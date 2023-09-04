雙北捷運共享雨傘租借心得：從掃描到取傘只要幾秒鐘，大傘面兩人遮也沒問題

文：討喜小姐

台北市與新北市捷運與Raingo共同推出的共享雨傘已經租借，在各大捷運站出口附近都可以看到多個租借站，租借前要先下載Raingo應用程式，綁定信用卡後才能開始使用。先在手機上查看鄰近的租借站，查看站內剩餘雨傘的數量，接著使用手機掃瞄租借站上的QR Code，租借站就會從右側推出1把傘，還傘只要將傘從左側推出就完成，租借的方式和租借行動電源的方式很相似。

下載Raingo綁定信用卡，查看站內剩餘雨傘數量

租借前需要先下載共享雨傘應用程式Raingo，在9月底前下載並註冊成為會員還能獲得1日借傘折抵券，最高可以折抵39元。註冊完畢並綁定信用卡，就能開始進行租借，從掃瞄到取出雨傘只要幾秒鐘，應用程式會顯示已經開始租借的通知。

還傘時更方便，只要將雨傘從左側放入就完成，連手機都不用打開。系統會自動偵測雨傘與租用的帳戶，來判定是否歸還雨傘。不過為了避免發生爭議或失誤，建議還是確認App跳出「還傘成功」提示再離開。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 雙北捷運站共117個站點內都可以租，大站還會在各出口提供多個租借站。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 手機下載Raingo後註冊為會員，就可以在手機內顯示各站共享雨傘的剩餘數量。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 點選捷運站就能在最下方看到可借、可還數量，首次租借需要先綁定信用卡、Line Pay、Apple Pay。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 確認租借後就能右側取傘，手機會顯示租借時間與累積金額，第一個小時為19元。

傘面有防曬塗層晴雨兩用，大傘面2人遮也沒問題

共享雨傘的配色是清爽的淺藍色，傘面上有Raingo的字樣，傘內則是黑色的防曬塗層，下雨或大太陽天都能借來用。握柄部分是防滑黑色塑膠，開傘的方式是直接握把推到底即可，加上矽膠製的掛繩可以掛在手腕上，傘內標籤有「拾獲請歸還至租借站或回報本公司」字樣，另一面則是回報網址和聯絡電話，如果在路邊有看到被遺忘的共享雨傘，可以順手幫忙歸還。

共享雨傘傘面夠大、傘骨感覺也夠堅固，應付一般風雨2人一起使用大多沒問題，傘柄沒有彎曲設計，也許可以減少因為隨手掛在某處而被遺忘的機率。突然遇到暴雨的情況下，要另外購買雨傘的成本高，如果下次又忘記帶傘出門又要重新再買傘，有了共享雨傘後出門會輕鬆很多，只擔心真的遇到下雨天還是會租不到傘。

共享雨傘回報資訊：

回報網址：raingo.tw/report

聯絡電話：(02)7730-1131分機777

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 共享雨傘握把有矽膠掛繩，握柄上有Raingo字樣。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 傘內為防曬塗層，標籤上有回報網址和聯絡電話。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 共享雨傘傘柄上沒有開傘的按鈕，直接推到底卡緊就能開傘。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 打開雨傘後可以看到內層的防曬塗層，晴天用也可以。

借傘還傘都只要幾秒鐘 偶遇下大雨不用買傘

Raingo共享雨傘服務借傘和還傘都只要幾秒鐘，租借站很小很有可能會在下雨天被想租借的人潮圍住，還好租借都可以在幾秒鐘內完成，就算有很多人想要借傘也可以快速消化人潮，但依照熱門地區常常租不到共享行動電源的經驗，有可能會有突然暴雨的日子會有租不到傘的狀況，迫不得已還可以跟捷運站詢問是否還有愛心傘。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 還傘只要從左側將傘滑入即完成，甚至連手機都不用打開。

Photo Credit: cool3c／討喜小姐 還傘成功後會收到還傘通知，以及訂單金額。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀