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2023/10/16,
醫療

健保總額不足影響有多大？台灣醫務管理學會理事長解析政府不敢說的事

健保總額不足影響有多大？台灣醫務管理學會理事長解析政府不敢說的事
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

針對健保署嚴查短期、非必要住院案例，透過核刪讓醫師拒絕癌友住院，以致眾多癌友無法請領私人商業保險給付被迫中斷治療，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示關鍵在於「健保總額成長率不足，總額不夠。」想要提高醫療支出在GDP占比，必須多加一點健保費，保障更充足，不過，洪子仁反問民眾「您願意嗎？」

文： 陳如頤（NOW健康）

針對健保署嚴查短期、非必要住院案例，透過核刪讓醫師拒絕癌友住院，以致眾多癌友無法請領私人商業保險給付、被迫中斷治療事件，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，問題關鍵在於「健保總額成長率不足，總額不夠、病友受苦。」

「健保總額不足，已導致台灣各項健康指標大幅落後日韓等先進國家。」洪子仁指出，國際上評比醫療支出是否足夠時，多從「醫療經費投入」、「健康指標產出」等兩大面向探討，而醫療經費投入的評量標準，包括健保總額成長率與經常性醫療支出占國內生產毛額（GDP）百分比。

資料顯示，台灣的醫療支出占GDP比例，2021年為6.6％，大幅落後鄰近國家，韓國為8.4％，日本為11.2％。

長期以來，台灣因醫療支出不足，與先進國家相較，更是敬陪末座，這也使得國人健康數據不佳，亮起紅燈，正反映出政府挹注醫療保健及公共衛生經費長期停滯。

依衛福部公布2021年死因統計，台灣惡性腫瘤標準化死亡率從2011年至2019年下降8.2％，但韓國降幅達20.4％；心臟病標準化死亡率台灣下降9％、韓國降16.3％；腦血管疾病標準化死亡率，台灣下降14.9％、韓國降40.1％，短短8年，韓國健康指標表現亮眼，大幅超前台灣。

至於其他國民健康指標，如國人平均餘命、新生兒死亡率、孕產婦死亡率、可避免死亡率、癌症5年存活率等，台灣與日韓等先進國家相較，排名仍明顯落後。

洪子仁說，「沒有比較，沒有傷害」，許多民眾認為，台灣健康指標已經不錯了，但與國際做比較，才發現別人表現更好。

政府不敢說的是「學界的推論，醫療保健支出與國民健康指標沒有因果關係，但具相關性，也就是醫療支出占GDP愈高，健康指標愈好，透過國際間健康數據比較，台灣明顯與先進國家間差距拉大。」

因此，想要提高醫療支出在GDP占比，必須多加一點健保費，保障更充足，不過，洪子仁反問民眾「您願意嗎？」這點的確值得民眾反思。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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