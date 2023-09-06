瓜地馬拉新總統宣稱要與台灣、中國皆維持良好關係，真的「完全兼容」且「絕對可行」嗎？

文：楊建平（瓜地馬拉藍第瓦（Landívar）大學訪問教授）

瓜地馬拉於2023年6月25日舉行總統及國會議員選舉投票，高舉「反貪腐」大旗之左翼國會議員阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）爆冷獲得總統選舉第二高票，進入8月20日第二輪選舉。首次參選之阿雷巴洛在首輪選舉獲得第二高票後，於6月27日接受瓜國電子媒體訪問時表示，尋求在相互尊重架構下，與中國及台灣均維持良好關係。

瓜地馬拉再次出現總統選舉第二輪投票「逆轉勝」之選舉結果

瓜地馬拉大選經常由在第一輪投票中獲得第二高票的總統候選人，於第二輪投票中「逆轉勝」。

2019年大選，現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在第一輪投票中僅獲得13.96％選票，在第二輪投票竟以57.95％得票率當選總統，跌破所有政治分析家的眼鏡。

2019年大選之賈麥岱傳奇，在此次2023年大選中重演，第一輪投票中以11.74％得票率獲得第二高票的阿雷巴洛，在總統選舉第二輪投票中，阿雷巴洛以超過60.90％之得票率擊敗「全國團結希望黨」（Unidad Nacional de la Esperanza, UNE）候選人、67歲第三次參選之前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）勝選；再次於第二輪投票中勝選。

瓜地馬拉再次出現非傳統政治人士代表新成立之政黨贏得大選

瓜地馬拉自21世紀以來之總統大選，經常出現非傳統政治人士代表新成立之政黨贏得選舉，除此次職業外交官出身的阿雷巴洛為2017年成立之「種子運動黨」（Movimiento Semilla） 總統候選人，首次參選即以黑馬之姿當選。

在此之前，2002年企業家出身之柯隆（Álvaro Colom）創立「全國團結希望黨」（UNE），2007年代表該黨參選並當選總統。2001年由退役將領裴瑞斯（Otto Pérez）成立的「愛國黨」（Partido Patriota, PP），裴瑞斯將軍於2011年大選獲勝。