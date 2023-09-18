【國際大人物】EP5｜莫迪用「印度製造」翻轉國家，中國要被取代了嗎？
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在今年8月的金磚國家峰會，原先的五個成員國：巴西、俄羅斯、印度、中國、南非當中，俄羅斯地位受到戰爭影響；中國因為經濟衰退和人權問題，也影響關注度；而莫迪代表的印度，則已經成為了全球第五大經濟體，在這次的金磚國家中特別受到矚目。而莫迪之所以能在十年內，翻轉印度成為世界大國，有三個很重要的方法。
文：陳韻安
「人口超過13億、2023年GDP成長率有5.9%、世界第五大經濟體」，看到這些形容詞，第一時間讓人想到的國家可能是「中國」，不過，正確答案其實是「印度」。2023年，可以說是「印度年」。當歐美各國的經濟狀況，幾乎都表現得不太好的時候，印度2023年的GDP成長率估計是5.9%，不但超過中國的5.2%，更是遙遙領先美國的1.8%。
隨著中國的經濟與人權問題，都讓世界各國越來越擔心的時候，印度因為擁有龐大的勞動力和市場，還有地理位置的優勢，就成為了其他國家眼中，可以取代中國來合作的新選項。
不過領導印度這個新興勢力的總理莫迪，到底是靠著什麼方法，讓印度在10年間成為第5大經濟體，甚至還成為了美國非常想要拉攏的對象？讓我們來了解過去10年間，莫迪翻轉印度的3個方法。
從小受印度教民族主義組織影響，莫迪借助宗教影響力來翻轉國家
莫迪第一個翻轉印度的方法，是藉由宗教的力量來管理整個國家，而他這麼做的原因，就要從他的過去開始說起。1950年，莫迪出生在印度西邊的省份，他們家屬於低種姓階級，父親是賣茶的小販，家庭背景其實並不顯赫。莫迪8歲的時候，加入了一個改變他一生的重要組織，就是RSS（Rashtriya Swayamsevak Sangh），中文翻譯為「人民志願組織」。RSS認為，印度整個國家和印度教文化是共同體，所以組織成立的目的，是傳揚印度教文化，這樣一來，國家才能強大。
因此RSS的成員，不只需要接受宗教訓練課程，也被教導要排斥其他宗教，所以該組織被認為有強烈的印度民族主義色彩。雖然RSS組織曾經表示不會參與政治，但實際上，莫迪所屬的政黨「印度人民黨」（BJP）跟RSS的關係十分密切。而正因為莫迪從8歲開始，就在RSS組織中成長，所以不管是信仰或是理念，都受到RSS很深的影響。
2014年，就在莫迪剛成為印度總理的時候，當時的印度，就像多頭馬車一樣，無法統一方向一起前進，而這種多元和分裂的狀況，跟印度的歷史背景有關。印度雖然早在1947年就宣佈獨立，但剛獨立的時候，整個印度其實還是由500多個諸侯國組成，而且在當時三億多的人口中，光是語言可能就超過1000種，就算是現在最多人使用的印地語（Hindi），普遍程度也才4成左右。因此，大家應該不難想像，當「好好溝通」都可能是問題的時候，要團結起來就更加困難了。
另外，領土爭議也是另一個讓印度難以團結的問題。先前英國殖民政府，硬是把印度和巴基斯坦用宗教切開，但是喀什米爾這個穆斯林人口佔多數的地方，卻被劃分給印度，這就造成了兩國之間長久以來的衝突。
而歷史悠久的種姓制度，對印度也還有一定程度的影響，舉個例子，就算是公司裡一樣負責打雜的員工，在種姓制度的影響下，他們也會讓階級高的去跑公文、階級低的負責倒垃圾，許多決策不一定是靠能力，還是看種姓。可以說，種姓制度容易讓事情複雜化，而放大到國家層次，不只讓行政效率大打折扣，也更加深了階級造成的社會分裂。
面對這些讓印度不能團結的問題，莫迪這位虔誠的印度教徒，或許是因為過去參與RSS的關係，而讓他想要借助印度教的影響力，來管理整個國家，一方面推廣印度教，幾乎等同於宣揚印度的歷史和文化，可以幫助建立一個統一的認同；另一方面，印度原先就有8成的人民是印度教徒，推行起來不至於受到太大的阻力。
從印度的歷史和印度教徒的比例來看，莫迪用宗教管理國家的政策，聽起來很合理，也好像有帶來比較統一的國家認同。但是當印度因為印度教所帶來的認同，而變得越來越團結的時候，也就代表「非我族類」會受到排擠，對於非印度教徒而言，處境可能就不太妙了。
就以穆斯林來看，他們佔印度人口比例14%、人數甚至超過兩億，但是因為政府更重視印度教的關係，讓他們受到明顯的迫害。舉例來說，2015年時曾經發生一起穆斯林被毆打致死案件，理由是人們認為他偷牛又殺牛，而印度教徒不能接受牛這種神聖動物遭到殺害。類似的排擠、迫害穆斯林的事件常常發生，但是政府都不太會積極處理，這就讓莫迪借助宗教管理印度的政策，蒙上一層侵害人權的陰影。
改善經濟、喊出「印度製造」，莫迪想向世界證明「印度時代已經來臨」
莫迪的第二個翻轉印度的方法，是改善經濟表現，來實現「消除貧窮」的目標。在莫迪上任之前，根據政府的統計，印度在2011-2012年間，有3.63億的人口生活在貧困線以下，佔總人口的29.5%，而貧困線以下的生活花費是多少呢？根據世界銀行當時的定義，是每天1.9美元，也就是不到臺幣60塊。
莫迪出身底層，他知道貧窮會讓人對未來失去希望，所以他當上總理後，就曾經在演講中提到要打擊貧窮：
我們的首要任務是打擊貧窮，並在心中牢記這項任務。……
但同時，那些貧困的地區，我們希望它們能成為經濟發展的基礎。
而要改善印度的貧窮，莫迪喊出了「印度製造」（Make in India）的口號，計劃把原先只佔國內生產總值15%的製造業，比例提高到25%，要讓印度成為全球製造業中心。此外，他也積極向國外宣傳印度，對投資者保證印度的基礎建設完善、也大力保護智慧財產權，想要用印度的種種進步，來說服世界「印度時代已經來臨」：
朋友們，大多數東南亞國協經濟體所做的事情，對亞洲的韌性非常重要。現在輪到印度了，我們知道我們的時機已經到來。我們正處於起飛階段。我邀請您來印度看看改變的風潮。
除了印度製造、吸引外資之外，莫迪過去的成長經驗，也讓他看到一個讓經濟表現不佳的原因，那就是人民普遍沒有銀行帳戶，賺來的錢幾乎都放在家裡。少了銀行的紀錄，讓政府很難了解人民的收入與支出狀況，這也就讓政府很難收到足夠的稅金來建設，根據數據顯示，在莫迪上任之前，人民繳稅的比例只有1％。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html