《爸媽不苦惱的孩子交友問題》：當孩子說在學校沒有朋友自己一個人玩，家長該怎麼辦？

文：柳潤煥

父母的擔憂

我問孩子他跟誰最要好，本來還猜想會是住得離我們家近的孩子、一起補習的朋友，還是三年都同班的同學呢？ 甚至有點擔心，會不會是我沒聽過的同學。但最後，他告訴我他沒有朋友，沒有跟別人一起玩，都是自己一個人。

那天，我躲在孩子不在的地方，自己放聲大哭。

孩子的真心話

媽媽問我跟誰最要好時，我瞬間腦中閃過好多種想法。「難道媽媽知道我沒朋友，所以才這麼問嗎？」、「要不要隨便說一個人的名字？」、「如果我說沒朋友，她會怎麼想？」猶豫了一下後，我自己也不自覺的脫口而出，說「沒有……」。聽到我說沒有朋友，媽媽很努力故作鎮定，但那天，我知道她在房間裡哭了很久。

老師意見

一定很難過吧？不管是孩子還是媽媽，心裡一定都很痛。但值得慶幸的是，至少孩子願意誠實告訴媽媽。

很多孩子甚至沒辦法誠實表達，隱藏起來。他們可能怕父母親心疼所以不說，也可能是覺得麻煩，又或者是覺得說了也沒用。很多孩子甚至連對話都不願意，問他們在學校有沒有什麼事情，真的很多孩子會一貫回答：「每天都這樣啊！」、「不知道」、「沒什麼事」、「你不用管啦！」

所以，聽到孩子坦誠交友問題時，請握住孩子的手，告訴他：「謝謝你告訴媽媽，謝謝你相信媽媽。」

孩子最要好的朋友是父母。就像同學有狀況時，最要好的朋友會去幫忙一樣，這次要換爸媽去幫忙。

在交友關係中覺得自己是獨行俠的孩子，很容易覺得自己在家庭裡也是孤獨一人，因為孤單的情緒有很強的支配力。請表達父母親對孩子的愛，告訴他無論碰到什麼狀況，無論你是怎麼樣的孩子，媽媽都絕對愛你。其中一種表達，可以用以下方式訴說：「我女兒（兒子）不是有最要好的朋友嗎？就是媽媽我啊！」

「媽媽想當寶貝女兒（兒子）全世界最要好的朋友！」最後，可別忘了還要加上一個擁抱。

爸媽反應太大，會害孩子慌張

碰到上述情況，父母親一定會想和孩子對話，從中找尋蛛絲馬跡。這時候，要特別注意一些事情。第一，不要表現出自己的情緒。如果媽媽表現出自己難過或傷心的模樣，孩子會很慌張，最後還可能演變成孩子必須安慰媽媽的情況。因此，家長請不要把自己的情緒波動都表現出來，而是保持冷靜，孩子才能把自己的故事說出來。

第二，不要咄咄逼人，過於追究原因。「為什麼沒有朋友」、「努力的話就會有朋友了吧？」、「你做了哪些努力？」、「你覺得為什麼會變這樣？」、「你有跟老師說過嗎？」，就算是出自好奇心，這類型的問題也可能傷到孩子。

只要孩子覺得自己被理解，他自然會說出原因，所以不用太過著急。

第三，別太早下定論，把這件事視為大問題。如果立刻認定沒朋友是個大問題，一定要盡快解決，對孩子而言，反而會形成可怕的包袱。

以下，我將介紹解決此問題的實際方法。這些行動不只是為了鼓勵孩子的情緒，也能提供實質上的幫助：

1. 積極觀察孩子的交友關係

為了了解原因，可以陪孩子一起上下學，或和老師談談，並觀察同儕們都去哪間補習班或哪個公園。此外，也要更加了解自己的孩子，認識他身邊的環境，才能夠樹立對策。

2. 替孩子準備交友機會

和鄰居熟絡之後，可以幫子女和鄰居的孩子製造相處機會，此外，也可以讓孩子報名參加想變親近的同學上的補習班；當然，可以的話，邀同學來家裡玩是最直接的做法。

3. 持續和孩子溝通

請多花時間陪伴孩子，對孩子而言，沒有比父母的陪伴更能帶來力量。除此之外，也可以藉由對話來了解孩子目前的狀態。

為了改善孩子交友問題的努力，以上是父母可以做到的努力。

書籍介紹

本文摘錄自《爸媽不苦惱的孩子交友問題》，任性出版

作者：柳潤煥

譯者：郭佳樺

◎「我喜歡一個人，沒朋友沒差。」他是不想交朋友、還是交不到朋友？

◎ 要孩子積極一點，他卻回我：「你教我要禮讓，現在又要我別讓！」

◎「同學總用綽號取笑我」，孩子感到沮喪，家長該跟老師反映嗎？

◎「他的朋友，我沒有一個看順眼的。」很擔心別人帶壞你的小孩？

轉學，打不進新環境；「好」朋友一直換，每段友誼都不長：除了最要好的同學，和其他同班的都玩不在一起；吃飯慢、跑步慢、反應慢，每次分組就被排擠；團體討論意見不合，就跟對方吵起來；為了討好同學，經常花錢買禮物……你也是身陷這些教養困擾的父母嗎？

作者柳潤煥，首爾教育大學碩士，目前在首爾擔任小學老師，因為當導師，一年之中會有兩次機會和家長面談，主題多半圍繞課業、交友與生活，其中又以交友問題最讓家長困擾。

因為交友過程家長多半不在現場，孩子也不太會跟家長說真心話，父母如果太熱心介入，容易演變成雙方家長的爭執，事情常越搞越大。

在孩子交友過程中，總是站在第一線的首爾小學老師，特別挑選出孩子在人際關係上的代表性煩惱，讓家長知道：他到底在想什麼？我又該介入多少。

Photo Credit: 任性出版

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航