2023/09/01,
美加

被控試圖推翻喬治亞州敗選結果，川普不認罪；美國會暴動案「驕傲男孩」領袖遭判刑17年

被控試圖推翻喬治亞州敗選結果，川普不認罪；美國會暴動案「驕傲男孩」領袖遭判刑17年
川普｜Photo Credit: GettyImages

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川普被控與其他18名被告串通，試圖多管齊下地推翻自己在喬治亞州敗選的結果。他當年以不到1萬2000票的差距在喬治亞州敗北。億萬富豪川普今（2023）年4月以來4度被起訴。之後他得同時應付出庭和力拚回鍋白宮，未來一年勢必將充滿戲劇性。

被控試圖推翻喬治亞州敗選結果遭起訴，川普不認罪

（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）被控帶頭共謀犯罪，試圖推翻他2020年在喬治亞州敗選的結果，他昨（31）日拒絕認罪。目前川普正在爭取共和黨提名角逐明年總統大選，而且他的聲勢領先。

《法新社》報導，川普被控敲詐勒索等13項重罪，根據一份法庭文件，他提出無罪抗辯，並放棄於9月6日出庭接受傳訊。

77歲的川普上週到喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）的富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）投案，成為第一位拍攝犯罪檔案大頭照的美國前總統。

川普當天即以20萬美元（約新台幣637萬元）交保獲釋，他的囚犯編號為PO1135809。

川普被控與其他18名被告串通，試圖多管齊下地推翻自己在喬治亞州敗選的結果。他當年以不到1萬2000票的差距在喬治亞州敗北。

億萬富豪川普今（2023）年4月以來4度被起訴。之後他得同時應付出庭和力拚回鍋白宮，未來一年勢必將充滿戲劇性。

涉美國會暴動案，極右團體驕傲男孩領袖遭判刑17年

（中央社）美國聯邦法官昨天判處前極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）領袖畢格斯（Joseph Biggs）17年徒刑，共同被告芮爾（Zachary Rehl）則被判刑15年。陪審團之前認定，他們闖入國會企圖推翻2020年川普敗選結果，犯下共謀暴亂罪。

《路透社》報導，畢格斯與芮爾涉入2021年1月6日的國會暴動案，共謀暴亂罪成立，如今成為首批定罪後被判刑的驕傲男孩成員。

不過，美國地方法官凱利（Timothy Kelly）判處的刑期低於美國的量刑準則，也遠遠不及聯邦檢察官求處的33年和30年有期徒刑。

凱利表示，他不是要小看國會發生的暴力情事，但他指出，此事仍比不上大規模傷亡案件，若判處更重刑期，可能產生量刑不公。

畢格斯在判刑前當著凱利的面，為自己的行為道歉。他哽咽提及自己的女兒是性侵受害者，在需要他的時候，他卻遭到關押。

畢格斯說：「我被群眾誘惑，只是一直往前走。我的好奇心擊敗理智。……我不是恐怖分子，我的心裡沒有仇恨。」

芮爾則是一邊哭泣一邊宣讀聲明，他說自己讓政治占據他的人生，也為讓家人失望致歉。

2021年1月6日攻擊國會的事件，目的是要阻止國會確認民主黨的拜登（Joe Biden）勝選。川普（Donald Trump）宣稱自己敗北是選舉欺詐問題普遍的結果。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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