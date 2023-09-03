2023無線吸塵器挑選攻略：吸力越強越好嗎？該如何清潔？六大選購方向推薦

文：Zero圈圈

無線吸塵器怎麼挑？在面對家中肉眼看不見的灰塵、塵蟎時，使用掃把無法達到理想的清潔效果，這時候就可以藉由吸塵器的強大吸力迅速完成清潔。而為了讓吸塵器的使用範圍脫離線材的限制，有許多使用者傾向選擇無線的吸塵器，如今也有許多家電品牌包括Dyson、伊萊克斯等都推出了豐富的無線吸塵器機種，以符合各種使用需求。無線吸塵器商品這麼多，該如何挑選到合適的機種呢？在挑選時又有哪些注意事項？以下介紹6個無線吸塵器的挑選方向。

無線吸塵器的清潔能力怎麼看？吸力越強越好嗎？

在挑選無線吸塵器的時候，首先可以考量吸塵器的清潔能力是否符合需求。而在各項清潔模式中，吸塵器的吸力是重要的參考指標，吸塵器的吸力越強，通常也代表了越好的清潔能力。

常用來標示吸塵器吸力的單位包括「Pa(帕)」和「AW」，其中「Pa」代表吸塵器在理想狀態下的吸力，而「AW」則是「Airwatt」的縮寫，代表吸塵器的空氣吸入大小，其中AW的計算公式為[Inches of water(英吋水柱) x airflow(空氣流動量)]/8.5。

目前在產品標示上，Pa大多用來標示吸塵器理想狀態的吸力，或者說可以視為真空下吸力的極限。然而吸塵器在使用時大多並非真空狀態，運作時空氣是動態流動因而有了AW做為描述吸塵器動態吸力的測量數值。2種單位都是用來客觀描述吸塵器的吸力，兩者也有一定的關聯性，可視為對吸塵器吸力表現的量化值。

無論吸塵器的吸力規格是標示「Pa」還是「AW」，同樣都是數值越高、代表吸塵器的吸力表現越好，在挑選時使用者可以選擇1600Pa以上或120AW以上的機型，市面上多數的吸塵器商品也都能夠達到此項標準。

不過需要注意的是，吸塵器的吸力強度並不是唯一的清潔能力指標。有時候吸塵器沒辦法將地上的髒污順利吸起，並不是因為吸力不夠，而是需要搭配合適的吸頭，或者是需要濕拖等其他功能輔助。因此，在挑選吸塵器時不需要過分追求吸力強大的商品，根據使用環境選擇適當的配件和輔助功能才能夠達到理想的清潔效果。

無線吸塵器續航力多少才夠？需要買備用電池嗎？

脫離了電線的限制，無線吸塵器的使用範圍更廣，然而無線吸塵器的續航力卻成為了挑選時的考量重點。根據打掃的範圍大小，對於無線吸塵器續航力的要求也不一樣，市面上的無線吸塵器續航力大多落在20分鐘至40分鐘之間，部分機種可以連續使用達60分鐘以上。

如果使用者的打掃空間較大，除了追求無線吸塵器的高續航力之外，也可以另外加購備用電池替換，或者是將電池的充電的時間納入考量。不過需注意，無線吸塵器的續航力將會依照使用模式而有所不同，部分廠商的續航力標示會以節能模式、低速模式為主，在購買前務必查明相關資訊。

無線吸塵器越輕越好用嗎？該如何挑選？

市面上有不少無線吸塵器主打輕量、輕便，甚至推出重量不到1公斤的商品。輕量的吸塵器在手持模式下可以大幅減輕手臂的負擔，因此如果使用者時常使用無線吸塵器清掃桌面、床鋪、沙發、甚至是需要舉高用來清理天花板等地方，則建議選擇輕量型的無線吸塵器商品。

不過，如果無線吸塵器的使用是以直立式為主，常用來清潔地板、地毯，則強調輕量的款式可能會犧牲無線吸塵器的續航力、吸力，或者是讓吸塵器較難準確地操作。因此在以直立式為主的使用情況，使用者在重量之外，也可以將無線吸塵器的重心和平衡作為考量依據，避免無線吸塵器的重心在手把上，或者是機身的平衡不佳，反而造成了操作困難。也不妨前往各大品牌賣場實際試用，選擇順手的機種。

無線吸塵器的吸頭怎麼挑？適合哪種環境？

在搭配不同的吸頭之後，無線吸塵器適合使用在不同的空間，也可以達成不同的清潔效果。以最通用的地面吸頭為例，適合使用地面吸頭的地板材質包括木質、磁磚、大理石等，而若是想要有更進一步的清潔效果，部分機種提供了濕拖的選項，能夠藉由濕拖吸頭同時吸塵和拖地，清潔地板上細小的灰塵與水漬。

常見的無線吸塵器吸頭包括適用在硬質地板的地面吸頭、適用在毛毯的電動吸頭、以及強調除螨功能的除螨吸頭，還有可以加強角落與夾縫清潔的縫隙吸頭。此外還有適合清理高處的長管吸頭、適用書架或電腦鍵盤的毛刷吸頭等，不過雖然無線吸塵器的溪頭種類非常豐富，但若是使用者的需求較為基本，其實不需要購買太多吸頭配件，選擇常用的幾款就足夠了。

另外，如果家人是長頭髮、或者有長毛寵物，則建議考慮選擇有「斷髮功能」的無線吸塵器吸頭。這是因為較長的頭髮、毛髮容易纏繞在吸頭毛刷上，不僅影響吸塵器的運作，也會造成後續清潔的麻煩。

無線吸塵器常用吸頭：

地面吸頭：適用木質、磁磚、大理石地板。

電動吸頭：內部配有滾輪，適用地毯。

除螨吸頭：適用床墊、沙發、坐墊。

縫隙吸頭：適用夾縫處，或是桌腳、沙發縫隙。

無線吸塵器該如何清潔？有耗材嗎？

無線吸塵器在吸入灰塵和髒污之後，會將之集中在「集塵盒」或是「集塵袋」裡面。目前市面上的無線吸塵器以搭配集塵盒為多，當集塵盒滿了之後使用者需要手動傾倒垃圾。而為了減少倒垃圾的麻煩，如今也有無線吸塵器推出大容量集塵盒，或者是單鍵排空垃圾、甚至是搭配充電座可以自動清空集塵盒等各種倒垃圾功能。

如果對於無線吸塵器的清淨品質較為要求，使用者可以挑選搭配較高等級濾網的商品。當灰塵被吸塵器吸入之後，空氣會經過機體內的濾網和過濾系統再排出，更有效的阻攔髒污和肉眼看不見的細小灰塵。不過，部分搭配濾網的機種會有耗材的支出，因此使用者也需考量耗材購買是否方便，還有耗材的使用時間。

挑選無線吸塵器還有哪些注意事項？