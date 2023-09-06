從「台南樂集」年度製作《山海迴響》，聽見樂團未來發展的強烈企圖心

文：鄭吉良 （卓越國際藝術教育交流協會理事長）

「中樂團」由最早之「小型絲竹室內樂編制」，受西方音樂交響樂團影響至今，近年已逐漸演變發展成大型民族管弦樂團，音響展現越加豐富多元，色彩也更加繽紛，整體而言，現在已越加受到樂迷重視與喜愛。

國內目前除北市國附屬團及新竹青年國樂團在北台灣發展逐漸有成，在中樂人才輩出、技藝精湛的條件下，南台灣的古都台南也於2014年成立「台南樂集」，藝術總監杜潔明老師深耕台南在地中樂教學與發展超過三十餘年，在其領領軍下「台南樂集」升級成為了當地中樂的傑出團隊之一。

透過「台南樂集」2023《山海迴響》年度製作，筆者深深感受到幾個特點，並欣然見到樂團對未來的發展，展現非常明確的輪廓與強烈的企圖心。包括：

邀請國內傑出青年指揮家及演奏家合作 樂團樂器編制多元齊全 演出曲目風格國際化，探索實驗與演進中樂團未來發展的可能性 演出曲目中西樂器融合，尋找嶄新獨特迷人的新聲音

再者，2023《山海迴響》的演出曲目，〈洄瀾砂卡礑〉（王韻雅／曲）、〈山水頌〉（蘇文慶／曲）、〈阿朗壹〉（陳麒米／曲，二胡協奏／李銘澕)、〈阿茲特蘭的傳說〉（鄭光志／曲，擊樂協奏／毛碩麟、張原碩）、〈台灣地景三章〉（江賜良／曲），以及〈花漾寶島〉（李佳盈／曲）陸續登場，串聯起台灣大自然的山海風景地貌，作品風格相當繽紛多元、各具丰姿。

在團長杜潔明老師長期領導下，此場演出樂團成員在舞台上，展現出完美的合作默契，樂團演奏整體發揮出極高的合作精準度，尤其樂團中的管樂群、擊樂與二胡部門的高水準表現，絕對堪稱已臻職業樂團演奏水平。

最值得一提的是，在音樂會出現的二位青年客席指揮家詹秉翔與黃蔚傑，樂團指揮技巧皆頗具實力；當晚與「台南樂集」的攜手同台中，雙方融合得非常精彩，可以預見兩位青年指揮家未來在中樂的指揮事業上，必然將會大放異彩，甚至可望進軍國際。

大家都清楚明瞭，一個地方文化演出團隊平日的訓練、制度規劃與經營均非易事，然而「台南樂集」在執行長賴秀宜及團長杜潔明老師長年努力經營發展下，已成功發展成為台南古都相當知名之音樂演出團隊，這樣的發展與成果實屬得來不易，值得各界更多的重視關注與支持鼓勵。

筆者8月13日當晚在台南文化中心欣賞台南樂集《山海洄瀾》年度製作中，不僅聽見古都台南驚人的音樂文化動力，未來也更加樂見「台南樂集」能再升級，邀約更多國際指揮家與演奏家來古都台南合作演出；有朝一日讓樂團更上層樓，逐步邁向更高境界與整體水準，進而成為古都台南及國內樂壇最閃亮的中樂團之一。

本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此

原文標題：聽見台南在地中樂歌詠台灣的《山海迴響》

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九