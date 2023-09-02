《機戰傭兵VI：境界天火》：作為一介AC菜鳥我的感想是——爆幹好玩！AC6真的是神作

自從《艾爾登法環》掀起現象級的熱潮，FromSoftware（以下簡稱FS社）的動向就成為世人焦點。去（2022）年遊戲大獎（The Game Awards, TGA）會中公開《機戰傭兵VI：境界天火》（Armored Core VI: Fires of Rubicon, AC6）情報後，卻形成了有趣的反應分歧。

機戰傭兵的前世今生

從法環才開始入坑的玩家，本來以為FS社將沿著魂系類型脈絡，繼續創作帶有神話色彩的奇幻風動作遊戲；沒想到新作竟是冷硬科幻、操控機器人戰鬥的作品，讓入門粉絲感到困惑。但一些老玩家則激動莫名：因為這可是《機戰傭兵》系列（Armored Core, 以下簡稱AC）睽違十年的正統續作——上一部《機戰傭兵：審判日》，已經是2013年的事了。

由於宮崎英高主導的《惡魔靈魂》、《黑暗靈魂》系列、《血源詛咒》等作品聲名大噪，繼而到《隻狼》及《艾爾登法環》打入大眾，攀上聲勢巔峰，使得FS社之於當代，往往和魂系遊戲連結在一起。但事實上，發端自1997年、有超過十款作品的AC系列，才是他們最早為人所知的名作之一。

圖片來源：《機戰傭兵》 1997年的初代《機戰傭兵》至今，已經有超過25年的歷史

「硬派軍武科幻＋機器人」，向來並不受大眾青睞；2016年廣受各界好評的《泰坦降臨2》，叫好卻不叫座的經驗，是近代比較著名的例子。加上過往AC系列有名的操作困難門檻，使其歷來雖受到一部分狂熱分子擁戴，終究僅止於小眾的興趣取向，銷售從未熱門過。

也因此，當FS社暫緩那已經成為主流一支、更好賣的魂系遊戲，轉為古老的AC系列推出新作，無疑是一次英勇、不忘初衷的回歸。也讓人再次見識到他們堅持自我路線、從不隨波逐流的創作精神，令人由衷欽佩。

當然，也有些討論從商業角度推測，認為FS社就是要乘著法環聲勢，藉機推廣AC的銷售量。不過考量到AC6的實際立案時間，其實是和《隻狼》及法環同期，這類算計想像似乎就不太可靠：宮崎英高雖然認為法環可以賣得不錯，但也沒想到會有如此破天荒的成績。AC6能因此雨露均霑、得到前所未有的關注度，無疑是令人高興的失算。

圖片來源：《機戰傭兵VI：境界天火》 由於極高的關注度，此次連定價上萬元的遊戲典藏版也供不應求。我預購了還被店家砍單……

比較可信的看法，是FS社不管能不能賣，本來就打定主意要做AC6。畢竟《機戰傭兵》系列在遊戲史上，的確具有相當的代表性；而這間公司一定有許多員工是因此才入社的。他們可能會想：「公司都為市場做魂系遊戲那麼多年了，做一款我們自己想玩的AC來爽一下，過分嗎？」