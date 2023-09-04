2023/09/04,
性別

南亞首國！尼泊爾承認同婚，繼台灣後成亞洲第二

南亞首國！尼泊爾承認同婚，繼台灣後成亞洲第二
圖片由作者提供｜製圖：Beth

我們想讓你知道的是

Sunil Pant是尼泊爾第一位公開同志身份的國會議員，亦是婚姻平權的推手。他指「很多人已經在慶祝了，還趕回故鄉拿證件結婚」。據他估計，幾個月內大約會有200對同性伴侶登記結婚。跨性別女子Pinky Gurung是尼泊爾性／別小眾平權組織藍鑽石協會（Blue Diamond Society）的會長，5月亦有份入禀。她說：「我想這項裁決顯示大家漸漸接納我們了。」

撰文：Jeffrey｜文字編輯：Jinner｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth

繼台灣之後，亞洲出現了第二個承認同性婚姻的國家／地區，不是外界猜測的日本、南韓或泰國，而是尼泊爾。這次是當地法院命令政府必須訂立同性婚姻的法律，算是遲來的勝利，因為十多年前法院早已頒布類似的命令，然而其後政府多次換屆，以致立法工作一拖再拖。到了今年，法院下令政府必須立即為非傳統異性戀的伴侶登記結婚，使尼泊爾成為南亞首個承認同婚的國家，在這個風氣較為保守的地區算是難得的喜訊。

同性伴侶可「暫時」結婚　權利與異性伴侶無異

今年6月28日，尼泊爾高等法院法官Til Prasad Shrestha頒布過渡裁決，下令政府立即設立新的制度，為同性伴侶和非傳統異性戀的伴侶登記「暫時」的婚姻關係，同時必須修改法律，以容許上述的婚姻永久維持，而其權利將會和異性伴侶一樣。另一方面，法院表示如果要反對這項裁決，兩星期內必須提出，而實際兩星期內亦未見有人反對，換句話說，尼泊爾快將達到婚姻平權。

16年前法院頒令　今年裁決指不能再等

法院頒布這項裁決，事源是5月一班性／別小眾平權人士入禀，要求政府履行法院早於2007年頒布的裁決，當年法院命令政府組成委員會，修改法律，以承認同性婚姻。2015年，委員會建議政府「遵守平等原則，於法律層面上承認同性婚姻」；同年，尼泊爾頒布憲法禁止性別歧視，亦維護性／別小眾的權利。然而自2007年的判決後，政府多次換屆，亦未有着手執行裁決，法院因而失去耐性，下令不能再等新法例通過，必須馬上為同性伴侶登記結婚。此外，今年5月，法院亦下令政府必須承認一對同性伴侶在德國登記的婚姻，因此這次裁決可算是合情合理合法。

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圖片來源：AllyProud, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
2019年尼泊爾舉行首屆同志遊行。

平權人士同慶賀　美領事：尼泊爾是消除歧視先鋒

Sunil Pant是尼泊爾第一位公開同志身份的國會議員，亦是婚姻平權的推手。他指「很多人已經在慶祝了，還趕回故鄉拿證件結婚」。據他估計，幾個月內大約會有200對同性伴侶登記結婚。跨性別女子Pinky Gurung是尼泊爾性／別小眾平權組織藍鑽石協會（Blue Diamond Society）的會長，5月亦有份入禀。她說：「我想這項裁決顯示大家漸漸接納我們了。」尼泊爾首都加德滿都的美國領事館亦恭賀尼泊爾通過同性婚姻，指「如果連與愛人結婚的自由都沒有，那麼結婚的自由本身就無甚意義」。

The U.S. Embassy in Kathmandu congratulates Nepal on the Supreme Court’s landmark interim order allowing for the marriage registration of LGBTQIA+ couples. pic.twitter.com/wjZjCwfSvu

— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) June 29, 2023

反對者稱有違自然　平權律師指是權貴普遍想法

當然，有人贊成，自然有人反對。一些尼泊爾政客表示憤怒，例如影響力極強的前副總理Kamal Thapa在社交網站X（前稱「Twitter」）上寫道：「同性婚姻違反自然定律、社會規範和文化。」他續指「同性婚姻如果合法，會導致家庭混亂、社會畸形」。Sujan Panta是倡議性／別小眾平權的律師，他指不少「權貴階層」人士都抱有類似的想法，還說：「他們大部分人都覺得同性婚姻有違自然，不過有了這項法令，尼泊爾已經向同性婚姻合法踏出了第一步。」

（文章獲授權轉載，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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