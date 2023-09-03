2023/09/03,
生活

2023無線吸塵器挑選攻略：吸力越強越好嗎？該如何清潔？六大選購方向推薦

2023無線吸塵器挑選攻略：吸力越強越好嗎？該如何清潔？六大選購方向推薦
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前在產品標示上，Pa大多用來標示吸塵器理想狀態的吸力，或者說可以視為真空下吸力的極限。然而吸塵器在使用時大多並非真空狀態，運作時空氣是動態流動因而有了AW做為描述吸塵器動態吸力的測量數值。2種單位都是用來客觀描述吸塵器的吸力，兩者也有一定的關聯性，可視為對吸塵器吸力表現的量化值。

文：Zero圈圈

無線吸塵器怎麼挑？在面對家中肉眼看不見的灰塵、塵蟎時，使用掃把無法達到理想的清潔效果，這時候就可以藉由吸塵器的強大吸力迅速完成清潔。而為了讓吸塵器的使用範圍脫離線材的限制，有許多使用者傾向選擇無線的吸塵器，如今也有許多家電品牌包括Dyson、伊萊克斯等都推出了豐富的無線吸塵器機種，以符合各種使用需求。無線吸塵器商品這麼多，該如何挑選到合適的機種呢？在挑選時又有哪些注意事項？以下介紹6個無線吸塵器的挑選方向。

無線吸塵器的清潔能力怎麼看？吸力越強越好嗎？

在挑選無線吸塵器的時候，首先可以考量吸塵器的清潔能力是否符合需求。而在各項清潔模式中，吸塵器的吸力是重要的參考指標，吸塵器的吸力越強，通常也代表了越好的清潔能力。

常用來標示吸塵器吸力的單位包括「Pa(帕)」和「AW」，其中「Pa」代表吸塵器在理想狀態下的吸力，而「AW」則是「Airwatt」的縮寫，代表吸塵器的空氣吸入大小，其中AW的計算公式為[Inches of water(英吋水柱) x airflow(空氣流動量)]/8.5。

目前在產品標示上，Pa大多用來標示吸塵器理想狀態的吸力，或者說可以視為真空下吸力的極限。然而吸塵器在使用時大多並非真空狀態，運作時空氣是動態流動因而有了AW做為描述吸塵器動態吸力的測量數值。2種單位都是用來客觀描述吸塵器的吸力，兩者也有一定的關聯性，可視為對吸塵器吸力表現的量化值。

無論吸塵器的吸力規格是標示「Pa」還是「AW」，同樣都是數值越高、代表吸塵器的吸力表現越好，在挑選時使用者可以選擇1600Pa以上或120AW以上的機型，市面上多數的吸塵器商品也都能夠達到此項標準。

不過需要注意的是，吸塵器的吸力強度並不是唯一的清潔能力指標。有時候吸塵器沒辦法將地上的髒污順利吸起，並不是因為吸力不夠，而是需要搭配合適的吸頭，或者是需要濕拖等其他功能輔助。因此，在挑選吸塵器時不需要過分追求吸力強大的商品，根據使用環境選擇適當的配件和輔助功能才能夠達到理想的清潔效果。

c421048c-6a4b-47cc-9e77-38d085fe2096
Photo Credit: Dyson
有時候地毯、地板縫隙的髒汙無法被吸塵器順利吸起，不一定代表吸塵器的吸力不足，而是需要搭配合適的吸頭。
3c3e24ef-4179-4e1b-bbec-b2e069494bce
Photo Credit: 小米
常用來標示吸塵器吸力的單位包括「Pa」與「AW」，不過需注意有部分廠商會標示功率(W)，然而功率越大，代表吸塵器的耗電量越大，與吸力無絕對關係。

無線吸塵器續航力多少才夠？需要買備用電池嗎？

脫離了電線的限制，無線吸塵器的使用範圍更廣，然而無線吸塵器的續航力卻成為了挑選時的考量重點。根據打掃的範圍大小，對於無線吸塵器續航力的要求也不一樣，市面上的無線吸塵器續航力大多落在20分鐘至40分鐘之間，部分機種可以連續使用達60分鐘以上。

如果使用者的打掃空間較大，除了追求無線吸塵器的高續航力之外，也可以另外加購備用電池替換，或者是將電池的充電的時間納入考量。不過需注意，無線吸塵器的續航力將會依照使用模式而有所不同，部分廠商的續航力標示會以節能模式、低速模式為主，在購買前務必查明相關資訊。

08e2a5de-0695-4a4d-b014-941fd78c5abd
Photo Credit: 依萊克斯
如果打掃範圍較大，在挑選時可以另外加購電池，避免無線吸塵器續航力不足，打掃中斷之後需要等待好幾個小時的充電時間。
a8fa1536-d5fd-434a-82fc-e53e9eb9be29
Photo Credit: Panasonic
無線吸塵器的不同模式、特殊吸頭都將影響使用時間。

無線吸塵器越輕越好用嗎？該如何挑選？

市面上有不少無線吸塵器主打輕量、輕便，甚至推出重量不到1公斤的商品。輕量的吸塵器在手持模式下可以大幅減輕手臂的負擔，因此如果使用者時常使用無線吸塵器清掃桌面、床鋪、沙發、甚至是需要舉高用來清理天花板等地方，則建議選擇輕量型的無線吸塵器商品。

不過，如果無線吸塵器的使用是以直立式為主，常用來清潔地板、地毯，則強調輕量的款式可能會犧牲無線吸塵器的續航力、吸力，或者是讓吸塵器較難準確地操作。因此在以直立式為主的使用情況，使用者在重量之外，也可以將無線吸塵器的重心和平衡作為考量依據，避免無線吸塵器的重心在手把上，或者是機身的平衡不佳，反而造成了操作困難。也不妨前往各大品牌賣場實際試用，選擇順手的機種。

d522494e-aca1-4120-9391-348a3826d617
Photo Credit: Panasonic
無線吸塵器的握把位置、機體重心都會影響操作，建議可以前往品牌專櫃試用，尋找最為適合的機型。

無線吸塵器的吸頭怎麼挑？適合哪種環境？

在搭配不同的吸頭之後，無線吸塵器適合使用在不同的空間，也可以達成不同的清潔效果。以最通用的地面吸頭為例，適合使用地面吸頭的地板材質包括木質、磁磚、大理石等，而若是想要有更進一步的清潔效果，部分機種提供了濕拖的選項，能夠藉由濕拖吸頭同時吸塵和拖地，清潔地板上細小的灰塵與水漬。

常見的無線吸塵器吸頭包括適用在硬質地板的地面吸頭、適用在毛毯的電動吸頭、以及強調除螨功能的除螨吸頭，還有可以加強角落與夾縫清潔的縫隙吸頭。此外還有適合清理高處的長管吸頭、適用書架或電腦鍵盤的毛刷吸頭等，不過雖然無線吸塵器的溪頭種類非常豐富，但若是使用者的需求較為基本，其實不需要購買太多吸頭配件，選擇常用的幾款就足夠了。

另外，如果家人是長頭髮、或者有長毛寵物，則建議考慮選擇有「斷髮功能」的無線吸塵器吸頭。這是因為較長的頭髮、毛髮容易纏繞在吸頭毛刷上，不僅影響吸塵器的運作，也會造成後續清潔的麻煩。

無線吸塵器常用吸頭：

  • 地面吸頭：適用木質、磁磚、大理石地板。
  • 電動吸頭：內部配有滾輪，適用地毯。
  • 除螨吸頭：適用床墊、沙發、坐墊。
  • 縫隙吸頭：適用夾縫處，或是桌腳、沙發縫隙。
34b84709-32db-4879-9552-1680506532f2
Photo Credit: Panasonic
如果家中有長頭髮的家人，或者是長毛寵物，推薦選擇有斷髮功能的無線吸塵器吸頭。也需注意斷髮功能是否完整，避免吸頭的毛刷部分能夠有效斷髮，但是毛髮卻卡在旁邊的滾輪上。
b3387973-f62a-43f0-a26c-cd58cbeaf50e
Photo Credit: LG
配有濕拖功能的無線吸塵器能夠加強地板的清潔效果，但也因此需要搭配水箱使用，重量比較重。

無線吸塵器該如何清潔？有耗材嗎？

無線吸塵器在吸入灰塵和髒污之後，會將之集中在「集塵盒」或是「集塵袋」裡面。目前市面上的無線吸塵器以搭配集塵盒為多，當集塵盒滿了之後使用者需要手動傾倒垃圾。而為了減少倒垃圾的麻煩，如今也有無線吸塵器推出大容量集塵盒，或者是單鍵排空垃圾、甚至是搭配充電座可以自動清空集塵盒等各種倒垃圾功能。

如果對於無線吸塵器的清淨品質較為要求，使用者可以挑選搭配較高等級濾網的商品。當灰塵被吸塵器吸入之後，空氣會經過機體內的濾網和過濾系統再排出，更有效的阻攔髒污和肉眼看不見的細小灰塵。不過，部分搭配濾網的機種會有耗材的支出，因此使用者也需考量耗材購買是否方便，還有耗材的使用時間。

18d5ad26-4e1c-43a1-9257-f333f6d606a8
Photo Credit: LG
多數無線吸塵器會搭配可水洗濾網，只需要定期拆卸清洗晾乾即可。
06fb8cd2-ee45-4bbb-b526-a4041f5a2bc9
Photo Credit: Dyson
如果要求更高品質的過濾效果，可以選擇搭配HEPA濾網的機種。不過需要考量耗材的支出，以及購買通路是否方便。
e7d48b34-a711-44f3-a1d1-7e857b2918cd
Photo Credit: 小米
為了使用方便，部分無線吸塵器會特別設計集塵盒排空的方法，讓使用者不需要觸碰到垃圾就能夠完成清理。

挑選無線吸塵器還有哪些注意事項？


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。