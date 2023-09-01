COVID-19變異株BA.2.86現蹤更多國家，英國秋季疫苗施打計畫提早啟動
我們想讓你知道的是
評估指出，目前的檢測和藥物似乎對BA.2.86仍然有效，雖然這支變異株可能更容易引起接種過疫苗的人、以前感染過COVID的人再受感染，但目前還沒有證據顯示BA.2.86會導致更多重症。
變異株BA.2.86現蹤更多國家，專家：尚無重症證據
（中央社）世界衛生組織高層官員指出，除了以色列、丹麥、美國和英國外，瑞士和南非也發現了一支名為BA.2.86的高度變異COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒株，但專家說尚無證據顯示它會導致更多重症。
這支Omicron的變異株在病毒的關鍵部分攜帶了超過35個突變，與2023年的主流變異株XBB.1.5相比，其突變數字相當。
BA.2.86於7月24日首度在丹麥被發現，當時是對一名有重症風險的患者進行病毒基因定序後發現，此後也在其他少數國家的有症狀患者身上、機場例行篩檢及廢水樣本中，陸續檢測到這支病毒株。
世界各地的十幾位科學家表示，監控BA.2.86固然重要，但鑑於全球已透過疫苗接種及先前感染情況而建立起免疫防禦，BA.2.86不太可能掀起一波重症與病故的毀滅性疫情。
世界衛生組織（WHO）COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在有關BA.2.86的採訪中表示：「這個數字仍然很低。」
她說，已知病例之間沒有任何關聯，這顯示BA.2.86已經更廣泛地傳播，特別是因為全球的監控已經減少。
世衛表示，全球COVID檢測量已較高峰時下降了90％。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任夏哈（Nirav Shah）表示，疾管中心和其他機構上週發現了這個新變異株後，整個週末都在與科學家們開會討論，並於8月24日發布風險評估。截至8月23日，已發現9起BA.2.86病例，也在瑞士的廢水中發現這支變異株。
評估指出，目前的檢測和藥物似乎對BA.2.86仍然有效，雖然這支變異株可能更容易引起接種過疫苗的人、以前感染過COVID的人再受感染，但目前還沒有證據顯示BA.2.86會導致更多重症。
COVID-19疫情未歇，加拿大首見變異株BA.2.86確診
加拿大衛生官員29日表示，在卑詩省（British Columbia）驗出國內首例感染COVID-19高度突變的新型變異株BA.2.86確診，這名確診個案並未離開過卑詩省。
《路透社》報導，卑詩省首席衛生官亨利（Bonnie Henry）與衛生廳長狄克斯（Adrian Dix）在聯合聲明中表示，這名個案並未住院治療，此次驗出BA.2.86變異株也不會改變卑斯省民眾面臨的風險。
他們在聲明中表示：「BA.2.86現蹤加拿大及卑詩省並不令人意外……COVID-19持續在全球傳播，病毒也在不斷地適應。」
BA.2.86變異株上個月首度在丹麥被發現，相較於2023年主要流行的XBB.1.5變異株，BA.2.86變異株的關鍵部位帶有超過35個突變。美國、瑞士和以色列也已通報出現這種新變異株的確診病例。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）上週表示，先前曾確診COVID-19或已接種預防性疫苗的民眾，比較有可能感染到BA.2.86變異株。
科學家們表示，監測BA.2.86變異株雖然重要，但由於全球已透過疫苗接種及過去大規模感染建立起免疫防禦力，因此BA.2.86不太可能導致大規模的重症及死亡病例。
加拿大衛生部29日在每週更新中表示，衛生當局已注意到近幾週COVID-19確診人數攀升，但病毒活動力仍相對低。
BA.2.86突變，英國9/11施打COVID-19疫苗
英國衛生暨社會照護部表示，有鑑於COVID-19變異株BA.2.86高度突變，作為預防手段，秋季疫苗施打計畫將提早啟動，在英格蘭為9月11日起跑。
按原規劃，施打計畫擬於10月初展開。
據英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）最新評估，BA.2.86高度突變，且不僅已在數個國家現蹤，感染個案還包括沒有旅遊史的民眾。
英國8月18日首度在境內偵測到BA.2.86變異株。
英國衛生暨社會照護部30日指出，儘管BA.2.86的危險性不至於令人憂心，UKHSA仍建議加速執行疫苗施打，以在冬季來臨前為感染高風險族群建立較佳防護，並減緩國民保健署（NHS）屆時可能面臨的衝擊。
疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）已公布高風險族群清單，涵蓋老年養護之家居民、65歲以上民眾、符合標準的6至64歲臨床高風險族群、第一線衛生和社會照護人員等。
政府將同步提供流行感冒疫苗，且建議民眾盡可能同時施打COVID-19與流感疫苗。
UKHSA預期未來還會有新的COVID-19變異株出現。執行長哈里斯（Jenny Harries）說，關於BA.2.86的資訊仍有限，因此目前難以估計這個變異株可能造成的衝擊。
JCVI指出，為確保達成冬季最佳公衛防護效果，COVID-19秋季疫苗施打計畫應盡可能在12月初執行完畢。
JCVI另提醒，疫苗保護力最高期間是施打後3個月內。
新聞來源
- 變異株BA.2.86現蹤更多國家 專家：尚無重症證據（中央社）
- COVID-19疫情未歇 加拿大首見變異株BA.2.86確診（中央社）
- BA.2.86突變 英國9/11施打COVID-19疫苗（中央社）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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