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2023/10/17,
司法

不斷吸到鄰居家飄出來的二手菸，可以請求精神賠償嗎？

不斷吸到鄰居家飄出來的二手菸，可以請求精神賠償嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

若是遇到不斷抽菸卻都不聽勸的鄰居，的確可以向他請求精神賠償，不僅如此，假如對方無論怎麼勸說都還是繼續抽菸，你也可以依據《民法》第793條的規定，向法院請求禁止對方繼續讓菸味飄來自己家中造成危害。

國健署調查統計，在今年3月修正施行菸害防制法擴大實施場所後，已經累計四百多件挨罰的案例，不只吸菸的個人，就連營業場所負責人也因為沒有遵守法規而挨罰，罰款累計兩百多萬。

會這樣擴大防制，主要是因為吸菸的危害不只是會影響本人，抽菸者飄散的二手菸對於旁邊的人可能還會造成更大的傷害，而今天在公共場所遇到這種情形可以檢舉，那如果是如果不斷吸到鄰居在家飄出來的二手菸時，我可以怎麼做呢？

有個家庭因為鄰居長期會在家中的客廳吸菸，結果菸味就這樣飄到隔壁的他們家中，讓他們感到非常困擾，為了不讓生活環境持續受到二手菸影響，他們只好長期將門窗緊閉，並且嘗試找房東訴說，然而房東也處理不了這個問題，結果全家人就這樣門窗緊閉長達三年，導致全家都因此悶出病來。

這也讓這個家庭再也受不了，認為一直這樣下去也不是辦法，應該要從問題的源頭解決，所以就對鄰居提告求償，希望藉此讓他停止長時間在客廳吸菸的行為。

不斷被鄰居的菸味騷擾，可以請求精神賠償嗎？

可能會有人想說，吸菸原來也會衍生出這麼嚴重的問題嗎？其實就像一開始講的，吸菸不只是吸菸者的問題，同時間二手菸、三手菸也會影響到附近的其他人，雖然吸菸是個人自由，但是當你的自由去侵害到他人生活時，這時候可能就有思考一下是否需要改變一下自己的做法。

菸味本身並不是每個人都能接受的，尤其菸味中依舊含有會影響健康的物質，對於沒有吸菸的人來說就會避之唯恐不及，若是像案例中的鄰居一樣，長時間在客廳抽菸，沒有做出任何的改善，就連房東也拿他沒辦法，他的二手菸不斷飄到其他鄰居家中，這可能就會去侵害到其他鄰居們的健康權以及這個案例中最重要的安居生活的權利。

儘管這樣的權利聽起來不會有財產上的損失，但仍舊會造成受影響者精神上的損害，因此若是真的遇到樣的不斷抽菸卻都不聽勸的鄰居，的確是可以向他請求精神賠償的。

不僅如此，除了可以求償以外，假如對方無論怎麼勸說都還是繼續抽菸，你也可以依據《民法》第793條的規定，向法院請求禁止對方繼續讓菸味飄來自己家中造成危害。當然，若是要做到這樣的程度，絕對是會造成鄰居間的關係嚴重受損。

個人有什麼行為是個人的自由，但在滿足你自由的情況下，你也要同時去注意是否有因此造成他人不良的影響，尤其是鄰居間，每天都有可能會見到面，假如因為這樣可以經過溝通就解決的一件事情鬧得不可開交，無論對哪一方來說都不會是最好的結果，因此大家平時都還是要多注意自己的行為是否有去影響到別人，並且在別人勸說時好好聽從建議並改善，這樣大家在相處上才能夠更為和諧融洽。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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