打計畫擬於10月初展開。

據英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）最新評估，BA.2.86高度突變，且不僅已在數個國家現蹤，感染個案還包括沒有旅遊史的民眾。

英國8月18日首度在境內偵測到BA.2.86變異株。

英國衛生暨社會照護部30日指出，儘管BA.2.86的危險性不至於令人憂心，UKHSA仍建議加速執行疫苗施打，以在冬季來臨前為感染高風險族群建立較佳防護，並減緩國民保健署（NHS）屆時可能面臨的衝擊。

疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）已公布高風險族群清單，涵蓋老年養護之家居民、65歲以上民眾、符合標準的6至64歲臨床高風險族群、第一線衛生和社會照護人員等。

政府將同步提供流行感冒疫苗，且建議民眾盡可能同時施打COVID-19與流感疫苗。

UKHSA預期未來還會有新的COVID-19變異株出現。執行長哈里斯（Jenny Harries）說，關於BA.2.86的資訊仍有限，因此目前難以估計這個變異株可能造成的衝擊。

JCVI指出，為確保達成冬季最佳公衛防護效果，COVID-19秋季疫苗施打計畫應盡可能在12月初執行完畢。

JCVI另提醒，疫苗保護力最高期間是施打後3個月內。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航