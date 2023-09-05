共和黨初選辯論與「後特朗普時代」出現的可能

文：梁啟智

早前特朗普第四度被起訴，之前三次這兒也寫了，來到第四次實在有點「起訴疲勞」。不過美國政情沒有因為眾多起訴而停下來，早前便迎來共和黨的首場初選辯論。特朗普身為民調中遙遙領先的第一名，卻沒有參與這場辯論。從好處着眼，我們總算有機會看看共和黨除了特朗普之外，還有些甚麼人。

回說2020年特朗普連任失敗後，很多人都期待「後特朗普時代」的來臨。按那時候的猜想，有三種可能性：一、比特朗普更痴線；二、走特朗普路線，但同時強調執行能力；三、否定特朗普路線。在這次辯論當中，我們也看到這三條路線的體現。

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第一條路線的代言人是Ramaswamy，一名38歲的印裔企業家。他似乎想抄當年奧巴馬的玩法，還抄了他的名句「skinny guy with a funny last name」來自我介紹。不過他的政治就和奧巴馬完全相反，不單完全緊抱特朗普，稱他為本世紀最偉大的總統，而且政綱更無底線，包括終止美國對烏克蘭的軍事援助。他在今次辯論中「大放異彩」，賽後統計發言時間11分47秒，僅次於前副總統彭斯，在八名參選人中排名第二，其浮誇的言詞風格也和特朗普無異。

美國共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。Photo Credit: GettyImages

相對來說，佛州州長DeSantis表現則明顯失色。DeSantis的民調雖然在眾多非特朗普參選人當中排首位，但氣勢卻已大不如前。評論指問題關鍵是他實在不是一位有魅力的政客，像個木頭人一樣，而這點在辯論中也表露出來。另一問題是他的走線不清。一方面他批評特朗普只是得把口，沒有能力落實他的政綱，也就是走上面說的第二條路線；但說到具體要做什麼，他則主攻廸士尼和「反”woke”」，批評特朗普對待性少眾過於寬鬆。那他到底是要賣政績，還是要賣自己比特朗普更激進？結果就是選民不收貨，民調大不如前，聲勢也被其他參選人追過。

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第二條路線的忠實支持者，應是前副總統彭斯。他本身守住《憲法》要求，沒有讓特朗普在選後奪權，本身已得罪了一眾侵粉，形象上沒有「更痴線」的空間。但在具體政策上，他還是可以表達強硬立場，例如提倡全國性的禁止墮胎法案。不過，這條線到底有多好走，則有點難說。有民調顯示，在有意於共和黨初選中投票的選民之間，61%相信特朗普可擊敗拜登，只有14%相信彭斯可以。當選民本身是這樣忠於「偉大領袖」，那強調自己的能力和經驗似乎也不見得很有用。

既然第二條路不好走，那不如豁出去，索性和特朗普切割，走第三條路？前聯合國大使Haley似乎就選了這條路。她先引了戴卓爾夫人的名句：想說話就找男人，想做事就找女人。然後她直指國債爆升實為特朗普的減稅方案所致，而台上其他的參選人都有份支持。如此實話實說地在共和黨的初選論壇批評共和黨本身，也夠令人另眼相看。她亦以她的外交背景攻擊Ramaswamy沒有經驗，說他對俄羅斯的綏靖等於他「讓中國吃掉臺灣」。選後調查顯示，會考慮支持Haley的共和黨初選選民由30%大升至47%，升幅為所有參選人最高（特朗普本身則由66%倒跌到61%）。

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這樣看來，第三條路線好像在今次辯論中大有斬獲。但也別太快相信後特朗普時代已經來臨。畢竟特朗普仍然是民調中的遙遙領先者，所以他寧願不參與辯論，無謂讓其他參選人可被視為能與他平起平坐。有民調更指共和黨初選選民對特朗普的信任程度比他們的親人還要高，「偉大領袖」是不可能錯的。這樣看來，在這一刻來說，共和黨仍然是屬於特朗普的，說「後特朗普時代」未免太早。

但重點是，世事多變，而今次在台上的眾多參選人也知道這一點。現在大家賭的，就是特朗普會不會在選前入獄，或者因《憲法》第十四修正案的叛亂條款被取消參選資格。Ramaswamy賭的，就是特朗普會撐得過，所以他參選不是真的為了選總統，而是借個平台表現自己，讓特朗普挑他做副總統（雖然我覺得就算特朗普撐得過，也不會挑他啦）；又或為再下一屆的大選提前宣傳自己，當特朗普接班人。其他的參選人，則在等待特朗普終於倒下來的一刻，他們能夠取而代之，到時候才有可能談「後特朗普時代」的出現。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex