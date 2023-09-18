2023/09/18,
國際

【國際大人物】EP5｜莫迪用「印度製造」翻轉國家，中國要被取代了嗎？

【國際大人物】EP5｜莫迪用「印度製造」翻轉國家，中國要被取代了嗎？
Photo Credit: TNL / 鄭宇軒

我們想讓你知道的是

在今年8月的金磚國家峰會，原先的五個成員國：巴西、俄羅斯、印度、中國、南非當中，俄羅斯地位受到戰爭影響；中國因為經濟衰退和人權問題，也影響關注度；而莫迪代表的印度，則已經成為了全球第五大經濟體，在這次的金磚國家中特別受到矚目。而莫迪之所以能在十年內，翻轉印度成為世界大國，有三個很重要的方法。

文：陳韻安

「人口超過13億、2023年GDP成長率有5.9%、世界第五大經濟體」，看到這些形容詞，第一時間讓人想到的國家可能是「中國」，不過，正確答案其實是「印度」。2023年，可以說是「印度年」。當歐美各國的經濟狀況，幾乎都表現得不太好的時候，印度2023年的GDP成長率估計是5.9%，不但超過中國的5.2%，更是遙遙領先美國的1.8%。

隨著中國的經濟與人權問題，都讓世界各國越來越擔心的時候，印度因為擁有龐大的勞動力和市場，還有地理位置的優勢，就成為了其他國家眼中，可以取代中國來合作的新選項。

不過領導印度這個新興勢力的總理莫迪，到底是靠著什麼方法，讓印度在10年間成為第5大經濟體，甚至還成為了美國非常想要拉攏的對象？讓我們來了解過去10年間，莫迪翻轉印度的3個方法。

從小受印度教民族主義組織影響，莫迪借助宗教影響力來翻轉國家

莫迪第一個翻轉印度的方法，是藉由宗教的力量來管理整個國家，而他這麼做的原因，就要從他的過去開始說起。1950年，莫迪出生在印度西邊的省份，他們家屬於低種姓階級，父親是賣茶的小販，家庭背景其實並不顯赫。莫迪8歲的時候，加入了一個改變他一生的重要組織，就是RSS（Rashtriya Swayamsevak Sangh），中文翻譯為「人民志願組織」。RSS認為，印度整個國家和印度教文化是共同體，所以組織成立的目的，是傳揚印度教文化，這樣一來，國家才能強大。

因此RSS的成員，不只需要接受宗教訓練課程，也被教導要排斥其他宗教，所以該組織被認為有強烈的印度民族主義色彩。雖然RSS組織曾經表示不會參與政治，但實際上，莫迪所屬的政黨「印度人民黨」（BJP）跟RSS的關係十分密切。而正因為莫迪從8歲開始，就在RSS組織中成長，所以不管是信仰或是理念，都受到RSS很深的影響。

2014年，就在莫迪剛成為印度總理的時候，當時的印度，就像多頭馬車一樣，無法統一方向一起前進，而這種多元和分裂的狀況，跟印度的歷史背景有關。印度雖然早在1947年就宣佈獨立，但剛獨立的時候，整個印度其實還是由500多個諸侯國組成，而且在當時三億多的人口中，光是語言可能就超過1000種，就算是現在最多人使用的印地語（Hindi），普遍程度也才4成左右。因此，大家應該不難想像，當「好好溝通」都可能是問題的時候，要團結起來就更加困難了。

另外，領土爭議也是另一個讓印度難以團結的問題。先前英國殖民政府，硬是把印度和巴基斯坦用宗教切開，但是喀什米爾這個穆斯林人口佔多數的地方，卻被劃分給印度，這就造成了兩國之間長久以來的衝突。

而歷史悠久的種姓制度，對印度也還有一定程度的影響，舉個例子，就算是公司裡一樣負責打雜的員工，在種姓制度的影響下，他們也會讓階級高的去跑公文、階級低的負責倒垃圾，許多決策不一定是靠能力，還是看種姓。可以說，種姓制度容易讓事情複雜化，而放大到國家層次，不只讓行政效率大打折扣，也更加深了階級造成的社會分裂。

面對這些讓印度不能團結的問題，莫迪這位虔誠的印度教徒，或許是因為過去參與RSS的關係，而讓他想要借助印度教的影響力，來管理整個國家，一方面推廣印度教，幾乎等同於宣揚印度的歷史和文化，可以幫助建立一個統一的認同；另一方面，印度原先就有8成的人民是印度教徒，推行起來不至於受到太大的阻力。

從印度的歷史和印度教徒的比例來看，莫迪用宗教管理國家的政策，聽起來很合理，也好像有帶來比較統一的國家認同。但是當印度因為印度教所帶來的認同，而變得越來越團結的時候，也就代表「非我族類」會受到排擠，對於非印度教徒而言，處境可能就不太妙了。

就以穆斯林來看，他們佔印度人口比例14%、人數甚至超過兩億，但是因為政府更重視印度教的關係，讓他們受到明顯的迫害。舉例來說，2015年時曾經發生一起穆斯林被毆打致死案件，理由是人們認為他偷牛又殺牛，而印度教徒不能接受牛這種神聖動物遭到殺害。類似的排擠、迫害穆斯林的事件常常發生，但是政府都不太會積極處理，這就讓莫迪借助宗教管理印度的政策，蒙上一層侵害人權的陰影。

改善經濟、喊出「印度製造」，莫迪想向世界證明「印度時代已經來臨」

莫迪的第二個翻轉印度的方法，是改善經濟表現，來實現「消除貧窮」的目標。在莫迪上任之前，根據政府的統計，印度在2011-2012年間，有3.63億的人口生活在貧困線以下，佔總人口的29.5%，而貧困線以下的生活花費是多少呢？根據世界銀行當時的定義，是每天1.9美元，也就是不到臺幣60塊。

莫迪出身底層，他知道貧窮會讓人對未來失去希望，所以他當上總理後，就曾經在演講中提到要打擊貧窮：

我們的首要任務是打擊貧窮，並在心中牢記這項任務。……

但同時，那些貧困的地區，我們希望它們能成為經濟發展的基礎。

而要改善印度的貧窮，莫迪喊出了「印度製造」（Make in India）的口號，計劃把原先只佔國內生產總值15%的製造業，比例提高到25%，要讓印度成為全球製造業中心。此外，他也積極向國外宣傳印度，對投資者保證印度的基礎建設完善、也大力保護智慧財產權，想要用印度的種種進步，來說服世界「印度時代已經來臨」：

朋友們，大多數東南亞國協經濟體所做的事情，對亞洲的韌性非常重要。現在輪到印度了，我們知道我們的時機已經到來。我們正處於起飛階段。我邀請您來印度看看改變的風潮。

除了印度製造、吸引外資之外，莫迪過去的成長經驗，也讓他看到一個讓經濟表現不佳的原因，那就是人民普遍沒有銀行帳戶，賺來的錢幾乎都放在家裡。少了銀行的紀錄，讓政府很難了解人民的收入與支出狀況，這也就讓政府很難收到足夠的稅金來建設，根據數據顯示，在莫迪上任之前，人民繳稅的比例只有1％。


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