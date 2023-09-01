2023/09/01,
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特斯拉中國推出新版Model 3：114萬起有感升級質感內裝、通風座椅、後座螢幕、9個喇叭和帥氣輪圈

特斯拉中國推出新版Model 3：114萬起有感升級質感內裝、通風座椅、後座螢幕、9個喇叭和帥氣輪圈
Photo Credit: Tesla

我們想讓你知道的是

新款Model 3除了價格優勢以外，功能設計上也有感升級。內裝方面雖然也是以簡約為主，但線條更有稜線呈現出簡約質感，也能區別前後版本的不同。座椅方面內建通風座椅，對亞熱帶悶熱天氣下對駕駛相當有幫助。後座也終於有了第二個螢幕，家裡有小孩的話這個功能絕對好用。

文：atticus

謠傳已久的新版Tesla Model 3 Highland今（1）日在中國推出，首先是驚人的價格，後輪驅動版本最便宜只要人民幣25萬9000元起，約合新台幣114萬元，這和台灣之前販售的價格約170萬有莫大的價差。不過因為台灣不能引進中國製造汽車，所以我們和這麼便宜的Model 3無緣購買，只能等待美國製造版本來台價格。

新款Model 3除了價格優勢以外，功能設計上也有感升級。內裝方面雖然也是以簡約為主，但線條更有稜線呈現出簡約質感，也能區別前後版本的不同。座椅方面內建通風座椅，對亞熱帶悶熱天氣下對駕駛相當有幫助。後座也終於有了第二個螢幕，家裡有小孩的話這個功能絕對好用。

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Photo Credit: Tesla
新款Tesla Model 3內裝線條感更為俐落。
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Photo Credit: Tesla
有了通風座椅，在夏天終於不會感到悶熱。
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Photo Credit: Tesla
從Model S/X下放的第二顆螢幕，在長距離行駛下後座乘客不再無聊。

不僅如此，新款特斯拉Model 3也內建了9隻音響，配上電動車不用怠速可以在車上長時間停留的優點，任何行駛的空檔都可以好好看一場電影享受車內良好的音效。

另外這個版本的Model 3也可以選購19吋的新星輪圈，跑起來更帥氣，不過續航力會下降就是。談到續航力，根據特斯拉中國官網的表示，後輪驅動版本在CLTC標準下可行駛606公里、長續航版本可以達到713公里，不過網路上評價CLTC標準是最寬鬆的，實際上到底可以跑多遠還得等真正實測的結果。

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Photo Credit: Tesla
新款Model 3可選購19吋新星輪圈。
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後輪驅動版本Model 3要價25萬9000元人民幣，約合新台幣114萬元。｜Photo Credit: Tesla
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四輪驅動長續航版本Model 3售價29萬5000元人民幣，約合新台幣130萬元。｜Photo Credit: Tesla

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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