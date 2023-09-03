對郭柯而言成立政黨是助力也是阻力，他們討厭的「意識形態」才是一群人能走得遠的關鍵
我們想讓你知道的是
郭台銘與柯文哲都號稱討厭「意識形態」，但意識形態才是政黨之所以能夠制度化並走得遠的核心，因此無論是目前受到負面影響的柯文哲，或是可能組黨的郭台銘，現階段或未來受到同黨黨員的拖累，其實都是政治科學裡面政黨理論早就指出會有的副作用，也是淬鍊出一個大黨可長可久意識形態的過程。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）
最近一個月台灣的總統選舉情勢詭譎多變，台灣民眾黨總統參選人柯文哲的民調下滑到與侯友宜接近，而郭台銘也在這周宣布參選總統。
在郭台銘參選之前，坊間即強力推薦他順便組黨，畢竟組成政黨後參選不分區，在現階段總統選舉曝光度全面超過立委選舉的情況下，讓不分區參戰對郭台銘沒有太多額外的花費成本，反而還可能順勢取得下一次總統選舉提名權甚至之後四年立法院黨團協商的資格，也可以實際在各地布下長期經營的人脈。
政黨是助力也是阻力
這也是柯文哲2019年之所以成立政黨的主要理由，如同我四年前所預測的一樣。然而，無論是已經組黨四年的柯文哲、或者可能組成政黨的郭台銘，都會受到政治科學中的政黨理論給左右——政黨將給這兩位候選人幫助，但幫助也會伴隨著挑戰。
現階段柯文哲就面臨了政黨理論帶來的挑戰。我之前曾經說過，無論喜歡台灣民眾黨或柯文哲與否，他們在政黨制度化上面顯然是下過功夫的，包括建立候選人提名制度（即使制度有爭議，例如酒駕一次）、包括在各地設立辦公室以及認養制度、包括每周末固定到各地舉辦講座培訓。
先不論預算哪來，這些都是讓政黨從社運型政黨或是跟風型政黨走向全國性政黨的基礎，而台灣民眾黨在2022年拿下新竹市，就是其政黨走出一人政黨的一個證據。
然而，為什麼要建立政黨跟全國性政黨？一開始柯文哲討厭政黨，如同美國國父一開始也都討厭政黨，所以美國憲法裡沒有政黨二字。但是美國國父建國後就開始組黨了，柯文哲也在嘴巴上說不要後就在2019年組黨了。因為政黨招牌本身對於要從政、尤其是要挑戰全國層級的候選人來說，是不可或缺的。
政黨具有識別力
當一個選區的選民越來越多時，候選人不可能見過每一位選民，而選民只能透過間接的方式去認識候選人跟政黨，此時政黨標籤或政黨招牌就成為最簡單的途徑，例如知道是兩大黨的候選人，就大概知道該候選人對統獨的看法，所以我之前研究顯示台灣村里長選舉之中，村里越大，里長們越可能掛兩大黨招牌出來參選，更別提是其他更高層級的候選人幾乎都掛黨籍了。
政黨招牌成為高層級選區候選人一個極為省成本的宣傳策略，掛上黨籍就宣傳了80%的政策方向內容、也直接取得核心支持者的支持跟動員，不掛上黨籍就算民調高都可能落選。
然而，政黨招牌不是萬靈丹，加入政黨隨之而來的就是面對加入政黨的成本——黨員要共同維護這個政黨招牌的好名聲，否則就會被一起拖累。最近這個月來，柯文哲本人的言行跟宣傳策略其實都沒有改變太多，但是支持率卻可能受到其支持者的言行舉止不被其他人喜歡而受到影響、或者受到同黨黨員被起訴的影響，也就是一些人口中的「幫忙敗票」。
加入政黨必須一起呵護
政黨招牌的好處是可以快速省成本的宣傳、觸及更多人，但因此共享者政黨招牌的黨員或支持者們就必須要互相約束、共同維護這個招牌的名聲。這件事對於民主政治跟民主理論來說是重要的，因為假如沒有政黨，任何人當上總統都可以為所欲為，反正之後只是下台而已。
但因為有一群人共享政黨，哪一位當選之後沒幹好，他黨內其他未來想參選的人都會被拖累，因此該黨會督促其當選者好好幹，否則大家會一起沈船，而選民也才有機會在下次選舉懲罰做得不好的執政者的同黨繼任者。這些政黨招牌帶來的約束對於民主是無害的，雖然可能使得政治人物因此覺得綁手綁腳。
現在柯文哲受到這些同黨黨員的負面影響，之後郭台銘組黨也可能面臨相同的負面效應。
但這些「負面」影響，其實台灣兩大黨早就也都經歷過了，這並不是什麼新鮮事。民進黨在成立之初，在立法院內打架、性別歧視發言屢見不鮮，國民黨許多地方黨部有黑道前科也不是新聞，這些也都影響了兩大黨的得票、曾經讓兩大黨在地方或全國層級選舉大翻船。
那麼為什麼要包容這些負面影響，一路經營政黨至今？套句柯文哲曾經說過的話：「那些不能拿來交換的，就是核心價值」。一個政黨之所以能夠成為延續經營、不被黨員的負面言行直接拖垮、而能夠逐漸發展茁壯獲得全國執政權，不只是靠政黨的制度化，而更是靠鮮明的核心價值。
有核心價值，政黨才能穩步前進
以民進黨為例，追求台灣持續維持民主自由與主體性，這個鮮明的未來展望就是讓許多支持者願意持續支持、忍受並約束其他黨員的負面言行的主要動力；而對國民黨來說，即使有些辯論，但中華民國的榮光以及國父孫中山的願景也是許多國民黨員不離不棄、督促黨內檢討與追求變革的主要動力。
這些都是郭台銘與柯文哲所討厭的「意識形態」，但意識形態才是政黨之所以能夠制度化並走得遠的核心，如同要蓋出台北101也需要中間的那顆大球阻尼器一樣，才不會一地震就垮了。
因此，無論是目前受到負面影響的柯文哲，或是可能組黨的郭台銘，現階段或未來受到同黨黨員的拖累，其實都是政治科學裡面政黨理論早就指出會有的副作用，而正視這些副作用，才可以淬鍊出一個大黨可長可久的意識形態。
當然，假如政黨持續無法建立起其鮮明的意識形態，而黨員與制度化都不過只是燒錢或跟風形成的話，那這些政黨招牌帶來的負面效應，很快就會讓支持者跳船逃生了。在解嚴之後，台灣曾經紅極一時並取得席次的新黨、親民黨皆是如此。意識形態與政黨制度化，兩者是走向小黨走向大黨的關鍵。
Tags：
提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。