瓜地馬拉新總統宣稱要與台灣、中國皆維持良好關係，真的「完全兼容」且「絕對可行」嗎？
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瓜地馬拉為中美洲最重要國家，為我國在中美洲「唯二」及人口最多（1700萬）的邦交國。瓜地馬拉曾歷經36年內戰、產生過一位原住民諾貝爾和平獎（1992）得主。瓜地馬拉2023大選，總統當選人希望未來擴展瓜地馬拉與中國關係，引起外界關注。
文：楊建平（瓜地馬拉藍第瓦（Landívar）大學訪問教授）
瓜地馬拉於2023年6月25日舉行總統及國會議員選舉投票，高舉「反貪腐」大旗之左翼國會議員阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）爆冷獲得總統選舉第二高票，進入8月20日第二輪選舉。首次參選之阿雷巴洛在首輪選舉獲得第二高票後，於6月27日接受瓜國電子媒體訪問時表示，尋求在相互尊重架構下，與中國及台灣均維持良好關係。
瓜地馬拉再次出現總統選舉第二輪投票「逆轉勝」之選舉結果
瓜地馬拉大選經常由在第一輪投票中獲得第二高票的總統候選人，於第二輪投票中「逆轉勝」。
2019年大選，現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在第一輪投票中僅獲得13.96％選票，在第二輪投票竟以57.95％得票率當選總統，跌破所有政治分析家的眼鏡。
2019年大選之賈麥岱傳奇，在此次2023年大選中重演，第一輪投票中以11.74％得票率獲得第二高票的阿雷巴洛，在總統選舉第二輪投票中，阿雷巴洛以超過60.90％之得票率擊敗「全國團結希望黨」（Unidad Nacional de la Esperanza, UNE）候選人、67歲第三次參選之前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）勝選；再次於第二輪投票中勝選。
瓜地馬拉再次出現非傳統政治人士代表新成立之政黨贏得大選
瓜地馬拉自21世紀以來之總統大選，經常出現非傳統政治人士代表新成立之政黨贏得選舉，除此次職業外交官出身的阿雷巴洛為2017年成立之「種子運動黨」（Movimiento Semilla） 總統候選人，首次參選即以黑馬之姿當選。
在此之前，2002年企業家出身之柯隆（Álvaro Colom）創立「全國團結希望黨」（UNE），2007年代表該黨參選並當選總統。2001年由退役將領裴瑞斯（Otto Pérez）成立的「愛國黨」（Partido Patriota, PP），裴瑞斯將軍於2011年大選獲勝。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html