TNL+ 2023/09/03,
美加

美國阿拉巴馬州一起衝突事件，為何讓「白色折疊椅」成為為反對種族歧視的象徵？

美國阿拉巴馬州一起衝突事件，為何讓「白色折疊椅」成為為反對種族歧視的象徵？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿拉巴馬州過去作為美國最大的蓄奴州之一，州內的蒙哥馬利是美國奴隸貿易的中心。大量的黑人從墨西哥灣沿著阿拉巴馬河（Alabama River）被運送至蒙哥馬利的港口。而這次非裔船長皮克特遭4名白人毆打的事件，就發生在過去非洲黑人被運上岸、被迫成為奴隸的地點。

文：賴明君

自今（2023）年8月初至今，一張白色折疊椅的圖像，在美國阿拉巴馬州，以及許多關心美國種族議題的人的社群平台上廣為流傳。各式印有白色折疊椅的商品，如衣服、馬克杯、耳環與項鍊等，都可以在網路拍賣平台上找到。甚至有民眾請刺青師，將折疊椅刺在手臂上。

這張白色折疊椅之所以會成為迷因，甚至是商品，是因為它有著「黑人幫助黑人」的意涵，而這與一起發生在阿拉巴馬州的暴力事件有關。

衝突事件經過

今年8月5日，在美國阿拉巴馬州蒙哥馬利（Montgomery）的河濱公園（Riverfront Park），發生了一起暴力衝突。當時「哈里特二號」（Harriott II）的非裔船長皮克特（Dameion Pickett）正要將船隻駛進已經預定好的停泊點，卻發現有艘船已經停在那裡。

船長皮克特的同仁先以船上的廣播要求對方離開，但在那艘船上的四名白人並不願意。皮克特後來走至其船隻旁邊，並嘗試移動船隻，後遭到其中一名白人男子推開，接著其他幾位白人將皮克特壓在地上毆打。眼見事態逐漸嚴重，數位附近的民眾嘗試向前勸阻，不過後來演變成多人鬥毆的暴力事件。

其中前來協助皮克特船長的非裔男子雷（Reggie Ray），雙手舉著一張白色的折疊椅，揮舞並且將椅子作為武器，敲打白人男子的頭部。雷接著被隨後到場的警方壓制在地，並與四名毆打皮克特的白人，一同被起訴。

仇恨犯罪亦或是單純的暴力衝突

對船長皮克特進行攻擊的三名白人男子，以及一名白人女子，在事發後一週向警方投案，並被以三級攻擊罪（third-degree assault）起訴，最高可處以6000美元（約新台幣19萬947元）罰款，以及一年的監禁。

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