南亞首國！尼泊爾承認同婚，繼台灣後成亞洲第二

繼台灣之後,亞洲出現了第二個承認同性婚姻的國家/地區,不是外界猜測的日本、南韓或泰國,而是尼泊爾。這次是當地法院命令政府必須訂立同性婚姻的法律,算是遲來的勝利,因為十多年前法院早已頒布類似的命令,然而其後政府多次換屆,以致立法工作一拖再拖。到了今年,法院下令政府必須立即為非傳統異性戀的伴侶登記結婚,使尼泊爾成為南亞首個承認同婚的國家,在這個風氣較為保守的地區算是難得的喜訊。

今年6月28日,尼泊爾高等法院法官Til Prasad Shrestha頒布過渡裁決,下令政府立即設立新的制度,為同性伴侶和非傳統異性戀的伴侶登記「暫時」的婚姻關係,同時必須修改法律,以容許上述的婚姻永久維持,而其權利將會和異性伴侶一樣。另一方面,法院表示如果要反對這項裁決,兩星期內必須提出,而實際兩星期內亦未見有人反對,換句話說,尼泊爾快將達到婚姻平權。

法院頒布這項裁決,事源是5月一班性/別小眾平權人士入禀,要求政府履行法院早於2007年頒布的裁決,當年法院命令政府組成委員會,修改法律,以承認同性婚姻。2015年,委員會建議政府「遵守平等原則,於法律層面上承認同性婚姻」;同年,尼泊爾頒布憲法禁止性別歧視,亦維護性/別小眾的權利。然而自2007年的判決後,政府多次換屆,亦未有着手執行裁決,法院因而失去耐性,下令不能再等新法例通過,必須馬上為同性伴侶登記結婚。此外,今年5月,法院亦下令政府必須承認一對同性伴侶在德國登記的婚姻,因此這次裁決可算是合情合理合法。

Sunil Pant是尼泊爾第一位公開同志身份的國會議員,亦是婚姻平權的推手。他指「很多人已經在慶祝了,還趕回故鄉拿證件結婚」。據他估計,幾個月內大約會有200對同性伴侶登記結婚。跨性別女子Pinky Gurung是尼泊爾性/別小眾平權組織藍鑽石協會(Blue Diamond Society)的會長,5月亦有份入禀。她說:「我想這項裁決顯示大家漸漸接納我們了。」尼泊爾首都加德滿都的美國領事館亦恭賀尼泊爾通過同性婚姻,指「如果連與愛人結婚的自由都沒有,那麼結婚的自由本身就無甚意義」。

The U.S. Embassy in Kathmandu congratulates Nepal on the Supreme Court’s landmark interim order allowing for the marriage registration of LGBTQIA+ couples. pic.twitter.com/wjZjCwfSvu