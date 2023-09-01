中國新版「十段線」地圖犯眾怒，菲馬越台斥北京南海主張「毫無根據」

（德國之聲中文網）中國自然資源部本週發布了新版的中國地圖，其中納入了南海和中國邊界的所有爭議性地區，遭到印度率先抗議，而如今菲律賓、馬來西亞、越南等國也表示拒絕接受。此外，由於新地圖將南海的U形線延伸至台灣海域，也引發台灣抗議。

中國週一（8月28日）公佈了其著名的包含南海U形線的新地圖，覆蓋了南海約90%的面積，而菲律賓、馬來西亞、台灣和越南拒絕承認中國發布的地圖，並認為其毫無根據。

南海是世界上爭議最激烈的水道之一，每年有超過3兆美元的貿易通過該水道，是許多爭端的根源。該地圖顯示了中國對包括南海在內的主權主張。

中國的U形線一直延伸至海南島以南1500公里，並切入越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和印尼的專屬經濟區（EEZ）。但中國表示，這條線是根據其歷史地圖繪製的。目前尚不清楚最新地圖，是否表明中國任何新的領土主張。

菲律賓政府週四（8月31日）呼籲中國，應根據國際法和2016年的南海仲裁裁決，「採取負責任的行動並遵守其義務」，該裁決宣布中國的九段線沒有法律依據。

菲律賓外交部表示：「中國最近試圖使其對菲律賓島礁和海域的主權與管轄權合法化，這種行為沒有國際法依據」。

Just in: Philippines rejects the new China map , calling Beijing's attempt to "legitimise sovereignty" as having "no basis"; It's the 3rd country after India, Malaysia to reject the new map. https://t.co/EWhqfJDyKw pic.twitter.com/4fBn2v0tAa — Sidhant Sibal (@sidhant) August 31, 2023

馬來西亞政府也表示，已就該地圖提出外交抗議。

馬來西亞外交部在一份聲明中指出，新地圖對馬來西亞沒有約束力，馬來西亞「也將南中國海視為一個複雜而敏感的問題」。

1. Malaysia will send a protest note to China over its newly-published map that stakes claims over Malaysia’s maritime areas in Sabah and Sarawak.



Wisma Putra has said Malaysia does not recognise China’s claims, and that the map holds no binding authority over Malaysia. pic.twitter.com/iMH27fOyNh — BFM News (@NewsBFM) August 31, 2023

越南外交部週四也表示，中國根據該地圖提出的主張沒有任何價值，並且違反了越南法律和國際法。

越南外交部發言人范秋姮在一份聲明中提到南海時表示，越南「堅決拒絕中國基於虛線對東海（即中國所稱的南海），所提出的任何主張」。

中國呼籲各界理性看待

路透社報導，本次公佈的地圖，與中國在2009年向聯合國提交的南海地圖有所不同。此外，最新的地圖還涵蓋了更廣泛的地理區域，並有一條由10條虛線組成的線，其中包括台灣海域，版圖類似於1948年出版的中國地圖。

而當被問及中國最新版地圖時，台灣外交部發言人劉永健表示，台灣「絕對不是中華人民共和國的一部分」。

他在新聞發布會上說：「無論中國政府在台灣主權問題上如何扭曲立場，都無法改變我國存在的客觀事實」。

當被問及為什麼中國發布的最新地圖「十段線」，而不是一張有「九段線」的地圖時，中國外交部發言人汪文斌週四則回應，北京對其領土問題一直毫不含糊。

汪文斌說：「中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發佈各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識。希望有關方面客觀理性看待」。

專家：發出明確信號

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，澳大利亞研究所（The Australian Institute）國際及安全事務項目主任貝姆（Allan Behm）表示，中國此時發布地圖的意圖無異於「攪局」，同時讓其領土主張問題繼續「發燒」。

東協（ASEAN）峰會將於9月5日至7日在印尼雅加達舉行，二十國集團（G20）領導人峰會將於9月9日至10日在印度新德里舉行。預計中國將派員出席參加這兩項會議。

貝姆認為：「隨著一些重要的地區會議即將召開，中國似乎希望通過再次推進其（領土）主張，來向峰會參與者重新施加壓力」。

澳大利亞塔斯馬尼亞大學的亞洲研究中心主任詹運豪（James Chin）告訴CNA，中國在峰會前推動這一議程的舉動，是「典型的中國外交」。

「時機非常重要。中國人希望這成為峰會上的一個話題，並希望表明他們在聲稱這些領土屬於他們方面是一致的」，他說。

詹運豪還指出，2016年常設仲裁法院裁定「九段線」沒有法律依據，中國出版帶有「十段線」的新地圖，同時也是向國際社會發出了一個信號，即中國不承認南海仲裁的裁決，並繼續堅持其主張。

Photo Credit: GettyImages 橘色虛線內為中國宣稱其在南海的主權範圍

印度已表示抗議

二十國集團（G20）峰會下週將在印度新德里召開，而印度外交部在此前也針對這張中國新地圖提出抗議。

「我們拒絕這些說法，因為它們毫無根據。中方的此類舉措只會使邊界問題的解決變得更加複雜。」印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）週二（8月29日）在一份聲明中表示。

他說，印度週二通過外交渠道正式向中方提出對所謂2023年中國「標準地圖」對印度領土提出主權要求的異議。

印度外交部長蘇杰生（Jaishankar Subhramanyam）也在週二晚上的電視採訪中，駁斥了中國的領土主張。

蘇杰生說：「對印度領土提出荒謬的主張，並不意味著它就是中國的領土。」

而針對印度方面的抗議，汪文斌在週三（8月30日）的中國外交部例行記者會上回應，（發布地圖）是中方依法行使主權的例行性做法，「希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀」。

（路透社、CNA、中國外交部等）

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：中國新版地圖惹眾怒 菲馬越台拒不接受

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範