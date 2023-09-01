海葵颱風最新動態：預計晚間8點半發布海警，雙北水門關閉時間及移車資訊一次看

（中央社）中央氣象局觀測，中度颱風海葵正朝台灣逼近，氣象局預計今晚8點30分發布海上颱風警報。

根據氣象局最新颱風消息，海葵下午2時中心位置在台北東南東約750公里海面上，以每小時14公里速度向西移動，7級風暴風半徑150公里。

中央氣象局觀測，中度颱風海葵朝台灣接近，預計晚間發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上警報。

氣象局預估，明日下午及3日，是海葵影響台灣最明顯的時候，對台灣北部及東半部構成威脅，明日開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪，沿海浪高可達3公尺以上。

氣象局提醒，明日及3日適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區應注意海水倒灌及局部淹水。

雙北水門關閉時間及移車資訊

台北市水利處今日發布新聞稿表示，因海葵颱風未來路徑將接觸北部地區並帶來間歇性降雨，且適逢年度大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，另考量上游水庫接近滿水位，隨時有調節性放水可能，將於今日下午4點執行淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋以下越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」管制，並於晚間8點起開始拖吊堤外滯留車輛，22時起開始關閉前述疏散門及越堤坡道。

台北市水利處表示，其餘疏散門則於明（2）日早上8時執行「只出不進」管制。

台北市水利處提醒，配合該市新政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

台北市交通局於今日下午4點開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

台北市教育局也發布新聞稿，表示因應海葵颱風來襲及配合該市疏散（水）門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，自今日下午5點起，提供民眾可將車輛暫時停放於校園內，倘4日或之後該市回復正常上班上課，請車主於正常上班上課日上午7時前（如逢假日延至8點）將車輛駛離，以避免影響學校活動。

新北市政府亦於今日發佈多則新聞稿，首先是新北市高灘地停車場9月1日晚間7點起車輛只出不進，轄內新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門（俗稱水門）及二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，將於明日上午10點完成關閉。

新北市政府提醒，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，請儘速駛離。配合新北市高灘地停車場9月1日19時起車輛只出不進，水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線同步開放停車，路邊停車格亦暫停收費。

另外，新北市218所學校自今日晚間7點起開放停車，交通局提醒車輛停放應遵守學校停車規定和秩序、注意安全，並請務必留下聯絡電話以供緊急情況聯繫。

新北市交通局表示，考量山區及濱海地區風雨將逐漸增強，為顧及民眾騎乘公共自行車安全及營運廠商防颱整備時間需要，於自明日上午6點起新北市山區及濱海地區共14處YouBike站預防性暫停營運。恢復營運時間將視風雨狀況另行公布，若造成不便，敬請見諒。

9/3前，台東往返綠島、蘭嶼船班全部取消

（中央社）受颱風海葵影響，台東往返綠島船班下午至3日船班全部取消。台東往返蘭嶼部分，龍鴻公司船班也從下午至3日取消。

航港局東部航務中心轉發輪船業者公告，因颱風海葵影響，台東往返綠島的船班自今日下午2點30分起至3日全部取消。

龍鴻公司台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的船班，也自今日下午2點45分起至3日全部取消。但大發公司尚未公告停航訊息。

東部航務中心表示，已請業者聯繫訂位旅客船班時間異動，並妥處旅客退換票等事宜。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範